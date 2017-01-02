Снегурочка: внучка, дочка, богиня?I
Три ипостаси ледяной героини, у каждой – своя история. Вот известное стихотворение Беллы Ахмадулиной «Снегурочка».
Что так Снегурочку тянуло
к тому высокому огню?
Уж лучше б в речке утонула,
попала под ноги коню.
Но голубым своим подолом
вспорхнула - ноженьки видны -
и нет ее. Она подобна
глотку оттаявшей воды.
Как чисто с воздухом смешалась,
и кончилась ее пора.
Играть с огнем - вот наша шалость
вот наша древняя игра.
Нас цвет оранжевый так тянет,
так нам проходу не дает.
Ему поддавшись, тело тает
и телом быть перестает.
Но пуще мы огонь раскурим
и вовлечем его в игру,
и снова мы собой рискуем
и доверяемся костру.
Вот наш удел еще невидим,
в дыму еще неразличим.
То ль из него живыми выйдем,
то ль навсегда сольемся с ним.
Тающая снегурочка (эскиз). В. Перов. Государственная Третьяковская галерея.
Белле Ахатовне, как видно, были хорошо известны эпизоды из разных биографий удивительной героини сказок, поверий, легенд. Одна строка стихотворения отсылает к глубокой старине, когда у Снегурочки и имя, и судьба были иными: «Уж лучше б в речке утонула…». Давным-давно на Руси бытовал такой обычай – либо сжечь, либо утопить в любом близлежащем водоеме соломенное чучело Зимы. Это чучело олицетворяло Кострому (Морану) – славянскую языческую богиню зимы и ночи, злобное, коварное существо. Есть мнение, что Кострома и есть прототип Снегурочки.
Реабилитация нашей героини произошла только в XIX в. Созданию нового, светлого, сегодня привычного и полюбившегося образа Снегурочки поспособствовали Владимир Иванович Даль, Лев Николаевич Толстой, Александр Николаевич Афанасьев, другие русские писатели, собиратели и хранители народного творчества.
Вот, к примеру, как трогательно описывает появление на свет «Девочки Снегурочки» В.И. Даль:
«Жили-были старик со старухой, у них не было ни детей, ни внучат. Вот вышли они за ворота в праздник посмотреть на чужих ребят, как они из снегу комочки катают, в снежки играют. Старик поднял комочек да и говорит:
– Что, старуха, кабы у нас с тобой была дочка, да такая беленькая, да такая кругленькая!
Старуха на комочек посмотрела, головой покачала да и говорит:
– Что ж будешь делать – нет, так и взять негде.
Однако старик принес комочек снегу в избу, положил в горшочек, накрыл ветошкой и поставил на окошко. Взошло солнышко, пригрело горшочек, и снег стал таять. Вот и слышат старики – пищит что-то в горшочке под ветошкой; они к окну – глядь, а в горшочке лежит девочка, беленькая, как снежок, и кругленькая, как комок, и говорит им:
– Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком пригрета и нарумянена».
В этом отрывке содержится примечательная информация о происхождении Снегурочки. Примерно такой же версии придерживается и Л.Н. Толстой:
«Пошли старики в огород и давай снежную дочку лепить. Вылепили дочку, вставили вместо глаз две голубеньких бусины, сделали на щёчках две ямочки, из алой ленточки – роток. Куда как хороша снежная дочка Снегурочка! Смотрят на неё дед с бабой – не насмотрятся, любуются – не налюбуются. А у Снегурочки роток улыбается, волосок завивается. Шевельнула Снегурочка ножками-ручками, с места сдвинулась да и пошла по огороду к избе».
А.Н. Афанасьев тоже указал на «человеческих» родителей Снегурочки:
«… – Ах, Иван, Иван! – вскричала Марья, задрожав от радости. – Это нам Господь дитя дает! – и бросилась обнимать Снегурочку, а со Снегурочки весь снег отвалился, как скорлупа с яичка, и на руках у Марьи была уже в самом деле живая девочка…»
В истории русской культуры Александр Николаевич Афанасьев занимает особое место. Он прожил только сорок пять лет. Но за короткую жизнь успел многое: и царским чиновникам насолить, и создать замечательный, не превзойдённый в мировой науке о фольклоре труд – «Поэтические воззрения славян на природу».
