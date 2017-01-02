Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ "Угадай мелодию" закрыли за нацистское приветствие в эфире. Видео
Вчера, 05:37 0 332 Рейтинг0 Напечатать

"Угадай мелодию" закрыли за нацистское приветствие в эфире. Видео

На съемках телепрограммы «Угадай мелодию» в Литве актриса Аста Баукуте угадав название песни, автор которой — еврей по происхождению, актриса Аста Баукуте одной рукой показала жест нацистского приветствия, а другую приложила к верхней губе и прокричала: «Еврей!»

Заместитель генерального директора литовского телевидения Римвидас Палецкис извинился перед телезрителями за этот инцидент и заявил, что съёмки следующих выпусков телепередачи отменены.

— Произошедшее не согласуется с пропагандируемыми LRT ценностями. Принято решение о приостановке программы, — сказал он.

Примечательно то, что программа выходит в эфир в записи. По какой причине режиссёры монтажа не вырезали фрагмент с нацистским приветствием — остаётся загадкой.

Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Топ статей за 5 дней

Организатором теракта в ночном клубе Стамбула оказался уроженец Узбекистана

Шавкат Мирзиёев назвал необходимым создание отдельных поликлиник для девушек и женщин

В Узбекистане вновь ожидаются снег и морозы

В Узбекистане ужесточили борьбу с неплательщиками алиментов

Похожие статьи

Актриса Шахзода Матчанова вышла замуж

Узбекскую мелодию «Oq Lolalar» сыграли на корейском каягыме

Актриса Гулчеҳра Эшонқулова турмуш ўртоғига бўса ҳадя этаётгани акс этган суратни эълон қилди

Хип-хоп под восточную мелодию

«Орёл и Решка»: скоро в эфире

Реклама на сайте
LCN