Как интернет меняет нашу жизнь? Диалог с Евгением Скляревским
Евгений Скляревский в представлении вряд ли нуждается: известный блогер, радиоведущий, один из немногих наших современников, серьезно размышляющих на тему интернета и его влияния на нашу жизнь.
За последние два года это уже второе интервью Евгения сайту NUZ.UZ. Редакция, несомненно, ценит его тонкое чувство юмора, умение «постебаться» над друзьями, партнерами, иногда и над самим собой. Но, главное, кто бы что ни говорил, мнение Е. Скляревского авторитетно и мы к этому мнению, безусловно, прислушиваемся.
Правда, редакция не во всём согласна с воззрениями Евгения, поэтому позволила себе некоторые комментарии к его высказываниям. Нам кажется, что опредёленные утверждения интервьюируемого должны вызвать бурное обсуждение в социальных сетях, на что мы сильно надеемся.
— По Вашей профессии едва ли можно предугадать Ваши нынешние интересы — яркая и, что самое главное, успешная эволюция. Как Вы пришли к своей нынешней деятельности, какова в этом роль интернета?
— Насчет успешности эволюции вопрос спорный (ставлю смайлик). Я работал на ТАПОиЧ в отделе станков с ЧПУ (сейчас такие станки называют CNC, что означает: компьютеризованная система управления приводами технологического оборудования, включая станочную оснастку. — ред.), программистом в войсковой части, обозревателем. О каждом периоде можно много чего рассказать, сэкономим печатные знаки для ответов на другие вопросы. Кратко: в 1998 году открылся журнал «КомпьюТел», я пришёл в редакцию и предложил вести рубрику занимательного программирования. Моим первым читателям-фанатам уже около сорока, до сих пор меня помнят и узнают. В 2000 открыл сайт «Арбуз», в том же году мои статьи начали печатать в «Компьютерре». В 2002 открылся узнетовский форум «Конст», в жизни которого я активно учавствовал, в 2003 меня приняли в Международный союз интернет-деятелей… всё остальное — тормозной путь (смайлик). В 2006 году я открыл сайты «Барбарис» и «Письма о Ташкенте», а также свой «арбузный блог». Для меня значение интернета не то что велико: всё, что было, есть и будет — происходит в нём. Остальное, вне его, — бескровный эрзац настоящей жизни. И ещё: в интернете, в отличие от реальной жизни с титулами и званиями, нельзя останавливаться, так как на прошлые заслуги всем плевать, надо делать что-то полезное ежедневно.
— Считаете ли Вы себя блогером? Что Вы вкладываете в это понятие?
— Считаю. Кто же, как не я? (смайлик). Блогер это тот, кто пишет что-то интересное. Неважно где — на отдельном сайте, в ЖЖ («Живой Журнал» — блог-платформа для ведения онлайн-дневников, блогов. — ред.) или в Фейсбуке. Пишет часто, не раз в месяц (ой, а вы ещё живы что ли?), пишет цепляюще, весело, провокативно, обязательно с собственным мнением, ради него и читают люди — начните, и вас запишут в блогеры. Просто фото или ссылка на что-то это не блог, это недоразумение, нужен авторский коммент. Можно долго рассуждать о том, чем писание в ФБ отличается от писания в ЖЖ, а также о том, как и что писать (это тема для целой статьи), — в ведении блога важна каждая мелочь: у нас, талантливых людей, даже смайлик в нужном месте выглядит талантливо и вызывает правильные эмоции (смайлик).
— УзАПИ несколько лет назад выказывало намерение урегулировать деятельность блогеров на законодательном уровне. Действительно, почему СМИ несут за свою работу ответственность, в т.ч . и уголовную, а блогеры никакой ответственности не несут и вправе писать что угодно? Каков сам статус блогера? В чём отличие блогера от журналиста?
— Это не УзАПИ, это в 2014 году принята поправка к закону «Об информатизации», дающая определение блогера и обязывающая не публиковать непроверенные сведения или противоречащие Конституции. Статус блогера зависит только от качества его публикаций. По большому счету, а почему блогеру не писать что угодно? Это моя личная страница, я пишу, что хочу. Но врождённая брезгливость не позволяет писать некоторые вещи. Для тех блогеров, у которых нет такого чувства, и существует закон, который их воспитывает. Журналист поставляет факты, а блогер — свое мнение о них (бывает и наоборот, но редко). Факты обычно скучные, а мнения интересных авторов о фактах хочется читать. Я уверен, что в Фейсбуке не пропущу ни одну значимую новость, поэтому заходить на сайты СМИ смысла не вижу. Если кому-то кажется, что я пишу необъективно или недостоверно — пусть не читает меня или пусть аргументирует, я признаю ошибку.
