В Киеве шествие в честь Бандеры собрало тысячу человек
Шествие началось у парка имени Тараса Шевченко, далее колонна двинулась в сторону Бессарабской площади и на Крещатик. Шествие завершится на Майдане Независимости.
Участники шествия несут во главе колонны портрет Бандеры. Их сопровождают люди с зажженными факелами и барабанщики. По сведениям корреспондента агентства, у многих в руках украинские флаги, некоторые манифестанты одеты в камуфляжную форму.
Шествие в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры также прошло в Запорожье, на него пришли несколько сотен человек.