На Львовщине в день рождения Бандеры сгорел музей УПА
Первым о пожаре сообщил в Facebook депутат Львовской рады Игорь Зинкевич. По его данным, площадь возгорания составила 150 квадратных метров, местные жители справились с огнем до прибытия пожарных.
Судя по фотографиям на официальной странице музея в Facebook, землянка выгорела дотла, ее кровля обвалилась и погребла под собой экспонаты.
В комментариях изданию "Захид" директор музея Иван Попович заявил, что возгорание не могло возникнуть под землей. По его мнению, неизвестные злоумышленники залили какую-то легковоспламеняющуюся жидкость через вентиляционные отверстия и подожгли. Он обращает внимание на то обстоятельство, что пожар случился в ночь с 1 на 2 января, когда украинские националисты отмечали 108-ю годовщину со дня рождения своего идеолога Степана Бандеры.
Музей УПА в Басевском лесу был открыт в сентябре 2014 года на том месте, где в 1955 году произошел бой между боевиками УПА и отрядом НКВД. Энтузиасты воссоздали землянку, в которой располагалась типография националистов. Оригинальную "кривку", как такие схроны называют на Украине, в 1970-х годах обнаружили и разобрали лесники.
Степан Бандера был одним из основателей Украинской повстанческой армии. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала как против немецких войск, так и против Советской армии. Летом 1941 года Бандера был арестован немцами и отправлен в концлагерь Заксенхаузен. Выйдя на свободу в 1944 году, он остался жить в Германии: сначала в Берлине, затем - в Мюнхене.
В сентябре 1959 года Бандера был убит агентом КГБ Богданом Сташинским, который потом провел шесть лет в заключении. В 2010 году, когда президентом был Виктор Ющенко, Бандеру посмертно признали Героем Украины. Впоследствии это решение отменил суд.
В мае 2015 года на Украине вступили в силу законы о декоммунизации и запрете в стране всего коммунистического, включая памятники, названия и символику. В этой связи по всей стране меняют названия сел, городов, площадей и улиц, связанных с советским и коммунистическим прошлым, демонтируют памятники советской эпохи.
УПА была вооруженным крылом Организации украинских националистов (ОУН). В апреле 2015 года Верховная Рада признала бойцов ОУН-УПА борцами за независимость и запретила пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, державших под контролем территории Украины.
Добавим, героизация Бандеры в современном украинском обществе осложняет для Киева международные отношения. Так, например, Польша указывает, что без отказа Украины от прославления УПА, принимавшей участие в этнических чистках, дальнейшее углубление отношений между странами невозможно.
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