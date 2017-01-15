→ Шаг навстречу. Интервью с Беллой Сабировой

Шаг навстречу. Интервью с Беллой СабировойВ галерее Zero Line проходит выставка ( и продлится до двадцать восьмого января) "Преодолевая недостоверность", посвященная искусству видеоарта. Мы побеседовали с человеком, который знает об этой выставке более, чем кто-либо, гостеприимной и всегда доброжелательной основательницей и хозяйкой галереи - Изабеллой Сабировой.
- С какой целью Вы сделали выставку "Преодолевая недостоверность"? Вашей задачей было просто познакомить нашего зрителя с направлением, именами или нечто большее?
- Наверное, многие заметили, что события в нашей галерее всегда нечто большее, чем просто знакомство с художником или направлением в искусстве. Тем более что наша экспозиция ни разу не выглядела как выставка-продажа. Мы намеренно уходим от стиля и правил функционирования арт-салона и стараемся максимально вовлечь зрителя в гораздо более завораживающее путешествие в мир современного искусства и увлекательного процесса коллекционирования. В данном же случае мы «преодолеваем недостоверность» и, я бы добавила, недостаток в познании самой поэтики медиаискусства и его основных дефиниций. Именно поэтому мы впервые обратились к первоисточникам и шедеврам видеоарта, раскрывающим саму суть медиаискусства, его историю, место и роль художников Узбекистана в контексте мирового видеоарта.
- Не секрет, что публика далеко не всегда с энтузиазмом воспринимает актуальное искусство. И если, например, российский зритель настроен по отношению к нему довольно агрессивно, то наш, по мнению многих, безразлично. Иначе говоря, считаете ли Вы, что предложение, поданное как просвещение, способно сформировать запрос? Не потому ли Вы в своей галерее так много внимания уделяете классическим, давно признанным во всем мире работам?
- Не секрет, также, что актуальное искусство мало кто умеет правильно «подать». Конечно, всегда есть категория неких «консерваторов» с уже устоявшимися понятиями о «прекрасном» и по каким-то личным причинам или складу характера не желающим и не способным воспринимать новые формы искусства. Хотя ни о чём новом речь в данном случае не идёт. Нужно понимать, что видеоарту уже полвека, это неотъемлемая и наиболее динамично развивающаяся часть современного искусства. И сейчас понятие «видеоарт», в целом, является устаревшим, настало время цифрового, сетевого медиаискусства. А 3D-технологии и возможности взаимопроникновения киноиндустрии и высокотехнологичных компьютерных игр открывают совершенно новые горизонты для художников нашего времени. Поэтому говорить об «агрессии» или «безраличии» нет смысла, если не отметить, что элементарное любопытство и жажда познания человека, живущего в ХХI веке, есть тот самый ключ, который открывает любые двери «непонимания».
Невозможно сформировать внятное мнение о современном искусстве, не попытавшись вникнуть в суть происходящего в нём. А для этого нужно совершить некое интеллектуальное усилие, уделить время предмету познания. Для меня проявление агрессии или безразличия в отношении современного искусства есть невежество. Как может человек рассуждать об актуальном искусстве или видеоарте в данном случае, если имена Нам Джун Пайка, Билла Виолы или Ширин Нешад ему ни о чём не говорят? Вы говорите о просвещении и «формировании запроса». Мы не просветительская организация и не культурная институция и функции государства на себя ни в коей мере не берем. Мы всего лишь предлагаем познакомиться с некоторыми гранями contemporary-art, а человек, если он открыт миру и готов к самопознанию, всего лишь делает шаг навстречу.
- Арт-менеджер, или организатор выставки, и куратор - порой их путают. Зачастую эти две функции берет на себя один человек. И все же куратор в современном смысле не столько организатор выставки, сколько тот, кто ее создает как еще один арт объект. Кем Вы себя ощущаете в большей мере?
- Думаю, в данном случае нужно говорить о некой триаде «галерист-куратор-искусствовед». И здесь роль каждого звена по-своему уникальна. Но я всё-таки отмечу об особенной роли куратора в арт-процессе и организации выставок. В современном искусстве внимание зрителя направлено не только на экспозицию, но и на фигуру организатора выставки, выстроившего ее драматургию. Ведь по построению экспозиционного ряда это, по сути, рассказ. И то, насколько это повествование будет интересным, актуальным и как ярко будет представлена, я подчёркиваю, АВТОРСКАЯ ВОЛЯ в экспозиционном зрелище, настолько и будет значимым само событие.
