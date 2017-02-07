Апостроф, Украина: Зачем затеяли пиар-кампанию УПА
Выставки и фестивали
По словам экс-министра образования Сергея Квита, проведение всеукраинской кампании «Ответ непокоренного народа» необходимо для того, чтобы донести самим украинцам правду о деятельности УПА. «Определенная неосведомленность действительно есть. Одно дело это Киев или Западная Украина, а другое дело это наши регионы, где всегда доминировала советская пропаганда», — пояснил «Апострофу» Квит.
Соответственно, вторая задача кампании — развенчать старые советские и новые российские мифы о повстанческой армии. Действительно, прокремлевские информагентства и телеканалы освещают все мероприятия и юбилеи, связанные с УПА, даже активнее, чем украинские СМИ. Это и неудивительно, ведь таким образом профессиональные пропагандисты пытаются выискать исторические корни украинского «фашизма». Заголовки выбираются соответствующие: «Нож за спиной: как бойцы УПА и ОУН „плачут" по убитым в Бабьем Яру» (телеканал «Звезда») или «Геноцид во «славу Украине» (телеканал «Россия-1»).
«Такая кампания просто лишит российскую пропаганду аргументов в дискуссии об УПА, ведь разговоры относительно места УПА в нашей истории продолжаются до сих пор, и не столько между историками, сколько в общественной и политической среде, — говорит директор Института национальной памяти Владимир Вятрович. — Это означает, что существует необходимость распространения информации об этой структуре, о ее борьбе в годы Второй мировой войны и после Второй мировой».
Информкампания разделится на два этапа. На первом этапе будет распространена информация о борьбе УПА с фашистской Германией. Для этого в Институте нацпамяти к 8 мая презентуют выставку, на которой история о деятельности УПА будет подана в контексте европейских антинацистских движений Польши, Франции, Югославии. «Это нужно не только для того, чтобы заполнить белые пятна нашей истории, а для опровержения одного из ключевых мифов советской пропаганды: о коллаборационизме УПА», — пояснил Вятрович.
На втором этапе в Институте расскажут о сопротивлении УПА коммунистическому режиму и откроют еще одну выставку, посвященную борьбе с советской властью воинов УПА и народов Балтии и Восточной Европы. Кроме того, в течение всего 2017 года будут издаваться научно-популярные публикации о повстанцах, пройдет международная конференция и даже состоится всеукраинский кинофестиваль.
Поменяют законы
Но только лишь историческими ивентами дело не ограничится. В Институте нацпамяти надеются внести изменения и в законы Украины. Так, Владимир Вятрович предлагает переписать закон «О реабилитации жертв политических репрессий в Украине» и внести в парламент новый законопроект.
«Задание законопроекта лишить украинских повстанцев клейма преступников, которое на юридическом уровне есть на большинстве из них. Дело в том, что в Украине до сих пор действует закон о реабилитации жертв политических репрессий, который был принят еще в советские времена, в апреле 1991 года, и, согласно этому закону, люди, которые откровенно с оружием в руках боролись против советской власти, а речь идет о повстанцах 20-х, 40-х и 50-х годов, до сих пор остаются не реабилитированными», — отметил Вятрович.
Действительно, в законе записано, что реабилитированными считаются украинцы, которые были осуждены за антисоветскую пропаганду и агитацию, распространение неправдивых сведений, которые порочат советский государственный строй, за нарушение законов об отделении церкви от государства, и те, кого по политическим мотивам насильственно поместили в медучреждения. Те украинцы, которые «организовывали вооруженные формирования» (а деятельность УПА вполне подпадает под эту формулировку), не считаются реабилитированными. В то же время в Украине действует другой закон № 314-VIII, согласно которому воины УПА приравниваются к борцам за независимость Украины. Вот и выходит, что борцы за независимость в Украине не реабилитированы.