Редакции трудно согласиться с таким мнением. СМИ, действительно, основные поставщики новостей. Причем реальных, проверенных фактов. Читатель сам может интерпретировать информацию — согласно своим знаниям и умению. Читать же большинство «диванных» аналитиков в ФБ (вырвавших инфу для собственного «анализа» всё-таки из СМИ) — тоска зеленая (Скляревский не в счет). Над многими «аналитическими» постами можно просто ухахатываться — ещё бы, ведь «спецы» пишут о странах, в которых никогда не были.
Один пример: несколько лет назад мне прислали фото замёрзшего Чарвака, я сразу опубликовал, было много просмотров и перепостов в соцсетях с обсуждениями. Один журналист пишет: «Правда, замёрз? Вы точно узнавали?» Я: «мне лично всё равно, какая разница? Есть хорошее фото, это главное». Он же, как настоящий журналист, связался с гидрометцентром, получил информацию и опубликовал её. Никто уже не стал это читать, это была вторичность, уже обсуждали же... Ведь людям, как правило, хочется прочитать, обсудить и забыть.
Но, конечно, это ни в коём случае не должно быть поводом для блогера постить непроверенные и тем более провокационные слухи.
— О воровстве в интернете. Почему уважаемые сайты часто не ссылаются на первоисточник? Почему публикуют материалы без ссылки на автора? Если не ссылаются, это воровство (плагиат) или нет?
— Я не знаю, что и как делают уважаемые сайты и какие сайты у нас уважаемые (кроме моих, шучу). Лично я при копировании всегда стараюсь давать ссылку на источник, и каждый раз удивляюсь: что все упёрлись в эту ссылку, всё равно по ней никто никогда не ходит. Вместо того, чтобы давать ссылку, гораздо человечнее просто поблагодарить автора и издание за материал.
С новостными СМИ чуть сложнее. Давно известно противоречие: новости читают не у того, кто их добыл, а у того, кто их хорошо преподнёс (пример «Олам.уз» еще не забыт).
Есть сайты, которые добывают информацию, а читают не у них — потому что у них сайт плохо оформлен или посвящен только какой-то одной опредёленной тематике. Отсюда совет тем, кто поставляет информацию: тратьте больше усилий на то, чтобы сайт и подача материала у вас были такими, чтобы пользователь и думать забыл о других адресах. Это продуктивнее, чем тратить Карму и ресурсы на поиски воришек, переписку с ними и пр. и пр.
И я не думаю, что это (проблему воровства в интернет-СМИ. — ред.) можно решить юридически. Теоретически проблема решаема. Нафиса Абдуллаева (известный адвокат, кандидат юридических наук. — ред.) как-то говорила, что теоретически это где-то всё уже прописано, но она даже не представляет себе, как это всё могло бы выглядеть в действительности. Новость сама по себе не защищается авторским правом потому, что новость принадлежит всем. Принадлежит интерпретация. Но это очень спорный вопрос. Тут часто не за что бывает зацепиться. Напоминаю: это интернет. Во-первых, новость (содержание) не является интеллектуальной собственностью, является её интерпретация, это надо будет доказывать в суде.
И, во-вторых, на кого подавать в суд — на владельца домена (найдите его), на хостера (он-то точно ни причем) — в идеале домен и хостинг не обязательно местные. Но можно, конечно, попытаться подать в суд, даже интересно будет отследить процесс и результат.
Редакция считает, что воровство в интернете находится, скорее, в морально-этической зоне. Просто многих молодых людей, сегодня подвизающихся в интернет журналистике, «мама в детстве не познакомила с доктриной, что воровать грешно». Серьёзные, по-настоящему уважаемые сайты в русскоязычном пространстве всегда указывают первоисточник информации. Это ведь чей-то труд, часто большой команды профессиональных журналистов. Редакция предполагает, что Е. Скляревский немного лукавит и свое мнение о воришках, на всякий случай, всё-таки решил оставить при себе.
— Итак, можно и нужно ли регулировать деятельность интернет-СМИ? Или решения будут найдены в процессе естественного развития?
