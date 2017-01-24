День Памяти Жертв Холокоста прошёл в Ташкенте
К участникам мероприятия обратились: ректор УМЭД А. Джуманов, посол Государства Израиль К. Шамир. Показ документальных фильмов «Окончательная победа» (Израиль) и «Большое сердце Ташкента» (Узбекистан) завершил мероприятие.
Международный День Памяти Жертв Холокоста был провозглашен в 2005 году Организацией Объединённых Наций для увековечивания памяти более 6 миллионов человек, что составляло порядка 60 % евреев Европы и около трети еврейского населения мира.
Эта дата была выбрана в честь дня освобождения советскими войсками концентрационного лагеря Аушвиц – Биркенау 72 года назад.
Международное внимание к этому событию позволяет передать молодому поколению послание, что Холокост был не только еврейской трагедией, но и общечеловеческой катастрофой. В некоторых странах мира и сегодня детей учат, что жизни некоторых людей ценятся меньше, потому что они верят в другого бога или отличаются цветом кожи. Наш долг научить их толерантности, состраданию и сочувствию. Молодежь должна знать, что когда они сталкиваются с ненавистью и предубеждениями, они не должны молчать, а говорить и действовать.
Необходимо отметить особую роль Узбекистана, которую страна сыграла в жизни многих евреев во время Второй мировой войны.
Здесь они нашли убежище, гостеприимство и приют, невзирая на другую религию и страну происхождения. Благодаря этому, многие евреи смогли пережить войну и вернуться в свои страны, иммигрировать в Израиль или остаться жить в Узбекистане.