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→ Рузикул Бердиев: «Цель «Насафа» - пробиться в групповой этап Лиги чемпионов АФК»

Рузикул Бердиев: «Цель «Насафа» - пробиться в групповой этап Лиги чемпионов АФК»

Каршинский «Насаф» готовится к матчу против клуба из Саудовской Аравии «Аль-Фатих». В случае победы каршинцы пробиваются в групповой этап Лиги чемпионов АФК.

Как известно любителям футбола, каршинский «Насаф» успешно миновал одну из отборочных стадий к будущему розыгрышу лиги чемпионов АФК, учинив разгром бахрейнскому «Аль-Хидду» со счётом 4:0. Теперь 7 февраля подопечные Рузикула Бердыева отправятся в Саудовскую Аравию, где сыграют с клубом «Ал- Фатих». В эти дни каршинцы находятся в столице, где продолжают упорные тренировки к предстоящему ответственному матчу. Игра будет действительно важной, так как в случае успеха представители «Насафа» пробьются в групповой этап Лиги чемпионов АФК.

Подопечные Рузикула Бердыева активно укрепляют общефизическое состояние и нарабатывают игровую практику на стадионе «Локомотив». Подготовка к предстоящему поединку идёт полным ходом, каршинцы находятся в довольно хорошей форме, и настраиваются исключительно на позитивный результат.

Накануне отъезда команды в Саудовскую Аравию нам удалось пообщаться с тренером «Насаф» Рузикулом Бердиевым.
Рузикул Бердиев: «Цель «Насафа» - пробиться в групповой этап Лиги чемпионов АФК»

Мы поздравляем вас с успехом, каршинский клуб одержал уверенную победу в стартовом матче отборочного раунда к лиге чемпионов АФК. Насколько вы довольны игрой своих подопечных?

Безусловно, я очень рад, что победа была на нашей стороне. В первую очередь, спасибо ребятам, им удалось выполнить установку.

Следующий матч состоится в Саудовской Аравии, вы сыграете с клубом «Аль-Фатих». Как оцениваете уровень этой команды, и как настраиваете своих игроков на предстоящую игру?

Вчера у нас была теория. Просматривали игры с нашим будущим соперником. Отмечу, что «Аль-Фатих» - сильная команда, легионеры хорошие. В Саудовской Аравии уровень футбола, конечно же, высокий. Но мы приложим максимум усилий для того, чтобы пробиться в групповой этап лиги чемпионов АФК. Осталось провести одну встречу. Для этого настраиваем ребят, готовим их. Скажу одно: матч наверняка будет сложным.

Действительно, для того, чтобы пробиться в групповой этап, осталось сделать один верный шаг - выиграть в предстоящей встрече. А в чем силен будущий соперник, и каковы его слабые стороны?

Слабая сторона – это, наверное, психологическое состояние футболистов, потому как они не занимают высокие позиции в национальном чемпионате.
Сильная сторона – это, прежде всего, их атакующая лини, где превосходно играют легионеры - португальцы, бразильцы. Но, несмотря на это, я думаю, мои ребята справятся.
Рузикул Бердиев: «Цель «Насафа» - пробиться в групповой этап Лиги чемпионов АФК»

Доводилась ли вам играть очные встречи с будущим соперником?

С «Аль-Фатихом» мы будем играть впервые. Безусловно, будем стараться выиграть.

Рузикул Бердиев: «Цель «Насафа» - пробиться в групповой этап Лиги чемпионов АФК»На вопросы нашего корреспондента ответил также спортивный директор каршинского футбольного клуба «Насаф» Виталий Ни.

В начале этого сезона каршинский «Насаф» провел учебно-тренировочные сборы зарубежом, т.е провел основательную подготовку не только к квалификационным матчам Лиги чемпионов АФК, но и предстоящим внутренним турнирам. Где проходили сборы, как они прошли?

В середине декабря мы собрали команду, и начали готовиться к квалификационным матчам Лиги чемпионов АФК. Времени для подготовки было мало. В январе у нас прошли двухнедельные учебно-тренировочные сборы в Турции. Оцениваю их, как удачные - мы сыграли шесть товарищеских встреч.

На мой взгляд, в первом квалификационном матче вы одержали победу довольно легко, так ли это? Ведь уже с первых минут противостояния футболисты «Насафа» приступили к осаде ворот «Аль-Хидда». И первый результат не заставил себя ждать. На 16 минуте противостояния защита гостей допустила фол на подступах к своей штрафной, и из этого стандарта подопечные Рузикула Бердыева выжали по максимуму. Затем было забито еще три безответных мяча.

Не сказал бы, что матч был легким. Наши ребята серьезно готовилась к этой игре. На тот момент все мы понимали, что команда будет защищать не только честь своего клуба, но и честь страны. Может, на поле и казалось, что футболисты, как у нас говорят, играли на одной ноге, но наши игроки действительно выкладывались на все сто процентов. И заслуженная победа осталась за нами.

А в целом, как вы оценивали на тот момент команду Бахрейна «Аль-Хидд», в национальном чемпионате какое место она занимает?

В прошлом году она стала чемпионом. До игры тренерский штаб, наряду с игроками, просматривал матчи с участие «Аль-Хидда», изучал их тактику. Конечно же, у них очень хорошая линия нападения. Мы играли с представителями этой команды впервые, и, безусловно, рады, что успех был на нашей стороне. Теперь настраиваемся на матч против саудовского «Аль-Фатиха». Игра обещает быть интересной и сложной.
На выезде играть всегда непросто.

В случае успеха вы попадете в групповой этап Лиги Чемпионов АФК. Сформировалась ли подгруппа, в которой будет принимать участие каршинский «Насаф»?

Да, жеребьевка состоялась еще в декабре месяце в Малайзии. В случае положительного исхода в матче против саудовского «Аль-Фатиха» нашими соперниками по групповому этапу будут «Аль-Джазира» из Объединенных Арабских Эмиратах, «Лахвия» из Катара и «Истиклол» из Ирана. Соперники очень серьезные. «Лахвия» является лидером в своем национальном чемпионате, у этого клуба не было зафиксировано ни одного поражения. «Аль-Джазира» тоже является лидером, а вот «Истиклол» находится в середине турнирной таблицы.
Рузикул Бердиев: «Цель «Насафа» - пробиться в групповой этап Лиги чемпионов АФК»

Еще раз напомним, 7 февраля «Насаф» проведёт второй квалификационный матч к розыгрышу лиги чемпионов АФК против саудовского «Аль-Фатиха». В случае победы подопечные Бердыева получат путевку на самый престижный клубный турнир Азии. Мы им желаем только успеха!

Санобар Мамадиева.
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