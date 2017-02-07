Татьяна Борисенко: «Развитие фехтования в нашем регионе вызывает беспокойство»Фехтовальщики Кашкадарьи демонстрируют результаты вопреки отсутствию соответствующих условий для тренировок. Как это им удается?
За последние годы фехтование в нашей стране развивается быстрыми темпами. Сейчас практически во всех регионах функционируют отделения республиканской Федерации фехтования, призванные развивать и популяризировать этот зрелищный вид спорта. Наверное, поэтому ежегодно на различных внутренних турнирах увеличивается количество участников, значительно стала расширяться и география соревнований.
К примеру, на недавнем Чемпионате Узбекистана среди спортсменов 2001 года рождения и моложе, прошедшем в Ташкенте, приняли участие уже около 300 фехтовальщиков, которые выявляли сильнейших на трех видах оружия – шпаге, сабле и рапире.
Здорово, что в стране растет массовость фехтования. Однако во время турнира старший тренер команды по фехтованию Кашкадарьинской области Борисенко Татьяна Станиславовна, подошла ко мне, и выразила беспокойство по поводу развития фехтования в своем регионе. Наша беседа прошла в следующем ключе.
Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с развитием фехтования в вашем регионе?
Отделение Федерации фехтования Узбекистана в Кашкадарьиснкой области было открыто в 2014 году. Однако совершенно ничего не делается со стороны руководства нашего отделения, в частности, директора областной федерации Шерали Шукурова. После моих просьб улучшить ситуацию, он стал просто избегать встреч со мной. На нас – фехтовальщиков не обращают никакого внимания. Куда только я не писала, чтобы улучшить условия для занятий этим видом спорта у нас в области. Все остается по-прежнему
Но, хоть что-нибудь делается?
Абсолютно ничего! Я работаю самостоятельно с детьми. В 2015 году республиканская Федерация предоставила нам 1 дорожку, пять масок, пять костюмов и пять рапир. С этим мы и работаем, по сей день. Но за эти два года все уже пришло в негодность. Благо, бывшие фехтовальщики Кашкадарьинской области мне просто отдали свои клинки. Теперь есть с чем работать, но согласитесь, 4 рапиры на 50 человек – это не дело. Спасибо республиканской Федерации, после этого турнира нам обещали предоставить рапиры и маски.
Но, несмотря ни на что, вам удалось продемонстрировать результаты на Чемпионате Узбекистана... и это здорово!
В нашей области изначально развивалась только рапира, однако в этом году мы решили испытать свои возможности и в шпажных состязаниях, и первым турниром стал этот чемпионат. В соревнованиях нам удалось занять третье место. Бронзовую медаль юношеского чемпионата завоевал мой подопечный Бабур Хамдамов в состязаниях на рапире. И это при том, что он тренируется всего три месяца. К сожалению, у нас нет должных условий для занятий этим видом спорта. Нет специального помещения, в котором можно было проводить тренировки. Я присмотрела зал, сфотографировала его, и обратилась с письмом к хокиму нашей области Зафару Рузиеву с просьбой, чтобы его отремонтировали. Но, увы, на фехтование никак не обращают внимание.
Может вам следовало бы уведомить об этом республиканскую федерацию и попросить их о помощи?
Я обращалась в Федерацию по другому вопросу. Дело в том, что в 2016 году областное управление отделения культуры и спорта отказало нам в финансирование участие юных спортсменов на республиканский турнир – розыгрыш Кубка Узбекистана. И получается, что дети ездят на соревнования зачастую за свой счет.
Как вы приехали в этот раз?
В этот раз пришлось с родителей детей собрать деньги, чтобы приехать на Чемпионат Узбекистана. Потом нужно будет сделать отчет, предоставить его областной федерации и вернуть собранные с детей деньги. У нас еще одна проблема - у себя в области мы фехтуем без аппарата фиксации уколов. Есть фехтовальная дорожка, но нет соответствующих комплектующих – в данном случае аппарата. Приходится во время тренировок ставить боковых судей, чтобы они уже проследили, правильно ли был нанесен укол во время тренировочного процесса. Согласитесь, от аппарата многое зависит – понимаешь, как правильно нанести укол и как правильно от него уклониться.
