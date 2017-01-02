Дельце по-родственному
Эта история произошла несколько лет назад в одной из крупных областей республики.
…Уже вечерело, когда Шахобиддин (здесь и далее имена изменены), возвращаясь домой, увидел идущего ему навстречу дядю Арслана.
– Ну что, братишка, откуда топаешь?
– Да вот, с работы возвращаюсь.
– С какой такой работы, племянник? Ты вроде только девятилетку закончил? Где это уже успел работу найти?
– Да так, – замялся Шахобиддин, – подрабатываю где придется…
– Да, неважные у тебя дела, брат. И сколько зарабатываешь в день?
– Пять-шесть тысяч сумов бывает...
– Негусто. А устаешь, наверное, как собака? С утра и до самого темна, небось, пашешь?
– Ну да. А что делать, дядя? Жить ведь как-то надо, маме помогать. На ее зарплату санитарки и мяса вдоволь не поешь, не говоря о большем. Сами ведь знаете…
– Знаю, знаю, племяшка. Все знаю. Послушай, дружок, а не хочешь устроиться так, чтобы зарабатывать больше, а пахать меньше,– не то что сейчас?
– Спрашиваете! Конечно, хочу. Только где такую работу найдешь?
– Такую работенку я тебе подкину. Жить будем, как короли!
– Это… нечестно, что ли? Воровать? – Шахобиддин знал, что дядя его – «бывалый» человек, за которым числятся два срока отсидки. – Но… нас же посадят?
– Э, дружок, посадят, если возьмут. А чтобы не «взяли», будем работать чисто.
– Не понимаю… не надо...
– Все поймешь, если будешь меня внимательно слушать и делать что говорю!
Так началась эта криминальная история с печальным финалом. Дядя и племянник дружно, по-родственному, «пошли на дело». «Операцию» по уводу чужой скотины, как им казалось, разработали чистенько, все должно было сложиться удачно.
Арслан, как было условлено, поздно ночью проник во двор к старику Жамолу-бобо, подельник остался «на стреме».
Сквозь крепкий сон хозяин дома услышал какие-то идущие со двора звуки, заворочался, но не проснулся. Собака во дворе гавкнула было, но ее Арслан «утихомирил» быстро – просто схватил за шею и свернул...
«Улов» оказался приличным, уведенная у Жамол-бобо корова стоила, по прикидкам Арслана, не меньше пятисот тысяч сумов.
– Но мы не будем мелочиться,– говорил он по дороге Шахобиддину, –продадим ее за двести пятьдесят тысяч, так и быстрее, и надежнее.
– А где мы ее продадим, дядя Арслан?
– Нужно отвезти куда-нибудь подальше, здесь,в нашем районе, «светиться» опасно. Сейчас поймаем какой-нибудь транспорт и – в соседний район. Продавать будешь ты, так меньше подозрений.
– Почему?
– Ну, ты молодой парнишка, люди не удивятся, что дешево ее отдаешь. А если кто спросит, скажи, мол, мать болеет, деньги на лекарства нужны. Понял?
– Понял. А если…
– Никаких «если», – перебил Арслан. – Слишком много вопросов задаешь. Давай пошевеливайся.
Арслан, со своими двумя судимостями за спиной, не любил, когда ему перечили. Знал об этом и Шахобиддин, поэтому, когда они вместе с краденой коровой добрались до соседнего района, без возражений повел ее на скотный базар.
Здесь было много людей в форме – явно сотрудники правоохранительных органов. Они ходили в толпе покупателей и продавцов, о чем-то расспрашивали, приглядывались к животным, выставленным на продажу. К Шахобиддину подошел мужчина лет сорока пяти.
– Почем продаешь свою скотину, сынок?
– За двести пятьдесят тысяч отдам.
Мужчина удивленно взглянул на парня. Шахобиддин, стушевавшись от этого пристального взгляда, сразу выпалил:
– Мать в больнице лежит, ака, деньги срочно нужны, поэтому отдаю дешево. Буренка наша хорошая, молодая. Если бы не мать, ни за что бы ее не продал.
Мужчина вынул пачку тысячерублевых купюр и протянул пареньку:
– На, пересчитай.
Шахобиддин ловко пересчитал деньги, улыбнулся, поблагодарил сговорчивого покупателя и побежал к дяде.
– Ну что, братишка, все путем? Как тебе новая работа?
– Круто, – ответил парень. Он прямо расплывался в улыбке при мысли об удачной сделке. – Вы были правы, дядя, если чисто работать – это ведь сколько денег можно огрести!
– Молодец, уже начинаешь вникать.
Еще несколько удачных краж и ловкий сбыт краденого – и вот уже молодой вор под руководством своего опытного родственника уверился в их безнаказанности. А какая жизнь пошла! Матери он, конечно, какие-то деньги отсчитывал, но в основном тратил на то, чтобы лишний раз сходить в ресторан, купить понравившиеся вещи из одежды...
Как-то подельники решили добраться из областного центра в соседний район.
– Эй, друг, за сколько довезешь? – обратился Арслан к водителю синей «Нексии».
– Вам до самого района или дальше?
– Дальше, до кишлака, который ближе к саю.
– Пятнадцать тысяч будет.
– Что-то, браток, сильно заряжаешь.