Н.А. Афанасьев
«Книга Афанасьева оказала существенное влияние на последующее изучение славянского фольклора и мифологии. Из нее черпали материалы для своих произведений А.Н. Островский, М. И. Мельников-Печерский, А. А. Блок, В. Хлебников, С. А. Есенин, А. М. Ремизов…».
А чиновникам-ханжам Афанасьев насолил «Русскими заветными сказками», которые небольшим тиражом анонимно были напечатаны в Женеве и преданы анафеме в России за их «срамное» содержание.
Этот фундаментальный труд содержит около шестисот произведений народного творчества, треть из которых Афанасьеву предоставил другой знаток русского языка – В.И. Даль.
Но вернёмся к нашей Снегурочке.
Сказка о ней в обработке Афанасьева заканчивается печально:
«…И вот все, затянувши песню, поскакали через огонь.
Вдруг что-то позади их зашумело и простонало жалобно:
- Ау!
Оглянулись они в испуге: нет никого. Смотрят друг на дружку и не видят между собою Снегурочки.
…Нет, не лютый зверь умчал ее в дремучий лес, и не хищная птица унесла ее к синему морю; а когда Снегурочка побежала за подружками и вскочила в огонь, вдруг потянулась она вверх легким паром, свилась в тонкое облачко, растаяла... и полетела в высоту поднебесную».
(«…Как чисто с воздухом смешалась, / И кончилась ее пора»).
Возможно, красота и драматизм истории, рассказанной Афанасьевым, вдохновили А.Н. Островского написать одноименную пьесу – «весеннюю сказку». В ней Снегурочка представлена как дочь Деда Мороза и Весны. Вот, что по этому поводу поведала сама поэтическая «мама» Снегурочки Весна-Красна:
Шестнадцать лет тому, как я для шутки
И теша свой непостоянный нрав,
Изменчивый и прихотливый, стала
Заигрывать с Морозом, старым дедом,
Проказником седым; и с той поры
В неволе я у старого. Мужчина
Всегда таков: немножко воли дай,
А он и всю возьмет, уж так ведется
От древности. Оставить бы седого,
Да вот беда, у нас со старым дочка –
Снегурочка.
По крайней мере, становится известен, по версии драматурга, приблизительный возраст Снегурочки: ко времени ее печального исхода ей было семнадцать лет.
II
Литературная работа над пьесой была закончена А.Н.Островским в день своего пятидесятилетия – 31 марта 1873 года.
Н.А. Островский
В том же году начинаются репетиции пьесы с императорской труппой в Большом театре. Одновременно Островский подготовил пьесу к публикации, о чем заранее договорился с Н.А. Некрасовым, фактическим руководителем журнала «Отечественные записки». Однако, узнав, что 11 мая премьера спектакля в Москве была принята без должных восторгов, Некрасов оценил пьесу очень дешево.
«Островский, крайне нуждаясь в деньгах, но сам не в состоянии выехать из Москвы, попросил своего близкого товарища, драматического актера Петербургской императорской труппы Бурдина, забрать рукопись у Некрасова и как бы невзначай предложить её М. Стасюлевичу»… Так «Снегурочка» была опубликована в сентябрьском номере журнала «Вестник Европы».
В 1874 году впервые прочел сказку Николай Андреевич Римский-Корсаков. И произведение совершенно не приглянулась композитору.
Спустя пять лет Римский-Корсаков снова прочел «Снегурочку», и в этот раз буквально «прозрел на ее удивительную красоту». Вскоре он лично встретился с писателем и получил разрешение на использование произведения в качестве основы либретто. Летом 1880 года Николай Андреевич принялся за активную работу над оперой. Этому способствовала и окружающая обстановка: пейзажи настоящей русской деревни Стелево.
Уже в феврале 1881 года опера была предъявлена общественности. Однако премьера оказалась малоудачной, как и несколько последующих постановок. Истинное начало театральной жизни «Снегурочки» приходится на 1885 год, когда опера была поставлена в Московской частной русской опере – театре, который был организован крупным промышленником и меценатом С.И. Мамонтовым и существовал на его средства (тремя годами ранее пьеса Островского была поставлена на домашней сцене Абрамцевского кружка в имении Мамонтова). Эскизы костюмов и декораций к опере были выполнены В.М. Васнецовым в содружестве с И.И. Левитаном и К.А. Коровиным.
