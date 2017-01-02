Эдвард Ртвеладзе: Инициативы Президента поднимут науку на новый уровень
В канун Нового года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с ведущими представителями науки с участием членов правительства, руководителей министерств и ведомств, государственных и общественных организаций, членов Академии наук и ректоров ведущих высших учебных заведений страны. Сегодня уже очевидно, что настал новый исторический период, новая эра развития всех сфер жизни общества, будь то политика, экономика, общественно-гуманитарные сферы, и конечно наука. Ведь между наукой и жизнью существует теснейшая, неразрывная связь: чем более наука служит жизни, тем более жизнь обогащает науку. Исходя из озвученных главой государства прерогатив, науке и тем, кто ею занимается, будет уделяться особое внимание. Одним из участников встречи стал Академик Академии наук Республики Узбекистан Эдвард Ртвеладзе, который любезно согласился побеседовать с нами о дальнейшем развитии отечественной науки.
- Эдвард Васильевич, как отметил глава государства на встрече с представителями науки, время требует поднять на новый уровень развития, как все сферы жизни общества, так и науку, потому что без нее трудно решать стоящие перед обществом актуальные задачи. Всесторонняя поддержка науки и ученых является одной из приоритетных задач государства. Эта идея отражена и в принятом под занавес 2016 года Указе по дальнейшему совершенствованию и стимулированию деятельности академиков Академии наук Республики Узбекистан. Как была воспринята эта инициатива?
– Прежде всего, хотел бы искренне поблагодарить руководителя страны за заботу и поддержку академической науки, академиков, которая была проявлена ШавкатомМиромоновичем с первых шагов пребывания на высокой должности Президента Республики Узбекистан. Эта инициатива была тепло воспринятаи всецело поддержана представителями научных кругов нашей страны. Согласно Указу, будет проводиться работа по дальнейшему развитию и укреплению научного потенциала страны, усилению роли науки в социально-экономическом развитии, всесторонней поддержке деятельности академиков. Особо отмечалось важное значение дальнейшего углубления интеграции науки, образования и производства. Сегодня очевидна необходимость дальнейшего развития научного сотрудничества с ведущими мировыми институтами, университетами, научными центрами и академиями наук. Я считаю принципиально верной задачу по созданию у нас в стране оптимальных условий для наших соотечественников, получивших образование и ученую степень в ведущих зарубежных образовательных и научных учреждениях, всемерному стимулированию их научного труда.
– На встрече с руководителем страны отмечено, что в нашей стране много ученых с высоким потенциалом, получивших мировое признание, и они должны создать свои школы.
- Это действительно очень важный посыл. Говоря, к примеру, об узбекистанских научных школах историков, археологов, искусствоведов, созданных Я.Г.Гулямовым, М.Е.Массоном, Г.А.Пугаченковой, всегда отличавшихся высоким научным уровнем и широким международным признанием. В годы независимости они не только были продолжены, но и значительно обогащены новыми научными темами, которые прежде, конечно, были разработаны, но весьма слабо и поверхностно. В качестве весомых достижений исторической науки Узбекистана я бы отметил историю государственности, разработанную и уже опубликованную коллективом ученых институтов истории, искусствознания совместно с учеными других научных учреждений страны. Среди них – «Очерки по истории государственности Узбекистана», первый том «Истории государственности Узбекистана», «Хорезм в истории государственности Узбекистана». Впервые, благодаря независимости, создана фундаментальная работа «История Узбекистана. Эпоха Амира Темура и Темуридов», в которой дана всесторонняя объективная характеристика политической, общественной и культурной жизни, роли Амира Темура в мировой истории.
- Одним из тезисов встречи стало дальнейшее развитие научного сотрудничества с ведущими мировыми институтами, университетами, научными центрами и академиями наук. Какая ведется работа в международном научном взаимодействии, ведь не ошибусь, если скажу, что достижения отечественных археологов являются весомым вкладом не только в отечественный, но и в мировой исторический фонд?
