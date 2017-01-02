Чтобы подросток не стал жертвой
Еще несколько десятилетий назад ученые-криминологи обратили внимание на повышенную виктимность (от victim – жертва) детей – предрасположенность их к роли жертвы преступника. Современной виктимологией разработан ряд рекомендаций, которые могут помочь своевременно выявлять среди несовершеннолетних тех, кто способен стать потенциальной жертвой, и проводить с ними раннюю предупредительную работу, затрудняя правонарушителю реализацию преступных намерений.
Своевременное выявление, изобличение, строгое наказание лиц, виновных в совершении преступлений, потерпевшими от которых являются несовершеннолетние, неразрывно связаны с предупреждением правонарушений со стороны самих подростков.
Ситуаций и условий, способствующих правонарушениям в отношении несовершеннолетних, довольно много. Это – безнадзорность, из-за которой подросток по каким-то причинам уходит из дома, жестокое обращение, избиения, оскорбления, унижения, в результате которых он оказывается вне школы или другого учебного заведения. Для девочек-подростков в этих случаях есть опасность подпасть под влияние лиц, занимающихся проституцией, или содержателей притонов.
Не случайно в обязанности инспекторов профилактики, центров социально-правовой помощи несовершеннолетним и специальных учебно-воспитательных учреждений входит работа с подростками, которые в силу характера, противоправного поведения могут стать жертвами преступных посягательств. Здесь и систематически уходящие из семьи в возрасте до 16 лет, и злостно уклоняющиеся от учебы или работы, и постоянно занимающиеся азартными играми. Потому что именно они, не имея достаточного опыта межличностного общения, обладая, как правило, повышенной эмоциональностью и конформизмом (подчинение подростка групповым требованиям), а также стремясь к самоутверждению, могут своим поведением провоцировать совершение в отношении них преступлений.
Вот пример. Во время трехнедельного бродяжничества по республике ферганец Анвар К. оказался, что неудивительно, в кругу лиц антиобщественного поведения. Из-за его отказа подчиниться требованиям новых знакомых возник конфликт, переросший в драку, в результате которой подросток получил тяжкие физические повреждения.
В последнее время обращается внимание на необходимость борьбы с распространением среди несовершеннолетних татуировок, жаргона и иных атрибутов преступной среды. (В научной литературе их принято называть элементами преступной субкультуры.) Увлечение уголовной романтикой, слепое подражание лицам, ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы, но не вставшим на путь исправления, нередко способствуют созданию сложных жизненных ситуаций не только в условиях свободы, но и после направления в спецшколы, специализированные учебные учреждения, в период пребывания в следственном изоляторе или в воспитательно-трудовой колонии. Так, татуировка, обозначающая «предрасположенность» к гомосексуализму, нанесенная подростком по незнанию, может стать своего рода сигналом к совершению в отношении него преступных посягательств.
При расследовании групповых преступлений причиной совершения преступных посягательств в отношении подростка может стать его явка с повинной или оказание им помощи следствию. Не случайно подростки, располагающие информацией о преступлениях и лицах, их совершивших, практически никогда не проявляют инициативы в том, чтобы довести эту информацию до правоохранительных органов. Особенно если участники содеянного или большая их часть находятся на свободе. Чтобы предотвратить такие последствия, необходимы надежные превентивные, или предупредительные, меры со стороны следователя, согласованные с сотрудниками службы профилактики.
В индивидуальной профилактике встречаются довольно распространенные ошибки, которые стоит проанализировать. Вот лишь две часто имеющие место ситуации.
Нередко родители обращаются к инспектору с просьбой оградить их сына или дочь от притеснений сверстников по месту жительства или учебы. Дело это тонкое, требующее большого педагогического искусства. Между тем сотрудники профилактической службы, как правило, ограничиваются беседами с «притесняемым» и его «притеснителями» или направляют информацию по месту учебы (работы) последних.
Говоря о значимости виктимологической профилактики, нельзя не сказать о трудностях, связанных с розыском без вести пропавших несовершеннолетних. Предупреждению самовольных уходов ребят из семьи, контролю над теми, кто способен своим поведением спровоцировать преступные посягательства, мешает недостаток информации, имеющейся в подразделениях уголовного розыска. Вот почему исключительно важное значение приобретает работа с родителями. Знание атмосферы семьи, правильная оценка характера взаимоотношений ее членов, наличие информации об особенностях их психического состояния – необходимые условия действенной профилактики в целом и предупреждения преступлений в отношении несовершеннолетних – в частности. В противном случае нередко приходится иметь дело с тяжкими последствиями. Именно так произошло в одной из областей, где психически больная Ш. убила свою малолетнюю дочь. Трагедии могло не быть, если бы инспектор своевременно принял меры, чтобы изолировать ребенка от горе-матери.
Организация виктимологической профилактики должна учитывать те изменения, которые происходят в среде несовершеннолетних и молодежи, их ценностные ориентации, потребности, интересы. Навязываемый ныне кино и телевидением культ физической силы и жестокости повышает виктимность подростков. Отсюда частые случаи столкновений между подростковыми группировками за сферы влияния на улице, в микрорайоне, в городе.
Элементы виктимологической профилактики, к сожалению, пока не являются системой, а носят сегодня, как правило, случайный характер, будь то пресечение буйного поведения отца-дебошира или своевременное помещение в центр социально-правовой помощи подростка, самовольно ушедшего из дома. Вот почему необходима разработка научно обоснованной системы мер, учитывающей целый ряд направлений индивидуально-профилактической работы. Это выявление среди несовершеннолетних, состоящих на учете, тех, кто способны своим поведением спровоцировать совершение в отношении них правонарушения, организация с ними и с их родителями работы, в рамках которой необходимо обращать внимание на реальность угрозы совершения преступлений из-за противоправной активности подростков. Непременное условие этой работы также – взаимодействие с учебными, трудовыми коллективами по усилению контроля и воспитательной работы с этими подростками, а также с лицами, способными совершить в отношении них преступные посягательства. Еще один важный фактор – влияние на ближайшее социальное окружение подростка (его друзей, родственников, родителей, знакомых). Выполнение этих функций ложится не только на сотрудников службы профилактики: они должны объединять свои усилия с работой государственных и общественных организаций, занятых в сфере воспитания подрастающего поколения. Проблема эта достаточно сложная, но решать ее необходимо. В первую очередь – поиском новых средств борьбы с причинами и условиями, способствующими совершению правонарушений, а также путей защиты подростков от преступных посягательств. Не должны наши дети и подростки становиться жертвами преступлений. Гуманизация закона невозможна без правовой защиты детства.
Дилором Нурмухамедова.