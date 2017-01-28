Как интернет меняет нашу жизнь? Интервью с Евгением Скляревским
Это уже второе, за последние два года интервью Евгения сайту NUZ.UZ. Редакция, конечно, ценит его тонкое чувство юмора, умение "постебаться" над друзьями, партнерами, иногда и над самим собой. Но самое главное, кто бы что не говорил, мнение Е.Скляревского авторитетно и мы к этому мнению, безусловно, прислушиваемся.
Правда, редакция не во всём согласна с воззрениями Евгения, поэтому позволила себе некоторые комментарии к его высказываниям. Нам кажется, что определенные утверждения интервьюируемого, должны вызвать бурное обсуждение в социальных сетях, на что мы сильно надеемся.
— По Вашей профессии едва ли можно предугадать Ваши нынешние интересы — яркая и, что самое главное, успешная эволюция. Как Вы пришли к своей нынешней деятельности, какова в этом роль интернета?
Насчет успешности эволюции вопрос спорный (смайлик). Работал на ТАПОиЧ в отделе станков с ЧПУ (сейчас такие станки называют CNC, что означает — компьютеризованная система управления приводами технологического оборудования, включая станочную оснастку. прим ред.), программистом в войсковой части, обозревателем. О каждом периоде можно много чего рассказать, сэкономим печатные знаки для ответов на другие вопросы. Кратко: в 1998 году открылся журнал «КомпьюТел», я пришёл в редакцию и предложил вести рубрику занимательного программирования. Первым читателям-фанатам уже около сорока, до сих пор меня помнят и узнают. В 2000 открыл сайт «Арбуз», начал печатать свои заметки в «Компьютерре». В 2002 с моим участием открылся узнетовский форум "Конст", в 2003 меня приняли в Международный союз интернет-деятелей.
В 2006 году открыл сайты «Барбарис» и «Письма о Ташкенте»… всё остальное — тормозной путь (смайлик). Роль интернета не то что велика: всё, что было, есть и будет — происходит в нём. Остальное, вне его, — бескровный эрзац настоящей жизни.
И ещё: в интернете, в отличие от реальной жизни с титулами и званиями, нельзя останавливаться, так как на прошлые заслуги всем плевать, надо делать что-то полезное ежедневно.
— Считаете ли Вы себя блогером? Что Вы вкладываете в это понятие?
— Считаю. Кто же, как не я? (смайлик). Блогер это тот, кто пишет что-то интересное. Неважно где — в отдельном сайте, в ЖЖ («Живой Журнал» — блог-платформа для ведения онлайн-дневников, блогов. прим ред.) или в Фейсбуке. Пишет часто, не раз в месяц (ой, а вы ещё живы что ли?), пишет цепляюще, весело, провокативно, обязательно с собственным мнением, ради него и читают люди — начните, и вас запишут в блогеры. Просто фото или ссылка на что-то это не блог, это недоразумение, нужен авторский коммент. Можно долго рассуждать о том, чем писание в ФБ отличается от писания в ЖЖ, как и что писать (тема для целой статьи), — у нас (шутка), талантливых людей, даже смайлик в нужном месте выглядит талантливо и вызывает правильные эмоции.
— УзАПИ несколько лет назад выказывало намерение урегулировать деятельность блогеров на законодательном уровне. Действительно, почему СМИ несут за свою работу ответственность, в т.ч . и уголовную, а блогеры никакой ответственности не несут и вправе писать что угодно? Каков сам статус блогера? В чём отличие блогера от журналиста?