III.
Да, образ Снегурочки манил художников.
Привычный нам облик снежной красавицы возник благодаря трем великим мастерам: В.М. Васнецову, М.А. Врубелю и Н.К. Рериху.
«Снегурочка». В.М. Васнецов. Государственная Третьяковская галерея.
Эта работа стала одной из самых узнаваемых картин художника. Предыстория её создания такова. В 1885 году художника, занявшегося оформлением оперы Римского-Корсакова, озарила идея создания собственного образа прекрасной героини. Готовую работу мастера мир увидел только в 1899 году. Моделью для Снегурочки стала младшая дочь С.И. Мамонтова Сашенька
Александра (слева) и Вера Мамонтовы. Фотография из собрания Музея-усадьбы Абрамцево
Александра училась живописи и рисунку у В.А.Серова и К.А.Коровина. В 1915-1917гг.- член правления местного дамского комитета Российского общества Красного Креста, попечительница Харитоньевского женского начального училища в Москве, создательница музея в усадьбе Абрамцево.
В 1928 г. по доносу была арестована ОГПУ и заключена в Бутырскую тюрьму, освобождена по ходатайству К.С. Станиславского. Более в Абрамцево А.С. Мамонтова не возвратилась.
М.А. Врубель в 1898 году создал образ Снегурочки, которую писал со своей жены – Н.И. Забелы-Врубель, исполнявшей партию Снегурочки в одноименной опере Римского-Корсакова. Картина находится в Государственной Третьяковской галерее
Эскиз для пьесы «Снегурочка» на сцене Русского драматического театра А.К. Рейнеке в Санкт-Петербурге. Государственный русский музей.
«Еще одна театральная постановка, которой Рерих уделил много любви и времени, - "Снегурочка" Н. А. Римского-Корсакова. Она пленила его еще в юные годы. Но далеко не все замыслы художнику удалось успешно осуществить. Первая постановка "Снегурочки" в декорациях Рериха шла в парижской "Opera Comique" в 1908 году, вторая - в 1912 году в Петербурге и третья уже в 1922 году в Чикаго. Обычно Николай Константинович присутствовал при создании декораций и сам подбирал для этого исполнителей. Но случалось, что в отсутствие Рериха эскизы попадали в руки безответственных ремесленников, искажавших его замысел. Так произошло с постановкой "Снегурочки" в петербургском театре Рейнеке. Николаю Константиновичу пришлось даже написать в одну из газет о своей непричастности к спектаклю».
В период репрессий 1927–1935 годов Снегурочка вдруг пропала.
Право на существование в Советском Союзе Снегурочка получила в 1935 году, после официального разрешения празднования Нового года. В пособиях по организации новогодних ёлок этого периода Снегурочка выступает наравне с Дедом Морозом как его внучка.
В начале 1937 года Дед Мороз и Снегурочка впервые явились вместе на праздник ёлки в Московский Дом Союзов. В военный период о Снегурочке вновь забыли. В качестве обязательной постоянной спутницы Деда Мороза она возродилась лишь в начале 1950-х благодаря усилиям детских классиков Льва Кассиля и Сергея Михалкова, которые писали сценарии для кремлевских елок.
«Снегурочка», А.А.Дейнека. 1954 г. Тамбовская картинная галерея.
«Произведение «Снегурочка» относится к позднему периоду творчества А.А.Дейнеки. Художника всегда интересовал образ современника, которого он воспринимал как гармонично развитую личность. Отсюда интерес художника к теме спорта, ставшей одной из ведущих в его творчестве. В картине «Снегурочка» А.А.Дейнека создал образ юной девушки-спортсменки, полный физического и духовного здоровья».
Снегурочка – персонаж удивительный, уникальной, существующей только в русской культуре. Ни св. Катерина, ни св. Люция, в день их именин выступающие в роли дарительниц, ни итальянская Бефана, в ночь на Богоявление кладущая детям в башмачки подарки, ни – тем более – снежная женщина из японского фольклора Юки-Онна не сравнятся с русской Снегурочкой. Потому что Снегурочка неповторима. Потому что она – наша!
М. Гар
P.S.
Эту красавицу – Кор киз (Снежная девушка) – мне посчастливилось запечатлеть несколько лет назад на площади Независимости в Ташкенте.