Ансамбль Omnibus служит всем
В рамках международного проекта “Театр + Музыка” в театре Марка Вайля "Ильхом" состоялся концерт Ансамбля Omnibus с участием американского дирижёра Вимбайи Казибони.
Казалось бы, что может привлечь афроамериканского дирижёра, отведавшего мировой славы, в далёком от современных музыкальных перекрёстков Узбекистане? Ответ прост: Ансамбль Omnibus.
Из истории коллектива
Двенадцать лет назад группа молодых музыкантов загорелась идеей исполнять современную музыку. Решили «двигаться во всех направлениях", назвав ансамбль Omnibus (в переводе с латыни - «всем»). Главным для себя коллектив и возглавивший его талантливый музыкант, дирижер и композитор Артём Ким сочли «разнонаправленное» развитие и пропаганду современной музыки как «служение всем». Репертуар ансамбля составили сочинения композиторов XX века и молодых композиторов нового тысячелетия. Подавляющее число сыгранных музыкантами произведений никогда прежде не представлялось в Центральной Азии, были и мировые премьеры.
Говоря об Omnibus’е и вспоминая его проекты, невольно увлекаешься. Вспомним, например, Omnibus Laboratorium с мастер-классами ведущих композиторов и исполнителей из Европы и США. Или Центр современной музыки – с нотами, книгами, аудиозаписями, данными о фестивалях, творческих коллективах и выдающихся исполнителях современной музыки. А Международный фестиваль музыки и визуальных искусств Black Box? Это был масштабный эксперимент по синтезу «живой» музыки с театром, изобразительным искусством, пластикой, кино, поэзией… Начиная с 2006 года, состоялось шесть потрясающих фестивалей, одаривших не избалованных современной музыкой ташкентских зрителей впечатлениями самого широкого спектра. В программе Black Box исполнялась инструментальная академическая музыка, электро-хаус, альтернативный рок, фолк, джаз. Фишкой одного из фестивалей было живое музыкальное сопровождение немого кино… Интересными оказались международный форум для молодых музыкантов и видеоартистов «Мнемозина» и проект, определенный как Центр исследований узбекской традиционной музыки "Макомат" по сохранению национального музыкального наследия.
Такая разнонаправленность воспринималась многими как само собой разумеющееся, а ведь некоммерческий коллектив буквально горы своротил своей деятельностью. И при этом многие понятия не имели и не имеют, что музыканты Ансамбля Omnibus работают… на общественных началах! На скромный хлеб насущный зарабатывают в государственных оркестрах, а в Omnibus’е отдаются «служению всем» по велению сердца. Не стал исключением из правил и состоявшийся в «Ильхоме» 18 декабря 2016 года концерт с участием одного из самых известных молодых дирижёров США, лауреата международных конкурсов Вимбайи Казибони. Целую неделю музыканты в свободное от основной работы время разучивали и репетировали под его руководством произведения, о которых и сами прежде не ведали. Да и большей части слушателей мало о чем могли сказать имена современных композиторов, чьи сочинения дирижёр включил в программу наряду с собственными пьесами. Во всяком случае, мне они не знакомы, и главным желанием было посмотреть на искусство маэстро, рекомендованного бюллетенем Wiesbadener Krrier и музыкальным журналом Neue Musikzeitung (Германия) в качестве «энергичного, страстного и активного дирижера и превосходного интерпретатора».
Вимбайи Казибони впервые увидела в Ташкенте немногим более двух лет назад. Он знаком ташкентской публике по постановке оперы американского композитора Майкла Гордона "Ван Гог", которую совместно с Ансамблем Omnibus показал в Органном зале Государственной консерватории Узбекистана в мае 2014 года. Как оказался в Ташкенте? Участвуя в Глобальном семинаре в Зальцбурге, Казибони познакомился с молодым дирижёром из Узбекистана Артёмом Кимом. Затем, на мастер-классе в Австрии, - с музыкантами Ансамбля Omnibus. Успешный и деятельный, получив стипендию известной образовательной программы Fulbright Program, задумал изучить опыт новых друзей, что и воплотил в жизнь.
Уроженец Зимбабве, 28-летний Вимбайи Казибони имеет богатый практический опыт, всего не перечислить - об этапах его пути вкратце сообщалось в анонсе и отклике на концерт, опубликованных в «Новостях Узбекистана» ранее. Когда-то 13-летним подростком Казибони переехал из родной страны в США. Начинал как ударник, но стал дирижёром. Музыкальное образование получил в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе и University of Music and Performing Arts во Франкфурте. Дирижерскому искусству на практике обучался в Филармоническом Оркестре Йоханнесбурга (Южная Африка, 2010), работал помощником дирижера в оркестрах Германии, Африки и США. Участие в конкурсах и руководство молодежным ансамблем "What's Next?" в Лос-Анжелесе, должность ассистента дирижера в Ensemble Modern (Германия) и «Intercontemporain» (Франция) принесли известность. Он выступал в Австрии, Франции, Германии, Нидерландах, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Филиппинах, Южной Африке, Кыргызстане и Узбекистане, его выступлениям аплодировали в таких престижных залах как Карнеги-холл, Уолт Дисней-холл, Адмиралспаласт (Берлин) и Oper Frankfurt.