— Это не УзАПИ, это в 2014 году принята поправка к закону «Об информатизации», дающая определение блогера и обязывающая не публиковать непроверенные сведения или противоречащие Конституции. Статус блогера зависит только от качества его публикаций. По большому счету, а почему блогеру не писать что угодно? Это моя личная страница, я пишу, что хочу. Но врождённая брезгливость не позволяет писать некоторые вещи. Для тех блогеров, у которых нет такого чувства, и существует закон, который их воспитывает. Журналист поставляет факты, а блогер — свое мнение о них (бывает и наоборот, но редко). Факты обычно скучные, а мнения интересных авторов о фактах хочется читать. Я уверен, что в Фейсбуке не пропущу ни одну значимую новость, поэтому заходить на сайты СМИ смысла не вижу. Если кому-то кажется, что я пишу необъективно или недостоверно — пусть не читает меня или пусть аргументирует, я признаю ошибку.
Редакции трудно согласится с таким мнением. СМИ, действительно, основные поставщики новостей. Причем, реальных, проверенных фактов. Читатель сам может интерпретировать информацию, согласно своим знаниям и умению. Читать же большинство "диванных" аналитиков в ФБ (вырвавших инфу для собственного "анализа" все-таки из СМИ) - тоска зеленая (Скляревский не в счет). Над многими "аналитическими" постами можно просто ухахатываться - еще бы, ведь "спецы" пишут о странах, в которых никогда не бывали.
Один пример: несколько лет назад мне прислали фото замёрзшего Чарвака, я сразу опубликовал, было много просмотров и перепостов в соцсетях с обсуждениями. Один журналист пишет: «Правда, замерз? Вы точно узнавали?» Я: «мне лично все равно, какая разница? Есть хорошее фото, это главное.» Он же, как настоящий журналист, связался с гидрометцентром, получил информацию и опубликовал её. Никто уже не стал читать, это была вторичность, уже обсуждали же…
Это, конечно, не повод постить непроверенные и тем более провокационные слухи.
— О воровстве в интернете. Почему уважаемые сайты часто не ссылаются на первоисточник? Почему публикуют материалы без ссылки на автора? Если не ссылаются, это воровство (плагиат) или нет?
— (Зевает) Я не знаю, что и как делают уважаемые сайты и какие сайты у нас уважаемые (кроме моих, шутка). Лично я при копировании всегда стараюсь давать ссылку на источник, и каждый раз удивляюсь: что все упёрлись в эту ссылку, всё равно по ней никто никогда не ходит, раз уже прочли тут, гораздо человечнее просто поблагодарить автора и издание за материал.
С новостными СМИ чуть сложнее. Давно известно противоречие: новости читают не у того, кто их добыл, а у того, кто их хорошо преподнёс (пример Олам.уз еще не забыт).
Есть сайты, которые добывают информацию, а читают не у них — потому что у них сайт плохо оформлен или посвящен какой-то определенной тематике. Отсюда совет тем, кто поставляет информацию: тратьте больше усилий на то, чтобы сайт и подача материала у вас были такими, чтобы пользователь и думать забыл о других адресах. Это продуктивнее, чем тратить Карму и ресурсы на поиски воришек, переписку с ними и пр и пр.
И я не думаю, что проблему воровства в интернет можно решить юридически. Теоретически проблема решаема. Нафиса Абдуллаева (известный адвокат, кандидат юридических наук. — Ф. Т.) как-то говорила, что теоретически это где-то все уже прописано, но она даже не представляет себе, как это все могло бы выглядеть в действительности. Новость сама по себе не защищается авторским правом потому, что новость принадлежит всем. Принадлежит интерпретация. Но это очень спорный вопрос. Тут часто не за что бывает зацепиться. Напоминаю: это интернет. Новость (содержание) на является интеллектуальной собственностью, является её интерпретация, это надо будет доказывать в суде.
Редакции кажется, что воровство в интернете находится больше в морально-этической зоне. Просто многих молодых людей, сегодня подвизающихся в интернет журналистике, "мама в детстве не познакомила с доктриной, что воровать грешно". Серьезные, по настоящему уважаемые сайты в русскоязычном пространстве всегда указывают первоисточник информации. Это ведь чей-то труд, часто большой команды профессиональных журналистов. Редакции кажется, что Е.Скляревский немного лукавит и свое мнение о воришках, на всякий случай, все таки решил оставить при себе.