В данном случае мы говорим о Вячеславе Ахунове, заслуги которого как художника перед современным искусством Узбекистана не вызывают никакого сомнения, а его участие именно в основных программах на самых престижных арт-площадках мирового искусства – неоспоримый факт. Уникальность, правда, состоит в том, что он же является и участником данного показа, где представлено всего 40 произведений видеоарта на 13 плоскостях. Что касается роли галериста и искусствоведа, то мы с Викторией Ерофеевой являемся всего лишь скромными исполнителями воли куратора и активными участниками всего процесса организации проекта.
- Мы видим выставленное глазами куратора и/или того, кто это организует. Кураторский проект – также арт проект, индивидуальное понимание действительности, которое находит свое воплощение в выставке. Искусство не создается в вакууме. Видите ли Вы у нас запрос на такие выставочные, кураторские пректы, хотя бы и ретроспективные? Если запрос ощутим, то какого рода: социальный или художественный? Возможны ли они в отрыве друг от друга?
- Надо отметить, что, как говорит известный российский куратор Виктор Мизиано, само кураторство происходит из «духа критики». Чтобы, как вы отмечаете, выразить свое собственное индивидуальное понимание действительности через экспозицию, нужно иметь весьма внушительный собственный этический внутренний опыт. И только с этим самым «внутренним опытом» и внешними его проявлениями в виде заслуженного в глазах арт-сообщества и социума авторитета, профессионализма, конкретных заслуг, индивидуальной харизмы и способности излагать свои собственные суждения об искусстве исходя из фундаментальных знаний известных философских доктрин, можно заслужить право на высокое звание «куратор».
Что касается «запроса», то могу ответить, что, безусловно, интерес к данному показу есть, особенно со стороны молодого поколения. И это далеко не учащиеся художественных образовательных учреждений, к ИХ личному сожалению. Студенты ВУЗов, абсолютно далёких от мира искусства, проявляют гораздо больший и неподдельный интерес. Но, к сожалению, любая информация о проводимых в галерее мероприятиях и показах на ФБ страничках образовательных учреждений почему-то исчезают бесследно или изначально не одобряются модераторами. Что касается «социального или художественного» запроса, то говорить об этих понятиях в рамках современного искусства бессмысленно, так как если оно является настоящим актуальным искусством, то неразрывно связано с окружающим миром и повседневной действительностью во всех её проявлениях.
- Вопрос, не имеющий внешнелогической связи с предыдущими. Однако это оптическая иллюзия. Мераб Мамардашвили частенько повторял: "свободный человек не совершает ошибок". Как Вы понимаете эту фразу? Можете соотнести с собственным опытом?
- Я бы добавила еще одну мысль известного грузинского философа: «Основная тайна бытия — это совесть, наличие этических отношений». Наверное, этот самый «диктат совести» и «мешает», в хорошем смысле, человеку, свободному от навязанных извне сомнительных стереотипов и клише, совершать ошибки, выходящие за рамки его внутреннего нравственного цензора.
- Подводя итоги, удалось ли Вам реализовать свои задумки на этот раз, преодолеть недостоверность косной действительности?
- Действительность создаём мы. И только от нас зависит, будет ли наша повседневность серыми буднями или, благодаря нашим ежедневным усилиям, превратится в итоге в яркие страницы нашей жизни. Говоря лично за себя, могу сказать, что благодаря ежедневно возникающему у меня желанию узнать нечто для себя новое, я преодолеваю недостоверность Вашего суждения о косности действительности.
- Не хотите сделать наших читателей со-хранителями своих тайн - поделиться своими планами?
- У меня мало тайн, я стараюсь быть максимально открытой, честной перед окружающими. Что касается планов, то вы легко можете о них узнать, подписавшись на страничку галереи ZERO LINE в ФБ ( https://m.facebook.com/ZLartgallery/) и заглядывая на наш интернет-сайт (http://www.zeroline-gallery.com).
Беседовал Фил Тышкевич.