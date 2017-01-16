→ Виолен де Вильмор: французы очарованы Узбекистаном

Виолен де Вильмор: французы очарованы УзбекистаномВиолен де Вильмор, одна из немногих женщин, имеющих ранг Чрезвычайного и Полномочного посла. В Узбекистане к своим обязанностям она приступила относительно недавно, всего лишь три с небольшим месяца назад, но уже освоилась и любезно согласилась дать интервью интернет-порталу NUZ.UZ.
Госпожа Виолен де Вильмор приняла корреспондента в своей резиденции, небольшом рабочем кабинете. В кабинете символы Европейского союза, Франции и Узбекистана. Заметен портрет генерала Шарля де Голля, выдающегося политика мирового масштаба середины XX века. Бросаются в глаза логотипы Федерации фехтования Узбекистана и Кубка посла Франции по фехтованию, учрежденного несколько лет назад.
Посол оказалась приветливой, улыбчивой женщиной и, как подобает настоящей француженке, выглядела по-деловому с легким налётом истинно французского шарма.
Деловая обстановка кабинета располагала к непринужденному разговору и, ценя рабочее время посла, мы приступили к беседе:
-Госпожа де Вильмор, что Вы слышали и что знали об Узбекистане до назначения Вас в должности посла в нашей стране? И каковы Ваши первые впечатления об Узбекистане?
Мой интерес к региону сформировался давно, еще в бытность обучения в лицее. Я решила изучать русский язык в качестве второго иностранного языка, поскольку в этом увидела для себя лучшее средство, во-первых, для изучения региона, во-вторых, для продолжения работы. Изучающие французский язык знают, что таким же образом они могут укрепить связь и с моей страной.
В ходе моего прошлого назначения мое управление курировало вопросы сотрудничества в целом по региону, в частности со странами Центральной Азии. И вот я приехала в Узбекистан. Контакты, которые у меня уже были, и визиты, которые я бы могла осуществить, укрепили меня в моем желании представить свою кандидатуру на этот пост, который за мной был закреплен президентом Французской республики.
Первые мои впечатления очень сильные. Я искренне понимаю эмоции, которые были вызваны смертью И.Каримова, первого президента со дня независимости страны, он оставил неизгладимый след в жизни республики. От себя лично я выражаю искренние соболезнования его семье, его близким и всему народу Узбекистана.
Им заложен фундамент, опираясь на который страна имеет возможность развиваться в заданном темпе: институты, безопасность, международное сотрудничество, образование, инфраструктура и промышленность, реформы в области законодательной базы, сельское хозяйство, авиация. В своем нынешнем статусе я желаю продолжать работать по многочисленным проектам двустороннего сотрудничества с новой сформированной командой.
-Исходя из первого вопроса, как Вы можете оценить уровень двусторонних отношений Франции и Узбекистана? Свежий взгляд нового человека.
Франция признала независимость Узбекистана в 1991 г., в 1994 г. Узбекистан с официальным визитом посетил президент Франции. С этого момента закрепилась череда очень насыщенных и плодотворных для обеих сторон встреч.
Очевидно, что наше взаимодействие будет только укрепляться и мне приятно сознавать, что за тот небольшой период с момента моего приезда я уже встретилась со многими представителями узбекских властей, и мои просьбы о встречах никогда не оставались без ответа. Двустороннее сотрудничество будет только укрепляться:
- В области сотрудничества по линии образования, Франция предлагает краткосрочное или долгосрочное обучение в университетах по всем направлениям. Франция является третьей страной в мире по количеству иностранных студентов. Она открывает свои двери и финансирует обучение студентов, достигших определенного уровня знаний. Французские предприятия, аккредитованные в Узбекистане, готовы принять стажеров в целях повышения квалификации.
- В области изучения языка, Французский Альянс оказывает нам существенную поддержку в данном вопросе, но мне бы также хотелось, чтобы начали свою работу курсы усовершенствования французского языка по определенной специальности: мы разработали специализированные курсы французского языка по праву и институтам, туризму и т.д.
В экономической сфере мне приятно сознавать, что проекты по модернизации сельскохозяйственной отрасли и ирригации, информационных технологий, инфраструктуры или здравоохранения реализуются при участии французских предприятий. В некоторых случаях речь идет о проектах, которые существуют на протяжении многих лет.
-В частности, в сфере здравоохранения мы инициировали программы на уровне специалистов, визит которых планируется во Францию вначале 2017 г.
-Есть ли у Правительства Франции планы, предложения или проекты в сфере экономики и бизнеса, которые будут способствовать расширению двусторонних экономических отношений?
Французские предприятия наработали опыт, знания и располагают передовыми технологиями, мне бы хотелось, чтобы они были задействованы в таких сферах, как энергетика, промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство и продовольственная промышленность, туризм, авиация и строительный сектор.
С момента моего прибытия нам удалось подписать большое количество соглашений в области воздушного сообщения, финансового регулирования, учреждения Французского агентства развития в рамках реализации проектов модернизации в масштабах страны, одним из первых стал, в частности, проект по управлению твердыми бытовыми отходами в г. Самарканде.
У наших предприятий много проектов в Узбекистане, который с экономической точки зрения является очень перспективным. Поступательные преобразования в экономической сфере на государственном уровне в данном контексте могли бы стать первым этапом относительно конкретных реализаций с французской стороны.
-В продолжение этого вопроса. Франция известна, как одна из самых посещаемых стран мира. Что, по Вашему мнению, тормозит и что нужно сделать для дальнейшего развития туристического обмена между нашими странами?