— Итак, можно и нужно ли регулировать деятельность интернет-СМИ? Или решения будут найдены в процессе естественного развития?
— Сложный вопрос, с одной стороны, не хочется запретов и регулирования, с другой стороны, столько грязи и провокаций, не хотелось бы всё это видеть и в СМИ. То, что наши СМИ скучные и унылые, связано не с регулированием, — при СССР была жесткая цензура, что не мешало (или почти не мешало) творчеству прекрасных журналистов, обозревателей, писателей, поэтов. В существующих реалиях вполне можно интересно писать, ждём появления талантов. У нас вся журналистика новостная, это скучно-однообразно, нет эссе, очерков, фельетонов, аналитики, сатиры, карикатур. Почему бы каждому СМИ не открывать день злободневной карикатурой?
Редакции кажется, что Е.Скляревский с сайтом NUZ.UZ все таки плохо знаком. Блоки сайта "Колумнисты", Свободное мнение", "Мои узбекистанцы", "Вкусный Узбекистан", "Фоторепортаж", "Интервью" заполняют уникальные, уважаемые и авторитетные авторы, материалы, которых активно обсуждаются в социальных сетях.
Карикатура вообще очень спорный жанр, к примеру, популярный в старые времена "Крокодила" активно использовал карикатуру, а сегодня французский журнал "Шарли Эбдо" дискредитировал жанр начисто. Блок "улыбнемся вместе" просуществовал на сайте NUZ.UZ недолго и был снят, как мало посещаемый. Почему? Возможно, у нас не очень популярен М.Жванецкий, которому редакция отдавала предпочтение...
— Печатные СМИ сокращаются, но до сих пор востребованы. Молодежь во многих странах (к примеру, в Малайзии, Таиланде или Европе) продолжает читать книги, хотя есть интернет. Почему?
— Я не знаю, почему молодежь за рубежом читает книги. Для меня это вообще нонсенс. Я могу сказать только свое мнение: читать бумажную книгу — все равно что есть кактус. Человек же часто работает с книгой, а не просто читает. И это гораздо удобнее делать с электронным изданием. То есть электронная версия дает в тысячу раз больше возможностей. Электронный текст можно сделать крупнее, скопировать цитату, поделиться им для обсуждения и т. д. Можно, конечно, и по-старинке, например, читать при свечах — романтично, но зачем?
Редакция представила картину на которой юный Евгений читает на мониторе "Приключения капитана Блада", вырезает абзац о Арабелле Бишоп и выставляет на своей страничке в ФБ, а какой-нибудь френд под ником "Маршал Очевидность" пишет: "Свободу рабам Барбадоса!". Представили и улыбнулись
— Как Вы относитесь к безграмотности в электронных СМИ? Например, почему ведущие русскоязычные СМИ, с очень грамотными и образованными корректорами еще из старых времен, пишут «всё» («все») через е, то есть без точек?
— Про безграмотность хорошо сказал когда-то Экслер: «расстреливать через повешение путем опускания в кипящее масло». Безграмотный сайт закрывается сразу и обходится стороной. Бывают, конечно, описки (даже у меня!), это плохо. Насчёт буквы Ё — уважаемые мною люди считают, что надо писать ё. У кого-то может быть другое мнение, как и о дефисах вместо тире и о кавычках-лапочках, а не ёлочках. Имеете право. Если вам не важна посещаемость сайта и впечатление, которое он оставляет у посетителей.
— Как новые формы общения — социальные сети — влияют на нас, нашу коммуникацию, способ построения социальных связей? Не перестаем ли мы слышать друг друга? Стало ли наше общение более открытым благодаря интернету?
