Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ На Львовщине в день рождения Бандеры сгорел музей УПА
3-01-2017, 12:46 0 338 Рейтинг0 Напечатать

На Львовщине в день рождения Бандеры сгорел музей УПА

На Львовщине в день рождения Бандеры сгорел музей УПА
В селе Басевка неподалеку от Львова в понедельник, 2 января, дотла сгорела землянка, в которой располагался музей Украинской повстанческой армии (УПА). Администрация музея утверждает, что огонь не мог начать распространяться из-под земли, и подозревают поджог.

Первым о пожаре сообщил в Facebook депутат Львовской рады Игорь Зинкевич. По его данным, площадь возгорания составила 150 квадратных метров, местные жители справились с огнем до прибытия пожарных.

Судя по фотографиям на официальной странице музея в Facebook, землянка выгорела дотла, ее кровля обвалилась и погребла под собой экспонаты.

В комментариях изданию "Захид" директор музея Иван Попович заявил, что возгорание не могло возникнуть под землей. По его мнению, неизвестные злоумышленники залили какую-то легковоспламеняющуюся жидкость через вентиляционные отверстия и подожгли. Он обращает внимание на то обстоятельство, что пожар случился в ночь с 1 на 2 января, когда украинские националисты отмечали 108-ю годовщину со дня рождения своего идеолога Степана Бандеры.

Музей УПА в Басевском лесу был открыт в сентябре 2014 года на том месте, где в 1955 году произошел бой между боевиками УПА и отрядом НКВД. Энтузиасты воссоздали землянку, в которой располагалась типография националистов. Оригинальную "кривку", как такие схроны называют на Украине, в 1970-х годах обнаружили и разобрали лесники.

Степан Бандера был одним из основателей Украинской повстанческой армии. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала как против немецких войск, так и против Советской армии. Летом 1941 года Бандера был арестован немцами и отправлен в концлагерь Заксенхаузен. Выйдя на свободу в 1944 году, он остался жить в Германии: сначала в Берлине, затем - в Мюнхене.

В сентябре 1959 года Бандера был убит агентом КГБ Богданом Сташинским, который потом провел шесть лет в заключении. В 2010 году, когда президентом был Виктор Ющенко, Бандеру посмертно признали Героем Украины. Впоследствии это решение отменил суд.

В мае 2015 года на Украине вступили в силу законы о декоммунизации и запрете в стране всего коммунистического, включая памятники, названия и символику. В этой связи по всей стране меняют названия сел, городов, площадей и улиц, связанных с советским и коммунистическим прошлым, демонтируют памятники советской эпохи.

УПА была вооруженным крылом Организации украинских националистов (ОУН). В апреле 2015 года Верховная Рада признала бойцов ОУН-УПА борцами за независимость и запретила пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, державших под контролем территории Украины.

Добавим, героизация Бандеры в современном украинском обществе осложняет для Киева международные отношения. Так, например, Польша указывает, что без отказа Украины от прославления УПА, принимавшей участие в этнических чистках, дальнейшее углубление отношений между странами невозможно.

Источник

Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Топ статей за 5 дней

В Узбекистане с сегодняшнего дня запрещены внеплановые проверки предприятий

«Дочка» НАК «Узбекистон хаво йуллари» освобождена от налогов на пять лет

«Форсаж» по-ташкентски: под Новый год в столице устроили гонки по встречке (видео)

В Узбекистане принят новый порядок назначения пособия по беременности и родам

Похожие статьи

В Киеве шествие в честь Бандеры собрало тысячу человек

В Ташкентской области дотла сгорела маршрутка

Лидеры общин обратились к общественности Украины с письмом против героизации ОУН-УПА

Мэр Киева Кличко переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры

Националисты провели факельное шествие на улицах Львова

Реклама на сайте
LCN