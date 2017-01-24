Вице-спикер Госдумы заявил, что против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступают евреи
Глава департамента общественных связей Федерации еврейских организаций России Борух Горин уже заявил, что антисемитские высказывания, особенно от государственных деятелей такого уровня, неприемлемы. Он добавил, что слова Толстого не имеют никакого отношения к действительности, передает "Эхо Москвы".
"Заявление не просто сомнительно, а оно абсолютно недопустимо и мне бы очень хотелось знать оценку руководства Государственной думы, руководства страны такого рода заявлениям, которые, на мой взгляд, совершенно подрывают основы современной России, современного общества", - отметил Горин.
"Я лично считаю заявление Толстого открытым антисемитизмом, чего уж там. Если человек приписывает национальной группе взгляды исключительно из-за ее национального происхождения, то, конечно, это не просто обобщения, а обобщения националистические, в данном случае юдофобские. Отдельно можно заметить, что это никак не соответствует реальности, потому что не существует никаких единых взглядов на возвращение Исаакиевского собора не то что у еврейской общины России, но у евреев России как индивидуумов. Есть совершенно разные взгляды на этот вопрос", - добавил он.
Депутат ЗакСобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский согласен с оценкой Горина по отношению к высказыванию Толстого. "Мне уже прислали это "замечательное" в кавычках высказывание. Но я никогда не переоценивал культурный уровень большей части депутатов Государственной думы, особенно относящихся к "Единой России", особенно бывших ведущих федеральных каналов, таких, как господин Толстой", - заявил парламентарий.
"Я намерен, посоветовавшись с юристами, свои претензии облечь в форму официального заявления, возможно, в Следственный комитет, возможно, в прокуратуру. Поскольку полагаю, что то, что себе позволил господин Толстой, вообще, должно квалифицироваться как разжигание межнациональной вражды", - подчеркнул Вишневский.
Президент Федерации еврейских общин России Борода назвал Толстого безответственным разжигателем антисемитских кампаний, а его словам — «старым и лживым антисемитским мифом». Он добавил, что основную массу тех, кто разрушал храмы, составляли рабочие и крестьяне, а не мифические «выскочившие из-за черты оседлости с наганами», сообщает «Интерфакс».
Сам Толстой рассказал РИА Новости: - "Возможно, меня не правильно поняли, возможно, люди поняли то, чего я не говорил, возможно, то, чего я не говорил, мне прислали, вынесли это в заголовки новостей своих СМИ. И в результате заголовки получились абсолютно антисемитские. И ничего кроме возмущения у меня это не вызывает".
На просьбу объяснить свои слова он ответил, что ему кажется, что "все достаточно владеют русским языком".
"И я просто надеялся, что у людей есть здравый смысл и нормальное реалистическое представление об истории нашей страны, о нашей общей истории. Но, по всей видимости, у кого-то это отсутствует. Я думаю, что можно на эту тему очень много говорить, но я не вижу в этом смысла. Если отсутствует представление, о чем разговаривать?" — добавил депутат.
Он также подтвердил готовность встретиться с представителями ФЕОР.
"Конечно, с удовольствием. И с Федерацией еврейских общин, и с исламским комитетом, и с РПЦ. У нас Государственная дума взаимодействует со всеми конфессиями. Мы со всеми дружим, у нас представители всех партий участвуют во всех мероприятиях", — подчеркнул вице-спикер.