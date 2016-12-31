«Скидки от Виагры для несостоятельных клиентов»Новогодний юмор
Муж говорит жене:
– Если я буду вынужден задержаться в командировке и не вернусь к встрече Нового года, я пошлю тебе телеграмму.
– Можешь не трудиться. Я ее уже прочитала, она лежит в кармане твоего пальто.
* * *
Три стадии взросления мужчины:
1. Он верит в Деда Мороза.
2. Он не верит в Деда Мороза.
3. Он сам – Дед Мороз.
* * *
Маленький мальчик приходит домой после новогоднего утренника: лицо и ручки поцарапаны, вся грудь тоже в царапинах. Папа спрашивает:
– Сынок, что случилось?
– Да понимаешь, пап, мы в садике на утреннике водили хоровод вокруг елки... Детей мало, а елка большая...
* * *
Письмо Дедушки Мороза детишкам:
«Дорогие ребята – участники вчерашнего новогоднего праздника! Тех, кто получил два и больше подарка, прошу вернуть хотя бы мешок, шубу и бороду. И пожалуйста, отпустите Снегурочку, вы ее не так поняли... Ваш Дедушка Мороз».
* * *
Утро 1 января. На столе записка:
«С Новым годом!
P.S. Рассол в холодильнике.
P.P.S. Холодильник на кухне».
* * *
В мужской компании друзья вспоминают, кто как встречал Новый год:
– Я отмечал его на Гавайях, – море, пляжи, загорелые девушки...
– А я в Индии, верхом на слоне, всюду лотосы, бананы, гибкие танцовщицы...
– А я Новый год тоже вместе с вами отмечал, дома на кухне, только не пил.
* * *
Утpом 1 января, после встpечи Нового года, мужик с опyхшим лицом, кpасными глазами, небpитый, стоит у зеpкала и внимательно всматривается в свое отражение:
– Так вот ты какой, человек третьего тысячелетия...
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Подготовил Т. Солиходжаев.