— Сложный вопрос, с одной стороны, не хочется запретов и регулирования, с другой стороны, столько грязи и провокаций, не хотелось бы всё это видеть и в СМИ. То, что наши СМИ скучные и унылые, связано не с регулированием, — при СССР была жесткая цензура, что не мешало ( или почти не мешало) творчеству прекрасных журналистов, обозревателей, писателей, поэтов. В существующих реалиях вполне можно интересно писать, ждём появления талантов. Я считаю, проблема в том, что нас вся журналистика новостная, это скучно-однообразно, нет эссе, очерков, фельетонов, аналитики, сатиры, карикатур. Почему бы каждому СМИ не открывать день злободневной карикатурой?
Редакции кажется, что Е. Скляревский с сайтом NUZ.UZ всё-таки плохо знаком. Блоки сайта «Колумнисты», «Свободное мнение», «Мои узбекистанцы», «Вкусный Узбекистан»,«Фоторепортаж», «Интервью» заполняют уникальные материалы, уважаемые и авторитетные авторы, статьи которых активно обсуждаются в социальных сетях.
Карикатура вообще очень спорный жанр, скажем, популярный в давно прошедшие времена «Крокодил» активно использовал карикатуру, а сегодня французский журнал «Шарли Эбдо» дискредитировал жанр начисто. К примеру, блок «улыбнемся вместе» просуществовал на сайте NUZ.UZ совсем недолго и был снят, как непопулярный. Почему? Возможно, у нас не очень популярен М. Жванецкий, которому редакция отдавала предпочтение...
— Печатные СМИ сокращаются, но до сих пор востребованы. Молодёжь во многих странах (к примеру, в Китае или Таиланде) продолжает читать книги и печатные издания, хотя есть интернет. Почему?
— Я не знаю, почему где-то в мире молодёжь читает книги. Для меня это вообще нонсенс. Я не могу это объяснить, но могу сказать свое мнение. Во-первых, это жуткая потеря времени, я выпаду из событийности, из трендов, не буду сечь шутки, мемы, не пойму о чем говорят. Во-вторых, электронный текст можно сделать крупнее, скопировать цитату, поделиться им для обсуждения и т. д. Это просто удобнее. Можно, конечно, и по-старинке, например, читать при свечах — романтично, но зачем?
Редакция представила картину, на которой юный Евгений читает на мониторе «Приключения капитана Блада», вырезает абзац о Арабелле Бишоп и выставляет на своей страничке в ФБ, а какой-нибудь френд под ником «Маршал Очевидность» пишет: «Свободу рабам Барбадоса!». Представили и улыбнулись.
— Как Вы относитесь к безграмотности в электронных СМИ? Например, почему ведущие русскоязычные СМИ, к которых работают высококлассные корректоры, пишут «всё» («все» ) через е, т. е. без точек?
— Про безграмотность хорошо сказал когда-то Экслер: «расстреливать через повешение путем опускания в кипящее масло». Безграмотный сайт закрывается сразу и обходится стороной. Бывают, конечно, описки (даже у меня!), но это плохо.
Насчёт буквы Ё — уважаемые мною люди считают, что надо писать ё. У кого-то может быть другое мнение, как и о дефисах вместо тире и о кавычках-лапочках, а не ёлочках. Имеете право. Если вам не важна посещаемсть сайта и впечатление, которое он оставляет у посетителей.
— Многие люди используют блоги и страницы в социальных сетях не только для общения, но и для продвижения своего творчества, прежде всего, конечно, литературного. Как это меняет саму литературу? Меняет ли?
— Я не литературовед, не критик, не знаю, меняет ли. С одной стороны: «думаете, сейчас стало больше талантов? Нет, это народ так обмельчал, что стало проще выделиться», и с другой: «в будущем у каждого будет 15 минут славы» — и это будущее настало. Пишите (фоткайте) талантливо, вас обязательно заметят, и предложат, например, издать книгу, как это было с моими знакомыми. Но (как в анекдоте) если нет, то нет. И всё равно бесчисленные графоманы (фотографы, музыканты) получают в интернете читателей, поддержку, комментарии, и это замечательно, что Сеть даёт такие возможности для творчества.
— Как новые формы общения — социальные сети — влияют на нас, нашу коммуникацию, способ построения социальных связей? Не перестаем ли мы слышать друг друга? Стало ли наше общение более открытым благодаря интернету?