Туризм – это очень благодатная в плане развития экономики страны область, а также источник взаимного обогащения в плане знаний между народами. Французы очарованы Узбекистаном. Французские граждане занимают вторую позицию по количеству туристов из европейских стран, приезжающих в Узбекистан.
Прямое сообщение между Парижем и Ташкентом позволяет увидеть такие города, как Самарканд, Бухара, Термез и т.д. Музей Лувр планирует организовать выставку, посвященную чудесам Самарканда, что также могло бы послужить усилению привлекательности Узбекистана. С 2017 г. мы организуем специальные курсы для гидов совместно с Французским альянсом.
В то же время мы установили сотрудничество с узбекскими туристическими агентствами для облегчения посещения Франции в рамках деловых поездок, прохождения лечения и просто в туристических целях. В этом контексте, мы также постоянно поддерживаем связь с турфирмами. Добавлю, что мы организовали получение виз, сократив срок ожидания ответа и дополнив процедуру подачи заявки он-лайн,
-В Узбекистане активно работают Британский совет и Гете-институт. По распространению и изучению французского языка, определенную работу проводит и Французский Альянс. Имеются ли планы по активизации работы Альянса?
Французский альянс с момента своего повторного открытия в 2015 году предлагает более 80 часов французского языка абсолютно всем желающим и для всех уровней, более 200 членам. В планах на 2017 г мы намерены консолидировать деятельность в отношении дальнейшего развития и распространения французского языка благодаря повышению информированности и новой программе мероприятий в тесном сотрудничестве с культурным отделом посольства.
В планах относительно данного тесного сотрудничества предполагается развивать следующие проекты:
- организация курсов французского языка по направлению кино и театр, начиная с 2017 г;
- ежемесячные выставки молодых узбекских художников, которым мы хотели бы предоставить возможность выставлять свои работы с целью распространения знаний об их творчестве;
- выставки художественных работ современного ремесленничества, в частности, мастеров, работающих по направлению керамика: Узбекистан очень богатая в плане ремесел стран, и мы хотели бы предложить мастерам организовывать выставки их работ, а быть может и мастер-классы, почему нет.
Что касается студентов или же программ повышения квалификации мы планируем организовать специализированные обучающие курсы. Мы выступили с проектом перед ответственными в узбекском правительстве людьми, а также в Академии организовать семинары по институциональному праву и др. направлениям.
Кроме того, каждый праздник, который отмечается на территории Франции, будь то Рождество, Марди Гра, День народного достояния, День музыки и т.д. – это дополнительная возможность для Альянса подготовить программу мероприятий, доступных для всех тех, кто питает любовь к французской культуре и их друзей.
Обо всех новостях вы можете узнавать на страницах Facebook Французского альянса Ташкента, а также Culture France Ouzbékistan и конечно, наших официальных страницах.
-Несколько лет назад был учрежден Кубок посла Франции по фехтованию. Продолжится ли эта традиция при новом после?
Кубок Посла Франции по фехтованию был организован по инициативе председателя узбекской Федерации фехтования, Собира Рузиев, члена общества дружбы с Францией.
В 2014 году был проведен французско-узбекский турнир при поддержке французской Федерации фехтования.
В 2015 году эта традиция была возобновлена, но без участия Франции. Преемник г-на Рузиева, г-н Адхам Икрамов избран не так давно председателем Федерации фехтования Узбекистана. Мы очень хотели бы продолжить сотрудничество, и надеемся, что для это представятся новые возможности.
-Не так часто можно увидеть женщину в роли посла. Как вы пришли в дипломатию и получили ранг посла? Тяжело ли работать женщине в дипломатии?
Очень непросто совмещать семейную и профессиональную стороны жизни. Да, у женщин дополнительные сложности, поскольку они должны заниматься детьми, супругом, родителями и т.д…. но одновременно это очень воодушевляет: разделять с близкими радость и успех от достигнутого. Да, сложно, когда твоя должность предполагает определенную ответственность, которая носит постоянный характер, во время выходных, отпуска; но это большая радость служить интересам государства, для высшей цели. Конечно, профессия дипломата предполагает свои издержки, в частности, связанные с необходимостью перемещаться из страны в страну; но одновременно это огромная радость открывать для себя новую культуру, новый язык и новых друзей при каждом новом назначении.
Я особенно счастлива, находиться в Узбекистане, где такая богатая в плане истории культура, где все официальные лица, с кем мне довелось встречаться, имеют высокий уровень компетенции в своем вопросе, одновременно являясь примером высочайшего радушия и гостеприимства, перспективы в плане укрепления наших отношений действительно многообещающие.
В конце нашей беседы, г-жа Виолен де Вильмор, говоря о свободном времени и увлечениях, призналась, что трудно заниматься чем-то еще, помимо семьи и работы. Но, при этом добавила, «несмотря на это, я всегда готова к новым открытиям страны вместе со своей семьей. С момента моего прибытия в сентябре, двое моих детей уже побывали в Узбекистане, познакомились с культурным, археологическим наследием страны, а также великолепной природой и кухней. Я была счастлива разделить с ними этот момент».
Прощаясь и поблагодарив посла за интервью, я поймал себя на мысли, что Виолен де Вильмор производит впечатление активного и энергичного профессионала, в то же время жизнерадостной и обаятельной женщины, одним словом, настоящей француженки.
Вел беседу М. ДЖАНГИРОВ
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