Мидзуки Накамура: «Как «япон-татар кызы» желаю сохранить татарский язык»
Как Саджида из Уфы превратилась в Сачико, а ее потомок выучила язык Тукая по интернету
Студентка Университета Цукубы Мидзуки Накамура начала изучать татарский язык, когда ей было 20 лет. Сейчас она регулярно участвует в олимпиадах по татарскому языку, поет татарские песни и мечтает сохранить язык для будущих поколений. В своем интервью «Реальному времени» она рассказала, почему ее татарскую бабушку звали Александрой и есть ли в Японии татарские деревни.
«Когда мне было 20 лет, я начала изучать татарский с помощью русского»
— Как вы начали изучать татарский язык?
— Моя бабушка была татаркой, жившей в Японии, поэтому мне всегда было интересно выучить татарский язык. Но к сожалению, учебников и словарей татарского языка, написанных на японском, в моей стране нет, поэтому у меня не было шансов изучать татарский язык до 20-летнего возраста. В университете, когда я была студенткой, старательно занималась русским языком, и это изучение русского языка было так или иначе связано с моим интересом к России и странам Центральной Азии. Когда мне было 20 лет, я приехала на учебу по обмену в Ташкент. Университет Цукубы, в котором я учусь, имеет различные программы со многими университетами, в том числе с КФУ — с ним договор заключен в 2016.
Во время учебы в Ташкенте я выучила узбекский язык. Я заметила, что благодаря знаниям узбекского языка, могу чуть-чуть понимать и татарский язык, если буду внимательно слушать. В то время я уже хорошо знала узбекский и русский, поэтому мне уже не нужен был учебник татарского языка, написанный на японском. Когда мне было 20 лет, я начала изучать татарский с помощью русского: завела новых татарских друзей в «Фейсбуке» и в "Контакте", много раз обменивалась с ними письмами на татарском и изучала живой татарский язык. Кстати, русский язык тоже так освоила. А когда мне исполнилось 22 года, я уже начала изучать татарский язык на сайте «Ана теле». С помощью этого портала мое изучение татарского языка очень быстро и активно шло вперед, и я получила шанс участвовать в III международной олимпиаде по татарскому языку в 2015 году. Во время олимпиады, когда у меня было свободное время, на улице Баумана я купила учебники татарского языка, написанные на русском. Они как будто Святое писание для меня. На олимпиаде в 2015 году я стала лауреатом, а в 2016 году заняла третье место.
— Где живете сейчас?
— Я сейчас живу в городе Цукуба, который расположен в 80 км к северу от столицы Токио, и учусь в Университете Цукубы. В Университете я занимаюсь регионоведением Центральной Азии в аспирантуре гуманитарных и социальных наук.
— Расскажите историю вашей семьи. Писали, что ваши прабабушка и прадедушка жили в Уфе, в Казани...
— Жаль, но я не знаю, что мои прабабушка и прадедушка делали в Уфе, но видимо, в Японии они продавали ткани, чтобы зарабатывать на жизнь. Они сначала эмигрировали в Харбин в 1919 году, а потом — в Японию где-то в 1920-м. Насколько я знаю, они решили переехать в Японию за новыми возможностями для бизнеса. В то время в больших городах Японии было много русских (и, наверное, украинцев тоже). Возможностей для бизнеса было много не только для них, но и для японцев.
— Почему вашей бабушке дали русское имя Александра и японское имя Сачико? Что означает имя Сачико?
— Потому что у нее татарское имя Саджида, а производная форма имени Александра — Саша. Произношение имени Саша похоже на Саджида, а также на Сачико. На японском Сачико означает «счастливый ребенок». Прабабушка и прадедушка очень хорошо владели русским языком и отношения между русскими тоже были хорошими. Если бы она, моя бабушка, родилась в России, наверное, у нее было бы только татарское имя, но она родилась в Йокогаме, в городе, где было много русскоговорящих. После войны она работала в кафе и часто подрабатывала учительницей русского языка. Она говорила, что у нее была эта работа, потому что у нее было русское имя. А для японоговорящих имена Сажида и Саша произносить немного сложно, поэтому у нее также было и японское имя.
— Чем бабушка, дедушка, ваши родители занимались в Японии?
— Моя бабушка, как уже говорила, работала в кафе и часто подрабатывала учительницей русского языка, мой дедушка был торговцем. Мой отец — инженер, а моя мать — домохозяйка. Вполне обычная семья.
«Когда японцы слышат слово «татар», всегда вспоминают о монголах»
— Что из себя представляет университет Цукубы?