Значит, полноценных дорожек у вас нет?
- Нам обещали, что будет распределение. Но пока его не было.
Люблю этот вид спорта до такой степени, что продолжаю работать. И дети влюблены в фехтование. Хотелось бы, конечно, чтобы уровень развития фехтования в нашем регионе поднялся.
Благодаря вашей работе, а также усердию ваших подопечных у вас уже есть результаты – бронза на чемпионате – это дорого стоит. Это говорит о том, что в вашем регионе растут талантливые ребята, которым просто нужно создать условия.
Да, верно. Будем ждать и надеяться. Спасибо моим ученика за то, что выкладываются по максимуму на турнирах и стремятся к результатам вопреки.
Мне удалось пообщаться и с председателем Бухарского областного отделения Федерации фехтования Узбекистана Саиджоном Абдуллаевым. Кстати, он всегда приезжает на турнир со своей командой, и переживает за своих подопечных во время соревнований. В его родной области, по его словам, развитие фехтования идет полным ходом.
С какого года представители Бухарской области стали активно принимать участие в республиканских турнирах?
На республиканских турнирах мы стали активно принимать участие с 2012 года и с того периода времени у нас выступали только мальчики. А с 2015 г в состязания стали включаться и девочки. Получается парадокс - сейчас девочки выступают лучше мальчиков. Кстати, мы первенствовали в данном чемпионате. По итогам турнира в шпажных состязаниях среди девушек победу одержала представительница Бухары Марджона Зубайдуллаева, в финале выигравшая столичную шпажистку Юлдуз Усманову. И бронзовая медаль чемпионата досталась Ферангиз Караматовой и Мухитдину Мирзаеву.
Как у вас обстоят дела со спортивным инвентарем и оборудованием?
Республиканская Федерация предоставила нам 4 фехтовальные дорожки, форму. Сейчас планируем взять еще дорожки, потому как у нас увеличилось количество тренеров – сейчас их 7. В Бухарской области функционируют два фехтовальных зала, сейчас планируем открыть третий, где сейчас уже практически завершаются ремонтные работы.
В вашем регионе культивируются все три вида оружия?
Пока только шпага, но с 2016 года стали осваивать и саблю. Правда, предстоит очень многое сделать, чтобы и этот вид в нашем регионе развивался на должном уровне.
Бухарские саблисты принимали участие в этом чемпионате Узбекистана?
Нет. Наши саблисты будут испытывать свои возможности летом на турнире «Жемчужина Востока», который состоится в Бухаре.
И это будет уже второй по счету турнир «Жемчужина Востока». Первый проходил в прошлом году. Но это был шпажный турнир? Вы были инициатором проведения этого турнира, и вам удалось провести его на должном уровне. Не сложно было?
Да, действительно, турнир был шпажный. Но в этом году мы решили включить и саблю. В прошлом году в Бухаре турнир прошел очень зрелищно. В нем приняли участие свыше 100 фехтовальщиков, были команды из Казахстана. В программу соревнований были включены учебно-тренировочные сборы и экскурсии. В целом, всем понравилось. Так что мы решили его сделать традиционным. Кстати, в рамках этого турнира мы сняли документальный фильм. Сейчас еще продолжаются монтажные работы этого фильма. И скоро мы его презентуем.
Сколько детей на сегодняшний день занимаются фехтованием в Бухарской области?
Свыше 130. Благо, у нас созданы условия для занятий этим видом спорта, секции по фехтованию ежегодно пополняются представителями подрастающего поколения. И это, конечно, радует.
В нашей стране растет очень много талантливых детей, влюбленных в фехтование, способных показывать высокие результаты. И для них нужно элементарно создавать благоприятные условия для занятий их любимым видом спорта.
Санобар Мамадиева.