Семечки: «грызть», «лузгать» или, все-таки, «употреблять»?
Погрызть семечки – особое удовольствие и «заразительное», особенно в компании друзей, когда, по словам одного известного киногероя: «Новый год встретили, есть уже не хочется…» Пакетик с семечками в этом случае, как говорится, самое «то»! Но насколько красиво мы умеем это делать?
Приверженцы строгих правил этикета прошлых столетий брезгливо поморщились бы при виде человека, грызущего семечки, ведь это было – «Ах! Ах!Ах!» совсем, как «некомильфо»! Ведь традиция щелкать семечки долгое время сохранялась только в сельской местности и в городах они появились, благодаря трудовой миграции с появлением железнодорожного сообщения. А высококультурная интеллигенция еще долго смотрела на это занятие свысока. Эти настроения, например, замечательно отражены в произведениях Бунина, Булгакова, Чехова. Но время берет свое. Современная индустрия этого продукта с ее разнообразием в ассортименте и повсеместным распространением диктует свои правила. А посему Его величеству – Этикету, все-таки, пришлось снять «фрак» снобизма по отношению к семечкам и, переодевшись в более демократичный блейзер, примириться с этим занятием. И, тем не мене, существует-таки негласный «кодекс правил» красивого употребления семечек.
У нас – узбекистанцев, например, соблюдать правила приличия в этом отношении велит сам обычай встречать гостей – с богато накрытым столом, где в числе многочисленных тарелочек со сладостями обязательно красуются вазочки со всяческими видами орешков, изюма, сухофруктов и прочими вкусностями. И, когда после обильных кушаний настает «их черед» за беседой с пиалой чая, хозяева предусмотрительно подают гостям тарелочки для шелухи, которые регулярно «обновляются». То же самое и с семечками, когда вы сидите, например, перед телевизором всей семьей. Но это все – о доме, где нам самим убираться в случае чего.
А что мы видим на улице, где, естественно, не до тарелочек? Некоторые люди так любят лузгать семечки, что готовы делать это каждый, а бывает и целый день, принося семечки с собой на работу, к друзьям, в кинотеатр и другие места. И хорошо еще, если любитель семечек научился их правильно чистить, а не плюется скорлупой себе и другим под ноги, оставляя после ухода непонятно кому горы мусора. Ведь, наверняка каждому из нас знакома такая картина – горка шелухи от семечек у скамейки, в подъездах и, что еще хуже – в транспорте. Увы, не помогают даже многочисленные социальные ролики о заботе чистоте окружающей среды, транслируемые по местным телеканалам. И, все-таки, негласное правило этикета современного человека, гласит, что семечки – такая же еда, как и все остальное. А это значит, что, если вы употребляете семечки во время разговора с родственником или знакомым, то фактически едите на глазах у собеседника.
Действительно, что ни говори, а для семечек сегодня наступило интересное время и в наш век нанотехнологий интерес к ним не иссякает. С одной стороны, семечки вытесняются чипсами, сухариками и другими снэками, с другой - в кинотеатрах, например, всерьез рассматривается вопрос о замене поп-корна на семечки. Да и врачи-диетологи, в свою очередь утверждают, что семена подсолнечника обладают множеством полезных для человеческого организма свойств. Это обусловлено высоким содержанием в составе семян различных масел, витаминов, микро- и макроэлементов, столь необходимых для здоровья человека. А усвоение этих веществ происходит гораздо быстрее и легче, чем аналогичных, полученных из мяса или злаков. Рекордным является и содержание в семенах подсолнечника витамина D – в несколько раз больше, чем в печени трески, ранее считавшейся основным его источником. В семечках содержится большое количество витамина Е, который нейтрализует свободные радикалы, тем самым уменьшая риск возникновения рака. Магний, который является одним из самых важных элементов в организме человека, также в избытке содержится в семечках – его в 6 раз больше, чем в ржаном хлебе.
Много в семенах подсолнуха и цинка, который способствует здоровью волос и ногтей. Калия в плодах подсолнуха больше чем в бананах в 6 раз. Другие немаловажные полезные вещества, которые содержатся в семенах подсолнуха, это: витамины группы А, В, PP, F, минералы – фосфор, натрий, кремний, марганец, железо, селен, фтор и другие. Также в семечках содержатся дубильные вещества, каротиноиды, фитин, винная и лимонная кислоты. Много ненасыщенных жирных кислот – олеиновой, арахидоновой, стеариновой, пальмитиновой, линолевой – они участвуют в жировом обмене и препятствуют отложению жировых клеток. Кроме того, в семечках подсолнуха содержится до 20% полноценного белка, который легко усваивается, порядка 15% углеводов, также клетчатка и сахара. А благодаря высокому содержанию кальция, семена подсолнечника вполне могут заменить в рационе молочные продукты, если у человека есть непереносимость молочного белка.
Некоторые современные психологи и вовсе приравняли «грызню» семечек к своеобразной медитации, которая имеет определенный психотерапевтический эффект! Есть мнение, что монотонность и однообразие процедуры постепенно вводит лузгающего семечки в состояние транса. Он перестает реагировать на внешние раздражители и успокаивает свои нервы, что, согласитесь, очень полезно в наше время.
Удивительно, но с семечками связано также множество народных и профессиональных примет. В цирке, например, не принято грызть семечки. Считается, что от этого снизятся цирковые сборы. Поэтому клоуны нередко обращаются к грызунам, сидящим среди зрителей, с такими словами: «Не щелкай семечками – зрителей повыщелкиваешь!» А вот, если, к примеру, кризис отразился на вашем бизнесе и дела пошли не ахти как хорошо, то, увидев сон, где вы щелкаете семечки, ждите заметного улучшения. «Качели» по диаметрально разному отношению к семечкам наблюдаются и в недалекой истории. Так, несколько лет назад в Румынии был официально введен запрет на «грызню» семечек на улицах. На проспектах Бухареста даже появились соответствующие плакаты. Правда, до деревень запрет не дошел – видимо, его посчитали там бесполезным. Зато еще ранее – в лихие годы перестройки в Ереване был открыт кинотеатр, где, помимо курения, разрешалось лузгать семечки и, я так полагаю, плевать шелуху на пол.
Под такие фильмы, как «Королек – птичка певчая» или «Синдбад-мореход» «грызля» шла не переставая. Но, благо, все это позади и в наши дни, как пример для подражания можно привести производителей семечек в США. Там, например, один довольно популярный семечковый бренд, предлагает в красивой упаковке самые разнообразные виды семечек – соленые и простые подсушенные, с острым томатным соусом и со вкусом бекона и пр. И при этом в пакетик («Внимание!») вложена инструкция по правильной «грызле», нет, все-таки – «употреблению» семечек! Оказывается, согласно инструкции, для этого надо «разгрызть скорлупу зубами, съесть ядро, аккуратно выплюнуть шелуху во вложенный сюда же еще один пакетик и быть счастливым»! Так что каждый волен сам решать, полезно или все же вредно есть семечки, моветон это или нет и то, насколько красиво это можно делать.
Римма Сабирджанова