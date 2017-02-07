Хафиз Муминжанов: «Турция заинтересована в узбекистанской органической продукции, особенно, черешне и винограде»Наш сегодняшний собеседник - эксперт ФАО по растениеводству и защите растений, специалист по сельскому хозяйству в странах Центральной Азии.
Беседуя с ним, мы постарались выяснить конкурентные преимущества Узбекистана в развитии органического сельского хозяйства по сравнению с другими странами центральноазиатского региона. Обладает ли наш плодородный, солнечный край возможностями и для производства органической продукции? Что даст Узбекистану развитие этой отраcли сельского хозяйства? Какая продукция будет наиболее востребованной и что стоит на пути экспорта экологически чистых овощей и фруктов в другие страны? Эксперт отвечает на эти и многие другие вопросы.
Скажите, Хафиз, каков потенциал Узбекистана в развитии органического сельского хозяйства? Обладает ли Республика конкурентными преимуществами в этой отрасли по сравнению с Казахстаном, Кыргызстаном?
Потенциал в развитии органического производства в Узбекистане огромный. Главные преимущества - это существующий климат и условия для производства плодов и овощей. Известно, что фермеры очень мало применяют, а мелкие фермеры даже совсем не применяют минеральные удобрения и химические средства защиты растений при выращивании плодов и овощей. Поэтому все утверждают, что узбекистанские фрукты и овощи – экологически чистые.
Но не только у овощей и фруктов есть все шансы выйти на рынок - лесные сборы/дары природы, особенно, орехоплодные и пряности (например, зира) также потенциально успешны. Даже можно будет постепенно перейти на производство органического хлопчатника – культуры, которая занимала и все еще занимает большую часть орошаемых земель.
Развитию органического сельского хозяйства также способствует политика Правительства страны, которая направлена на расширение экспортного потенциала. Однако, Узбекистан не столь большая страна, поэтому объемы производства фруктов и овощей для экспорта не могут быть огромными. Исходя из этого, надо стараться производить качественную продукцию, например, органическую, чтобы продать подороже, и получить больше выгоды.
Каковы на сегодняшний день главные препятствия на этом пути?
Основной сдерживающий фактор на данный момент – отсутствие соответствующего законодательства и системы сертификации органической продукции.
А наши соседи в этом больше преуспели? На каком этапе находится развитие органического сельского хозяйства в странах Центральной Азии?
Соседние страны также имеют определенный потенциал в развитии рынка органической продукции. Но многое зависит от типа производимой продукции, объема производства, политики Правительства и социально-политических условий для развития экспортного потенциала.
Казахстан и Узбекистан активно продвигаются вперед, совершенствуя законодательную базу и институциональную структуру. Здесь упор делается больше на производство органических овощей и плодов. В Таджикистане есть закон, но пока подзаконные акты не разработаны, и, в основном, проекты по развитию помогают продвижению органического хлопководства. В Кыргызстане ведется работа по созданию закона, и тут тоже, в основном, «доноры» помогают развивать производство органического хлопка.
Поэтому каждой стране необходимо будет поскорее наладить законодательную основу, систему сертификации и разработать свою товарную марку. Победит лучший – таков закон рынка.
Имеют ли значение климатические условия и географическое положение Узбекистана для развития данного вида сельского хозяйства? У какой продукции есть все шансы для выхода на мировой рынок в качестве органической?
Климат играет важную роль и, как я говорил ранее, Узбекистан имеет хороший биоклиматический потенциал для производства широкого набора плодов и овощей.
Наиболее приоритетными культурами для налаживания экспорта органической продукции в Узбекистане являются плодовые (особенно, черешня, абрикос, виноград, как свежий, так и сушенный), лимоны, овощи (томаты, огурцы, перец), орехоплодные (орех грецкий, миндаль, фисташки) и бахчевые (арбузы и дыни).
Уже некоторые предприимчивые компании из Турции заключают контракты с фермерами Узбекистана по производству органической продукции, особенно черешни и винограда. Они в течение сезона посещают фермеров, обучают их, проводят мониторинг процесса производства, а потом приглашают аудиторов для сертификации продукции. Уже сертифицированные фрукты вывозится из страны, и после переработки и соответствующей фасовки попадают на рынок.
Какие, по вашему мнению, шаги должны быть предприняты для максимального роста темпов развития органического сельского хозяйства в Узбекистане?
Прежде всего, необходимо развивать законодательную базу и наладить систему сертификации органической продукции. Также необходимо будет обучать производителей, переработчиков и продавцов данной продукции, чтобы они могли производить товары, отвечающие требованиям международного рынка. Это также позволит получить собственный узбекистанский бренд. Изучение рынка сможет стать двигающей силой для развития органического сельского хозяйства. В этом плане важно развитие расфасовки и этикетирование продукции.
Насколько необходимо развивать органическое сельское хозяйство? Какие экономические и социальные выгоды получает страна, ставящая своим приоритетом развитие данной области сельского хозяйства?
Производство органической продукции, прежде всего, имеет экологическое значение и соответствует целям устойчивого развития, то есть помогает оградить природные ресурсы от заражения химией, способствует сохранению биоразнообразия и улучшению здоровья населения. С экономической точки зрения развитие данного направления сельского хозяйства важно для повышения уровня дохода фермеров, и впоследствии – их благосостояния. Соответственно, это будет положительно влиять и на экономику страны.
Оказывает ли ФАО содействие Узбекистану в развитии органического сельского хозяйства, и в чем оно выражается?
В настоящее время ФАО в сотрудничестве с Министерством сельского и водного хозяйства Узбекистана выполняет проект по разработке законодательства и развитию институциональной базы по органическому сельскому хозяйству. Провели анализ состояния и определили перспективы развития данной отрасли в Узбекистане, готовится проект закона об органическом сельском хозяйстве, создан Центр документации в Минсельводхозе, проведен ряд тренингов по повышению кадрового потенциала, разработана Концепция развития органического сельского хозяйства.
В чем состоят преимущества органической продукции в целом? Оправдан ли мировой «бум» по этому поводу?
Многие считают, что при органическом сельском хозяйстве урожайность снизится, и это не сможет решить проблему продовольственной безопасности. Но уже доказано, и есть ряд соответствующих публикаций в признанных журналах, что органическая продукция имеет преимущество не только по сохранению окружающей среды и повышению дохода путем производства качественной продукции, но также способствует постепенному повышению урожайности.
Анна Гриценко.