Но если правительство возьмет курс на возобновление «исторической справедливости», и парламент примет новую редакцию закона «О реабилитации жертв политических репрессий», непонятно, какая государственная политика будет в отношении тех украинцев, кто во времена СССР боролся против УПА в составе, например, истребительных батальонов. Сейчас эти люди приравниваются к участникам боевых действий и пользуются всеми льготами и пенсионными надбавками, которые положены им по закону. Логично, что если в стране идет декоммунизация, реабилитируются воины УПА, то отношение к тем, кто активно сотрудничал с советской властью, нужно было бы пересмотреть.
«В этом вопросе мы могли бы перенять опыт Польши, где идут процессы по отмене специальных пенсий для тех людей, кто работал на коммунистический тоталитарный режим», — уверяет Вятрович.
Если это будет сделано, несложно представить, какой грандиозный скандал разгорится в обществе и как успешно им смогут воспользоваться в Кремле, чтобы лишний раз рассказать о «хунте», которая лишает пенсий ветеранов. Да и украинские политики ни за что не упустят возможность, чтобы заработать на скандале политические дивиденды.
Зачем это делают
Очевидно, что тема УПА — еще один фактор, раскалывающий украинское общество. Если бы это было не так, то никаких информационных кампаний проводить не потребовалось бы. «Сейчас необходимо общество сшивать, а не пытаться навязать Украине одну региональную концепцию и превратить страну в большую Галичину. Эта концепция вызывает отторжение у значительной части украинцев, особенно на Востоке», — подтверждает «Апострофу» политолог и историк Кость Бондаренко.
В таком случае зачем лишний раз дразнить общество? Эксперты, опрошенные «Апострофом», считают, что необходимость информкампании возникла на фоне резких заявлений польских политиков. Так, президент Польши Анджей Дуда в одном из своих последних интервью в начале февраля заявил, что прославление УПА — это прославление убийц. Дуда признался, что просил Порошенко изменить закон, согласно которому ОУН и УПА являются борцами за украинскую независимость. «Эти вопросы в значительной степени влияют на польско-украинские отношения. Они не будут хорошими, пока эти дела не будут решены», — подчеркнул Дуда.
Еще более резко высказался лидер правящей польской партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский. «Мы не можем согласиться с тем, что в течение последних лет Украина построила культ личности вокруг человека, который осуществлял геноцид в отношении польского народа. И хоть немцев было сложно превзойти, они сделали это. Я четко сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Для меня это ясно потому, что мы проявили огромное терпение, но есть и границы», — отрезал политик.
По словам политолога Евгения Магды, информкампания по УПА является элементом дипломатической игры, который мог бы сбалансировать украино-польские отношения.
«Только Вятрович — не дипломат. Очевидно, что реакция Вятровича связана с последними заявлениями польского руководства: Анджея Дуды и Ярослава Качиньского, в которых нас пытаются убедить, что Украина не попадет в Европу с Бандерой. Поэтому Вятрович, как человек, который продвигает исторические знания об УПА, делает соответствующие движения. Только я не припомню, чтобы Институт национальной памяти мог быть субъектом подачи законопроектов. Придется в этом вопросе работать с президентом, Кабмином или депутатским корпусом. Но проблема в том, что значительная часть украинских исторических документов находится за границей, поэтому мы, к сожалению, постоянно будем оказываться заложниками той ситуации, когда разные исторические события будут оценивать именно из-за границы», — рассказал «Апострофу» Магда.
Но Сергей Квит отмечает, что реверансы перед Польшей здесь не при чем. «Украинское государство воюет за независимость и защищает не только свои границы, но и границы западного мира. Украина — самодостаточное государство, которое имеет свой независимый взгляд на свою собственную историю, и нам не нужно обращать внимания на какие-то политические кампании, где бы они ни проходили. Если мы хотим иметь свое будущее, то нам нужно мобилизовать все силы, чтобы построить эффективное государство и защитить его, а это невозможно будет сделать, если мы будем делать какие-то махинации в угоду кому-либо», — подчеркнул экс-министр образования.