– А сами сколько даете?
– Восемь.
– Хотя бы десять сделайте!
– По рукам.
По дороге в машине завязался разговор. Оказалось, что владелец «Нексии» знаком с сожительницей Арслана,некой Гули, причем отозвался он о ней не слишком уважительно. Арслан сразу взвился и начал оскорблять водителя. Ссора опасно разгоралась, но здесь Арслан заметил придорожный мини-маркет и потребовал остановиться, чтобы «подзаправиться». Вернулся он после «заправки» уже хорошо «поддатым».
Поехали дальше. До места, куда они направлялись, на дороге встретилось еще несколько питейных заведений, и каждый раз пассажир «дозаправлялся». Поэтому когда, уже на подъезде к пункту назначения, Арслан в очередной раз вышел из машины и потребовал, чтобы вышел и водитель, потому что надо поговорить «по-мужски», язык у него явно заплетался. Между мужчинами завязалась драка. Неудивительно, что очень скоро таксист сбил пьяного Арслана с ног. Оказавшись на земле, Арслан взвыл:
– Эй, Шахобиддин, ты что, так и будешь стоять и смотреть, как убивают твоего дядю?! Возьми камень и дай этому барыге по башке!
И Шахобиддин, привыкший подчиняться своему родственнику, недолго думая, выполнил и это его указание: схватил первый попавшийся камень и с силой опустил его на голову таксиста...
Тот рухнул, как подкошенный.
Тем временем Арслан уже поднялся на ноги. Но подошел не к упавшему таксисту с разбитой головой, а к багажнику его машины. Здесь он нашел то, что искал, – веревку...
Вдвоем дядя с племянником задушили беспомощного человека, затягивая веревку на его шее все туже, пока тот не перестал хрипеть... Затем взяли безжизненное тело за руки и ноги и подтащили к оврагу.
Раскачать и скинуть туда труп – одна минута. Сесть в машину и покатить с ветерком дальше, в гости к живущему в ближайшем кишлаке знакомому, – тоже дело недолгое. Вот только через полчаса оказалось, что в машине закончился бензин. Хочешь не хочешь, пришлось остановиться.
– Давай постучимся к Хамро-ака и скажем, что машина поломалась. Утром заправимся и дальше поедем.
Так и сделали...
Теперь в их распоряжении была для продажи уже не краденая скотина, а нечто получше – почти новая «Нексия». Только вот, решил Арслан, нужно немного выждать.
– Продадим ее позже, а сейчас надо несколько дней где-то отсидеться.
– У меня есть знакомый в кишлаке тут неподалеку, его родные на заработки уехали надолго. Можно пока пожить у него, – сделал толковое предложение Шахобиддин. – Дядя, а что, этого таксиста… мы убили, да? Он мертв?
– Не задавай глупых вопросов .Если и мертв, так прикончили его мы вместе, и камень, не забывай, был в твоих руках!..
Шахобиддин испуганно отвел глаза.
…Тем временем Дилдора-опа все ждала мужа. На сердце у нее было неспокойно. Не в первый раз Кудрат-ака отправлялся подрабатывать по вечерам на своей машине, но в этот раз обещал до глубокой ночи не задерживаться. А тут еще накануне ей сон дурной привиделся... «Лишь бы он не стукнул машину, упаси его Аллах от какой-нибудь аварии», – причитала про себя женщина.
Незаметно для себя она уснула. Проснулась чуть свет, вспомнила: мужа до сих пор нет!.. Что делать, куда бежать, где искать его?!
Дилдора-опа наспех оделась и поехала к свекрови.
– Кудрат-ака с вечера не возвращался, не знаю, что и думать!..
– Может, у друзей остался,– старалась успокоить невестку Ойгуль-хола, но у самой тревожно забилось сердце...
В это время пришел второй сын Ойгуль-хола, Равшан. Выслушав женщин, он не стал тратить время на предположения и причитания: все втроем они немедленно отправились в управление безопасности дорожного движения.
Но и здесь ничего утешительного: машина с такими номерами нигде по сводкам за последние два дня не проходила. Только когда сотрудники УБДД связались с районным отделом внутренних дел, трагическая картина прояснилась...
Искать преступников пришлось недолго, их задержали уже на следующий день. Не помогла идея опытного уголовника Арслана насчет отсидки в надежном и тихом месте…
На суде Шахобиддин говорил, чуть не плача:
– Я бы ни за что не ударил таксиста, это дядя мне приказал! А я его боялся... Я вообще не хотел вмешиваться в их разборки, я не хотел никого убивать, это получилось нечаянно!..
Суд приговорил Арслана И. к двадцати годам лишения свободы в колонии общего режима. Шахобиддина К. – к тринадцати годам. Правда, позже четверть этого срока парню сократили в связи с амнистией.
…Много лет назад один хороший писатель сказал: «Можно оставаться на одном уровне добра. Но никому еще не удавалось удержаться на одном и том же уровне зла. Этот путь ведет только вниз».
Едва окончивший девятилетку Шахобиддин мечтал подработать, чтобы помогать одинокой матери. Потом, послушавшись дядю, решился на кражу чужого скота. А пика своего эта преступная карьера достигла, когда в руках парня оказались камень и веревка-удавка…
У. Нуров.