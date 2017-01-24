Интернет-пользователей ввергли в шок селфи на фоне жертв Холокоста
В течение многих лет он наблюдал, как мемориал жертвам Холокоста в Берлине, который ежедневно посещают более 10 тысяч человек, служит фоном для фотографий туристов. При этом многие из них улыбаются, жонглируют, показывают акробатические трюки, после чего публикуют снимки в соцсетях со словами «прыжки на мертвых евреев», «потрясающее место», «поза — никаких проблем».
Люди совсем растеряли чувство такта и уважения со всеми этими новомодными гаджетами. Никто не упрекнет человека, если он делает селфи на дне рождении друзей или отдыхая на курорте, но есть места, где попросту неуместно веселье и бахвальство.
«Все было бы не так плохо, если бы люди делали нормальные селфи. Но позы, в которых они фотографируются, — неуместны. Вы бы стали заниматься йогой на кладбище?» — говорит Шахак в одном из интервью.
Если после просмотра коллажей кому-то станет стыдно за свои фотографии, автор обещает удалить их из проекта.