→ "Угадай мелодию" закрыли за нацистское приветствие в эфире. Видео

"Угадай мелодию" закрыли за нацистское приветствие в эфире. ВидеоНа съемках телепрограммы «Угадай мелодию» в Литве актриса Аста Баукуте угадав название песни, автор которой — еврей по происхождению, актриса Аста Баукуте одной рукой показала жест нацистского приветствия, а другую приложила к верхней губе и прокричала: «Еврей!»
Заместитель генерального директора литовского телевидения Римвидас Палецкис извинился перед телезрителями за этот инцидент и заявил, что съёмки следующих выпусков телепередачи отменены.
— Произошедшее не согласуется с пропагандируемыми LRT ценностями. Принято решение о приостановке программы, — сказал он.
Примечательно то, что программа выходит в эфир в записи. По какой причине режиссёры монтажа не вырезали фрагмент с нацистским приветствием — остаётся загадкой.