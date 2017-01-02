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1-01-2017, 23:00 0 461 Рейтинг0 Напечатать

В Киеве шествие в честь Бандеры собрало тысячу человек

В Киеве шествие в честь Бандеры собрало тысячу человек
В центре Киева вечером 1 января проходит факельное шествие в честь 108-й годовщины со дня рождения лидера УНА-УНСО Степана Бандеры. В мероприятии участвуют около тысячи человек, сообщает "Интерфакс".

Шествие началось у парка имени Тараса Шевченко, далее колонна двинулась в сторону Бессарабской площади и на Крещатик. Шествие завершится на Майдане Независимости.

Участники шествия несут во главе колонны портрет Бандеры. Их сопровождают люди с зажженными факелами и барабанщики. По сведениям корреспондента агентства, у многих в руках украинские флаги, некоторые манифестанты одеты в камуфляжную форму.

Шествие в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры также прошло в Запорожье, на него пришли несколько сотен человек.
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