— Это уникальный и огромный университет. Информацию о нем можно найти и на сайте КФУ. Несколько студентов КФУ учится в Цукубе по обмену, но из-за слишком огромного кампуса я познакомилась только с одним мальчиком-татарином. Но только сегодня перед библиотекой Университета я видела девушку-татарку из КФУ. Надеюсь, мы будем с ними общаться. И конечно, все зависит от людей, но много студентов и аспирантов выезжают за границу по обмену. У нас сегодня 338 партнеров по всему миру.
— Много ли татар в Узбекистане, куда вы ездили учиться по обмену?
— Я училась в Университете мировой экономики и дипломатии (УМЭД) в Ташкенте по обмену. В то время мне было очень интересно изучать узбекский язык, потому что в Цукубе у меня много друзей из Узбекистана и я хотела общаться с ними больше. В Ташкенте татар немало, Сабантуй тоже проходит каждый год. Узбекские татары очень гостеприимные, как и узбеки, но они не забудут татарской национальной гордости. Говорят, что татары в Узбекистане совсем не говорят по-татарски и вообще забыли свой родной язык, но это не правда. У меня есть несколько ташкентских друзей, которые очень хорошо владеют татарским языком.
— На какую тему вы пишете научную работу в аспирантуре?
— По теме: «Языковая ситуация татарских диаспор в Узбекистане и Казахстане». Моя научная работа связана с языковой политикой и идентичностью. Почти все работы написаны на японском, но несколько из них на английском. Если будет возможно, также буду писать на русском дай бог. И сегодня меня также интересует языковая ситуация татарских диаспор в США, Финляндии, Австралии и так далее. С этой точки зрения было бы хорошо, если бы у меня было больше денег.
— Сколько человек в татарской диаспоре в Японии?
— Не очень много, но сегодня большинство из них является бизнесменами, они живут со своими семьями. Есть даже татарка, которая вышла замуж за японца. Конечно, есть старики, которые долгое время живут в Японии.
— Что знают о татарах японцы? Как они к ним относятся?
— К сожалению, японцы вообще не знают о татарах, даже слово «татар». Но историки знают о них много, потому что после революции много татар приехали в Японию. Когда японцы слышат слово «татар», всегда вспоминают о монголах.
— Какие языки вы знаете?
— Я владею японским языком как первым языком, а второй — английский. По-русски вообще свободно понимаю и говорю. Узбекским и татарским языками владею не в совершенстве, но хорошо говорю. Благодаря знаниям узбекского и татарского, хорошо понимаю казахский, уйгурский, башкирский и так далее. Во время учебы в Ташкенте изучала и таджикский язык, но не выучила. Когда я была школьницей, изучала китайский и немецкий — это было увлечением. Я обожаю изучать разные языки.
«Атмосфера татарской деревни напоминает старые японские деревни»
— Какие песни вы поете на татарском языке? Как выбираете их?
— Любые. Но я люблю ретро и особенно Гузель Уразову и «Казан егетләре». Почти каждый день слушаю «Татар радиосы» и всегда ищу и выбираю красивые татарские песни, чтобы петь. Мои самые любимые песни — «Кышкы романс», «Жомга» («Тал бөресе») и «Тәфтиләу».
— Верите ли вы в будущее татарского языка?
— Верю в будущее татарского языка, он не умрет, поскольку молодое поколение продолжает говорить и особенно писать (письмо очень важный фактор, чтобы сохранить языки с лингвистической точки зрения), и они желают сохранить татарский язык. Татарский язык — матур тел. Я, как «япон-татар кызы» и человек, который изучает этот красивый язык, желаю сохранить его для будущего.
— Часто ли бываете в Казани? Когда приедете в следующий раз?
— Примерно раз в год. В этом году также, возможно, приму участие в олимпиаде по татарскому языку, которая будет проходить в апреле в Казани. Я не узнаю, смогу ли принять участие, пока не получу результат интернет-тура. Надеюсь, что смогу.
— Знакомы ли вы с еще одним знатоком татарского из Японии — Юто Хишияма?
— Да, очень хорошо ее знаю. Часто встречаюсь с ней в Токио. Мой жених учился в КФУ и сейчас занимается антропологией по истории Болгара, жизни и идентичности кряшен и так далее. Когда мы с ним ездили в Казань в прошлом году, чтобы принять участие в большой академической конференции, мы встретились с Юто в Казани. Мы хорошо знаем друг друга.
— Есть ли в Японии татарские деревни?
— Такого нет, но атмосфера татарской деревни напоминает старые японские деревни. В Японии сегодня как таковой «этнической деревни» практически не существует.
Гуландам Зарипова