Став дирижёром, Казибони не утратил виртуозности инструменталиста. Это показали концерты в составе Ансамбля Omnibus и дуэт с перкуссионистом Алибеком Кабдурахмановым на концертах в 2014 году - мне довелось их посетить. Покоряла полная самоотдача музыкантов и особый контакт с залом - выступления воспринимались как откровение, духовный праздник. Отмечал эту особенность концертов и сам Казибони. Во время девятимесячного пребывания в Ташкенте он собирал материалы для диссертации о современной музыке в Узбекистане, изучая традиционную народную, классическую и популярную музыку, выступал с местными коллективами народных инструментов и ташкентским джаз-клубом. Пристально присматривался к состоянию исполнителей, вслушивался в мелодии народной музыки, сам играл в ансамблях, чтобы изнутри понять особенности звучания музыки. Выступал также с лекциями в Государственной консерватории Узбекистана.
Новую программу Ансамбля Omnibus с Вимбайи Казибони в качестве дирижера, ожидала с интересом. Он удивил спортивной мощью - возмужал за два с лишним года. Положив партитуру на металлические бочки, заменившие пульт, сдержанно и спокойно управлял музыкантами, с которыми репетировал, как упоминала выше, совсем недолго. Он работал со многими из ведущих композиторов современности и в программе концерта представил произведения для камерного оркестра Хенрика Миколая Гурецкого "Kleines Requiem Fur Eine Polka" и Андиса Скордиса "An empty something...something empty...", естественно, впервые исполняемых в регионе. Это не были импровизации, партитура, расписанные для музыкантов партии – всё как полагается. Звуки можно передать нотами, но как обозначить крик, вплетенный в музыкальную ткань? В сочинении А. Скордиса крик вырываётся из груди дирижера, прокатывается в клубах сизого дыма по оркестру, бьёт по слуху и нервам перкуссионной дробью и воплями, визгом музыкантов... Неблагозвучно, далеко от гармонии? Да. Но так ли гармоничен мир, породивший душераздирающие звуки? Мир, предстающий кошмарным сном, где насилие и ужас правят бал в некогда мирных и процветавших странах... Не нужно далеко ходить за примерами. На следующий после концерта день мир вздрогнул в очередной раз: в Турции во время открытия вернисажа на глазах публики сражён пулей посол России Андрей Карлов; в Берлине на рождественской ярмарке грузовик, въехав в толпу, унёс жизни одиннадцати человек…
Сколько еще трагических потерь за одни только сутки? Каков ответ на них? Как ни прискорбно, есть и такой: "цивилизованный журналист Герш Кунтцман заявил на страницах New York Daily News, что не "льет слезы" по российскому послу, а считает его убийство "свершившимся правосудием". Таким образом, мы свидетели того, как в XXI веке вновь поднимает голову «обыкновенный фашизм». Не пора ли всем антифашистким силам бить в набат на площадях мировых столиц и протестовать во всех средствах массовой информации против разгула терроризма?
Что может родиться в искусстве на фоне происходящего? Нечто в стиле "An empty something...something empty..." - произведения, которое очень понятно по своему посылу современникам. Потому оно и вызвало шквал аплодисментов.
«Отчего бы нам не жить в мире?» - восклицал Вергилий, обращаясь к согражданам в Древнем Риме. И ответа на его вопрос человечество не нашло за двадцать с лишним столетий. Кому нужны грохот канонады, дымный смрад и предсмертные крики, разве для этого созданы мир и так называемый "венец творения" - человек? Приходящие с мечом во все века от меча и гибли.
Наивные мысли, бессильные слова... Но их нужно писать, говорить, они должны звучать - молчание означает примирение со злом, именуемым войной. Приведу иное высказывание - писателя, публициста и философа XX века Альбера Камю: «Быть созданным, чтобы творить, любить и побеждать, — значит быть созданным, чтобы жить в мире. Но война учит все проигрывать и становиться тем, чем мы не были». Да, война – это всегда поражение, договориться о мире важнее, чем победить. Договор – это победа разума, победа бескровная и долгосрочная. Это победа в человеке духовного, человеческого начала. Музыка Ансамбля Omnibus, который служит всем, - из таких начал.
Тамара Санаева
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