- Узбекскими учеными накоплен большой научный багаж, который нужно развивать. Необходимо совершенствовать вопросы воспитания высокопотенциальных кадров, обеспечить непрерывность процесса подготовки научных кадров и высококвалифицированных специалистов, растить новую научную плеяду мирового уровня. Раскопки исследования в гроте Оби-Рахмат, стоянки верхнего палеолита, древнеземледельческого поселения Джар-Кутан, крепости Кампыртепа, построенной Александром Македонским, эллинистической крепости Узундара, буддийских памятников Каратепа и Фаязтепа, портретной галереи Акшихан-кала, и многих других уже давно вошли в «золотой фонд» всемирной науки. Не случаен и глубокий интерес и непосредственное участие в них ученых из Америки, Австралии, Польши, Чехии, Франции, Японии, России, среди которых я особо выделяю недавно скончавшегося Кюдзо Като, – искреннего друга Узбекистана. Эти достижения исторической науки и связанных с ней дисциплин очевидны. Весом и вклад искусствоведческой науки, в особенности, разработки истории художественной культуры и современного искусства эпохи независимости. Вместе с этим, необходимо продолжить создание обобщающих трудов, в частности по истории государственности, истории городов, трансконтинентальных дорог, художественной культуры и искусства, археологии, историографии с обязательным переводом на ведущие языки мира. Это сделает их доступными для иностранных ученых и широкого круга читателей.
– Президент подчеркивал, что развитие страны и общества в соответствии с современными требованиями сложно представить без науки. В развитии самой науки важную роль играют фундаментальные исследования. Именно через них осваиваются новые знания и формируются теории, создается прочная основа для перспективных прикладных исследований и инновационных разработок. Каковы, на ваш взгляд, дальнейшие задачи в этом направлении?
- В этой связи очень важно внимание главы государства этому вопросу. Говоря о перспективах, следует отметить, что без государственной поддержки немыслимо дальнейшее ее плодотворное развитие: зная международный и мировой опыт, считаю этот фактор одним из основополагающих в решении этих вопросов. Опыт многих стран свидетельствует, к примеру, о том, что там академические институты функционируют на бюджетной основе, в то время как в большинстве стран Америки и Европы гранты, выделяемые сегодня и в нашей стране, являются лишь дополнительным источником финансирования, предназначенным для лабораторных и полевых исследований. Безусловно, сегодня назрело много вопросов, которые, конечно же, найдут свое решение в пунктах Указа Президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему совершенствованию и стимулированию деятельности академиков Академии наук Республики Узбекистан».
- Наука занимает очень важное место в развитии всех отраслей экономики, в этом деле государство опирается в первую очередь на ученых, интеграция науки и производства сегодня, как никогда, имеет очень актуальное значение. Что нужно для усиления этого процесса?
- По-моему мнению, сегодня для такой интеграции созданы все условия. Очень важно, поддержать инициативу главы государства путем консолидации усилий специалистов разных отраслей, ученых, экспертного сообщества и других заинтересованных сторон, как это зачастую принято в зарубежных странах.
– А вы можете привести такой пример?
- Да, такая практика уже начинает использоваться и в нашей стране. Приведу очень наглядный пример. В Ташкенте осуществляется грандиозный проект «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», не имеющий себе равных. Необходимо особо подчеркнуть, что этот проект осуществляется благодаря личному вниманию Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиеева вопросам бережного сохранения, обогащения и преумножения исторического, культурного и интеллектуального наследия узбекского народа, а также воспитания подрастающего поколения на основе общечеловеческих и национальных ценностей и традиций. Также важно отметить, что все эти темы возведены в ранг государственной политики и обозначены в Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана, инициированной главой государства на следующие 5 лет.
– Расскажите о проекте подробнее, в чем его беспрецедентность?
- Совместно с российскими коллегами из Государственного музея Востока, Российского этнографического музея, Государственной Третьяковской галереи и Российской национальной библиотеки уже подготовлены 4 тома богато иллюстрированных книг-альбомов, посвященных предметам, обнаруженным на территории современного Узбекистана и хранящимся в настоящее время в собраниях различных музеев и коллекциях частных лиц. Шедевры, создаваемые древними и современными мастерами на протяжении многих веков, эпох и цивилизаций, в полной мере отразят уникальное наследие материальной и художественной культуры Узбекистана. Важно отметить, что издание рассчитано не только на представителей научно-исследовательских кругов, но и на широкую отечественную и зарубежную аудиторию, представителей молодого поколения, интересующихся богатым культурным наследием Узбекистана. Читатели этих альбомов смогут расширить свои представления о богатой культуре и искусстве Узбекистана, ознакомившись со специально снятым документальным фильмом, диск с которым будет прилагаться к книге-альбому. В дальнейшем планируется публикация и других музейных собраний России, а также США, Англии, Германии, Швеции, Франции, где в силу разных причин оказались предметы богатейшего историко-культурного наследия Узбекистана. Несомненно, данный проект заслуживает большого внимания и окажется весомым вкладом в развитие исторической науки Узбекистана, а также дальнейшую популяризацию его национального культурно-исторического наследия. Одним словом, я уверен, что инициативы Президента Шавката Мирзиёева поднимут на новый уровень развитие науки в Узбекистане.
Беседу провела Екатерина Соболева