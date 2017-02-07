Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ Хафиз Муминжанов: «Турция заинтересована в узбекистанской органической продукции, особенно, черешне и винограде»

Хафиз Муминжанов: «Турция заинтересована в узбекистанской органической продукции, особенно, черешне и винограде»

Наш сегодняшний собеседник - эксперт ФАО по растениеводству и защите растений, специалист по сельскому хозяйству в странах Центральной Азии.

Хафиз Муминжанов: «Турция заинтересована в узбекистанской органической продукции, особенно, черешне и винограде»

Беседуя с ним, мы постарались выяснить конкурентные преимущества Узбекистана в развитии органического сельского хозяйства по сравнению с другими странами центральноазиатского региона. Обладает ли наш плодородный, солнечный край возможностями и для производства органической продукции? Что даст Узбекистану развитие этой отраcли сельского хозяйства? Какая продукция будет наиболее востребованной и что стоит на пути экспорта экологически чистых овощей и фруктов в другие страны? Эксперт отвечает на эти и многие другие вопросы.

Скажите, Хафиз, каков потенциал Узбекистана в развитии органического сельского хозяйства? Обладает ли Республика конкурентными преимуществами в этой отрасли по сравнению с Казахстаном, Кыргызстаном?

Потенциал в развитии органического производства в Узбекистане огромный. Главные преимущества - это существующий климат и условия для производства плодов и овощей. Известно, что фермеры очень мало применяют, а мелкие фермеры даже совсем не применяют минеральные удобрения и химические средства защиты растений при выращивании плодов и овощей. Поэтому все утверждают, что узбекистанские фрукты и овощи – экологически чистые.

Но не только у овощей и фруктов есть все шансы выйти на рынок - лесные сборы/дары природы, особенно, орехоплодные и пряности (например, зира) также потенциально успешны. Даже можно будет постепенно перейти на производство органического хлопчатника – культуры, которая занимала и все еще занимает большую часть орошаемых земель.
Хафиз Муминжанов: «Турция заинтересована в узбекистанской органической продукции, особенно, черешне и винограде»

Развитию органического сельского хозяйства также способствует политика Правительства страны, которая направлена на расширение экспортного потенциала. Однако, Узбекистан не столь большая страна, поэтому объемы производства фруктов и овощей для экспорта не могут быть огромными. Исходя из этого, надо стараться производить качественную продукцию, например, органическую, чтобы продать подороже, и получить больше выгоды.

Каковы на сегодняшний день главные препятствия на этом пути?

Основной сдерживающий фактор на данный момент – отсутствие соответствующего законодательства и системы сертификации органической продукции.

А наши соседи в этом больше преуспели? На каком этапе находится развитие органического сельского хозяйства в странах Центральной Азии?

Соседние страны также имеют определенный потенциал в развитии рынка органической продукции. Но многое зависит от типа производимой продукции, объема производства, политики Правительства и социально-политических условий для развития экспортного потенциала.

Казахстан и Узбекистан активно продвигаются вперед, совершенствуя законодательную базу и институциональную структуру. Здесь упор делается больше на производство органических овощей и плодов. В Таджикистане есть закон, но пока подзаконные акты не разработаны, и, в основном, проекты по развитию помогают продвижению органического хлопководства. В Кыргызстане ведется работа по созданию закона, и тут тоже, в основном, «доноры» помогают развивать производство органического хлопка.

Поэтому каждой стране необходимо будет поскорее наладить законодательную основу, систему сертификации и разработать свою товарную марку. Победит лучший – таков закон рынка.

Имеют ли значение климатические условия и географическое положение Узбекистана для развития данного вида сельского хозяйства? У какой продукции есть все шансы для выхода на мировой рынок в качестве органической?

Климат играет важную роль и, как я говорил ранее, Узбекистан имеет хороший биоклиматический потенциал для производства широкого набора плодов и овощей.

Наиболее приоритетными культурами для налаживания экспорта органической продукции в Узбекистане являются плодовые (особенно, черешня, абрикос, виноград, как свежий, так и сушенный), лимоны, овощи (томаты, огурцы, перец), орехоплодные (орех грецкий, миндаль, фисташки) и бахчевые (арбузы и дыни).
Хафиз Муминжанов: «Турция заинтересована в узбекистанской органической продукции, особенно, черешне и винограде»

Уже некоторые предприимчивые компании из Турции заключают контракты с фермерами Узбекистана по производству органической продукции, особенно черешни и винограда. Они в течение сезона посещают фермеров, обучают их, проводят мониторинг процесса производства, а потом приглашают аудиторов для сертификации продукции. Уже сертифицированные фрукты вывозится из страны, и после переработки и соответствующей фасовки попадают на рынок.

Какие, по вашему мнению, шаги должны быть предприняты для максимального роста темпов развития органического сельского хозяйства в Узбекистане?

Прежде всего, необходимо развивать законодательную базу и наладить систему сертификации органической продукции. Также необходимо будет обучать производителей, переработчиков и продавцов данной продукции, чтобы они могли производить товары, отвечающие требованиям международного рынка. Это также позволит получить собственный узбекистанский бренд. Изучение рынка сможет стать двигающей силой для развития органического сельского хозяйства. В этом плане важно развитие расфасовки и этикетирование продукции.

Насколько необходимо развивать органическое сельское хозяйство? Какие экономические и социальные выгоды получает страна, ставящая своим приоритетом развитие данной области сельского хозяйства?

Производство органической продукции, прежде всего, имеет экологическое значение и соответствует целям устойчивого развития, то есть помогает оградить природные ресурсы от заражения химией, способствует сохранению биоразнообразия и улучшению здоровья населения. С экономической точки зрения развитие данного направления сельского хозяйства важно для повышения уровня дохода фермеров, и впоследствии – их благосостояния. Соответственно, это будет положительно влиять и на экономику страны.

Оказывает ли ФАО содействие Узбекистану в развитии органического сельского хозяйства, и в чем оно выражается?

В настоящее время ФАО в сотрудничестве с Министерством сельского и водного хозяйства Узбекистана выполняет проект по разработке законодательства и развитию институциональной базы по органическому сельскому хозяйству. Провели анализ состояния и определили перспективы развития данной отрасли в Узбекистане, готовится проект закона об органическом сельском хозяйстве, создан Центр документации в Минсельводхозе, проведен ряд тренингов по повышению кадрового потенциала, разработана Концепция развития органического сельского хозяйства.
Хафиз Муминжанов: «Турция заинтересована в узбекистанской органической продукции, особенно, черешне и винограде»

В чем состоят преимущества органической продукции в целом? Оправдан ли мировой «бум» по этому поводу?

Многие считают, что при органическом сельском хозяйстве урожайность снизится, и это не сможет решить проблему продовольственной безопасности. Но уже доказано, и есть ряд соответствующих публикаций в признанных журналах, что органическая продукция имеет преимущество не только по сохранению окружающей среды и повышению дохода путем производства качественной продукции, но также способствует постепенному повышению урожайности.


Анна Гриценко.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

В столице произошел пожар на строительном рынке "Джами"

Шавкат Мирзиёев: «Надо заканчивать с этими открытыми поборами в роддомах»

Страшное ДТП в Самарканде: водитель сбил двух школьников

В Ташкенте пассажирский автобус перевернулся на скользкой дороге

Похожие статьи
Теги
Анна Гриценко
LCN