— Сначала о плохом. Представьте, тысячи людей счастливые, семьёй либо с друзьями катаются на лыжах. А под лыжной трассой стоят два «активиста» и гундят: это вредно, это опасно, это слишком весело, это не соответствует традициям, пусть лучше молодёжь выпиливает лобзиком». Как только увидите заголовки об интернет-зависимости, о вреде соцсетей, о необходимости ограничений и контроля, сразу вспомните про лыжи и закрывайте страницу — люди, далёкие от… учат нас жить, пытаясь «зарисоваться» популистскими страшилкам. Сорри, увлёкся. По теме — это самый интересный из всех возможных вопрос — как меняется наша жизнь. Есть исследования об антропогенном факторе информатизации (полностью меняется парадигма получения-осмысления информации). Говорят об изменении сознания: имея Гугл не надо много запоминать, это и плохо (тупеем вместе) и хорошо, так как открывает простор (освобождает ресурсы памяти) для творчества. Соцсети дробят наше мнение о чем-либо в зависимости от сотен мнений друзей, о каждом вопросе у нас готовая пёстрая картина мнений, причем мнений людей знакомых, за которыми стоит известный нам бэкграунд, позволяющий толковать их мнения, предвосхищать их реакцию, режиссировать обсуждение, часто непроизвольно. Перечитал предыдущее предложение, ничего не понял, но, тем не менее, где-то так. Опять же клиповое сознание диктует свои правила (например, о том, что никто не будет читать длинный текст, в том числе и этот). Жизнь меняется на глазах, мы не успеваем подмечать, объяснять и классифицировать новые явления и сущности, это безумно интересно. Стало ли более открытым? Я сижу, общаюсь с сотней френдов и не слышу, что мне говорят супруга и сын, предложил завести им ФБ и писать мне там. Доктор, меня вылечат?
— Говоря об интернете, часто замечают, что в нем всё дозволено, ведь когда мы включаем компьютер, мы как бы надеваем маску, которая позволяет нам забыть свое прошлое… Гражданское общество, напротив, требует открытости. Демократия и интернет — у этой пары есть настоящее и/или будущее?
— Да, раньше все общались под никами, это была фишка сетевого общения. В соцсетях нет смысла общаться под никами, иначе вас не найдут одноклассники, что одновременно порождает проблему приватности, закрывания профиля, постов для друзей и пр. Мне кажется, что у нормального, психически адекватного человека нет ни одного повода, чтобы не общаться под своим именем, к чему эти детские игрушки с никами? Также и с приватностью, удивляют игры взрослых людей в посты «для друзей» и особенно шедевр шизофрении: пост со статусом «видно только мне». Смотрите дома, зачем колебать электричество своими заморочками? Про гражданское общество, демократию в данный момент ничего умного сказать не могу (в отличие от других тем, шутка, частично) — это ведь как анекдот, который вспоминают по случаю, а не на заказ. Будет обсуждение, придут яркие мысли (или не придут), но пока нет.
— Давайте пофантазируем. Наступил «один прекрасный день». Интернет по неизвестным причинам уничтожен и восстановлению не подлежит. Создать что-то похожее людям запрещено. Что произойдет в этот и следующие дни? Человечество справится? А что будете делать Вы?
— Надо быть последовательным — одновременно запретить книги, письменность и наскальные рисунки. Но я всё равно буду тайно писать посты-сообщения в тетрадку, мне даже не важно, прочтут или нет, да и комментарии обычно не читаю. Дело в том, что записанная мысль освобождает место для прихода следующей, для включения интеллектуального сифона (вентилятора, смайлик) нужен непрерывный процесс публикаций идей. Начните — ничего более достойного человечество не придумало.
Спасибо за вопросы. Почему-то не было ожидаемых вопросов про стартапы, акселераторы, TAS-IX, ZiyoNET, ПоТ, сервисы и электронную коммерцию, забыли, наверное?
Спасибо Вам большое за интервью, а поговорить о стартапах, акселераторах, TAS-IX, ZiyoNET, ПоТ, и про электронную коммерцию... прекрасные темы для следующего интервью.
Беседовал Фил Тышкевич