— Сначала о плохом. Представьте себе, тысячи людей — счастливые, семьёй либо с друзьями катаются на лыжах. А под лыжной трассой стоят два «активиста» и гундят: «это вредно, это опасно, это слишком весело, это не соответствует традициям, пусть лучше молодёжь выпиливает лобзиком». Как только увидите заголовки об интернет-зависимости, о вреде соцсетей, о необходимости ограничений и контроля, сразу вспомните про лыжи и закрывайте страницу — люди, далёкие от… учат нас жить, пытаясь «зарисоваться» популистскими страшилкам. Сорри, увлёкся. По теме — это самый интересный из всех возможных вопрос — как меняется наша жизнь. Есть исследования об антропогенном факторе информатизации (полностью меняется парадигма получения-осмысления информации). Говорят об изменении сознания: имея Гугл, не надо много запоминать, это и плохо (мы от этого тупеем) и хорошо, так как это открывает простор (потому что освобождает ресурсы памяти) для творчества.
Соцсети дробят наше мнение о чём-либо в зависимости от сотен мнений друзей, теперь о каждом вопросе у нас есть пёстрая картина мнений, причём мнений людей нам знакомых, за которыми стоит известный нам бэкграунд, позволяющий толковать их мнения, предвосхищать их реакцию, режиссировать обсуждение, часто непроизвольно. Перечитал предыдущее предложение, ничего не понял, но, тем не менее, где-то так ( смайлик). Опять же, клиповое сознание, ещё одно дитя интернета, диктует свои правила (одно из «правил»: сейчас никто не тратит свои время и силы на чтение длинных текстов, в том числе и этого). Жизнь меняется на глазах, мы не успеваем подмечать, объяснять и классифицировать новые явления и сущности, всё это безумно интересно. Стало ли наше общение более открытым благодаря интернету? Я сижу, общаюсь с сотней френдов и не слышу, что мне говорят супруга и сын, предложил завести им ФБ и писать мне там. Доктор, меня вылечат?
— Говоря об интернете, часто замечают, что в нём всё дозволено, ведь когда мы включаем компьютер, мы как бы надеваем маску, которая позволяет нам забыть своё прошлое… Гражданское общество, напротив, требует открытости. Демократия и интернет — у этой пары есть настоящее и/или будущее?
— Да, раньше все общались под никами, это была фишка сетевого общения. Но в современных соцсетях нет смысла общаться под никами, иначе вас не найдут одноклассники, что одновременно порождает проблему приватности, закрывания профиля, постов для друзей и пр. Мне кажется, что у нормального, психически адекватного человека нет ни одного повода, чтобы не общаться под своим именем, к чему эти детские игрушки с никами? Также и с приватностью, удивляют игры взрослых людей в посты «для друзей» и особенно шедевр шизофрении: пост со статусом «видно только мне». Смотрите дома, зачем колебать электричество своими заморочками? Про гражданское общество, демократию в данный момент ничего умного сказать не могу (в отличие от других тем, шутка, частично) — это ведь как анекдот, который вспоминают по случаю, а не на заказ. Будет обсуждение, придут яркие мысли (или не придут), но пока нет.
— Всемирная сеть уже давно отметила свое совершеннолетие. Как за это время изменилось Ваше отношение к всемирной паутине, как изменилась она сама?
— Изменилась сильно и Сеть (когда-то писал о трёх сетевых революциях) и моё отношение, и всё человечество изменилось, много раз говорил об этом на семинарах и писал где-то в статьях, многобукаф, жалко время.
— Давайте пофантазируем. Наступил «один прекрасный день». Интернет по неизвестным причинам уничтожен и восстановлению не подлежит. Создать что-то похожее людям запрещено. Что произойдет в этот и следующие дни? Человечество справится? А что будете делать Вы?
— Надо быть последовательным — одновременно запретить книги, письменность и наскальные рисунки. Но я всё равно буду тайно писать посты-сообщения в тетрадку, мне даже не важно, прочтут или нет, да и комментарии обычно не читаю. Дело в том, что записанная мысль освобождает место для прихода следующей, для включения интеллектуального сифона (вентилятора, шучу) нужен непрерывный процесс публикаций идей. Начните — ничего более достойного человечество не придумало. Спасибо за вопросы. Почему-то не было ожидаемых вопросов про стартапы, акселераторы, TAS-IX, «ZiyoNET», ПоТ, сервисы и эл. коммерцию, — забыли, наверное?
Большое спасибо Вам за интервью, а стартапы, акселераторы, TAS-IX, «ZiyoNET», ПоТ и электронная коммерция — всё это прекрасные темы для следующего интервью.
Беседовал Фил Тышкевич