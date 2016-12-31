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→ Ойбек Кимсанбаев: «Скороспелый хлопчатник – реальность!»
Вчера, 12:21 0 301 Рейтинг0 Напечатать

Ойбек Кимсанбаев: «Скороспелый хлопчатник – реальность!»

Ойбек Кимсанбаев: «Скороспелый хлопчатник – реальность!»

На новогодние праздники доктор сельскохозяйственных наук Ойбек Кимсанбаев спешил из Волгограда в Ташкент, чтобы встретить Новый год с семьей. Летел самолётом. Внизу простирались холодные заснеженные поля. Память невольно возвращала его в август – но не к зелени лета, а коробочкам с пушистым белым волокном, которыми были усыпаны кусты выращенного им на волгоградской земле хлопчатника. Вспоминались просторы своеобразного испытательного полигона в 109 га в степных районах области, покрытые щедрым урожаем несвойственной для этих краёв культуры. Всплывали в памяти и моменты торжественного заседания университетского Ученого совета, состоявшегося 27 декабря, - среди достижений завершающегося года на нём говорили и о впечатляющих успехах возглавляемого Кимсанбаевым вузовского Центра прикладной генетики, селекции и семеноводства хлопчатника.

Ойбек Кимсанбаев: «Скороспелый хлопчатник – реальность!»

О том, что в Поволжье будут снимать урожаи «белого золота», три года назад и помыслить было сложно. Но 2016 год показал: выращивание хлопка в регионе, его промышленная переработка и, следовательно, обеспечение текстильной промышленности собственным, взросшим на российских полях хлопком, – реальность, подкрепленная фактами. Нынешней осенью научно-производственная база Волгоградского ГАУ поставила на Камышинское текстильное предприятие десятки тонн хлопковолокна. По всему хлопкосеющему миру, в том числе и Узбекистану, после оптимистических публикаций в российских СМИ и телесюжетов с волгоградских хлопковых полей разлетелась весть, что волгоградскому хлопку быть. И не только волгоградскому, как рассказал Ойбек Кимсанбаев в интервью, которое удалось взять во время его пребывания в Ташкенте.

- С 2009 года, следуя идеям международной кооперации и взаимодействия, я занимался селекцией хлопковых культур в Ростовской и Астраханской областях. Нашими научными разработками и инновационными исследованиями заинтересовался ректор Волгоградского Государственного аграрного Университета, член-корреспондент РАН, профессор Алексей Овчинников.

Ойбек Кимсанбаев: «Скороспелый хлопчатник – реальность!»

Пригласил на должность профессора кафедры садоводства, селекции и семеноводства и в 2013 году, после первых результатов совместной работы, университет реформировал свой научно-исследовательский центр под Центр генетики и семеноводства хлопчатника, возложив на меня руководство этим подразделением. Мы начали развиваться в двух направлениях: исследовательском и производственном - в области генной инженерии и биотехнологий. Вывели северный сорт хлопчатника, не имеющий аналогов по скорости вызревания – от посева до сбора урожая проходит всего 105 дней. Продолжая свои исследования, скрестили оптимальные для юга России сорта хлопка и получили в итоге ультраскороспелые, отличающиеся сокращенным сроком вегетации и адаптированностью к климатическим особенностям края. Такие характеристики дают возможность выращивать хлопчатник и в других южных регионах России, несмотря на рискованность хлопководства в этих зонах.

Ойбек Кимсанбаев: «Скороспелый хлопчатник – реальность!»

Проведенные научным коллективом Кимсанбаева производственные испытания подтвердили высокую степень качества выведенного северного сорта и получаемого на его основе хлопка-сырца и хлопковолокна. При необходимых для развития хлопкосеющей отрасли вложениях, хлопок, который не поступает из хлопкосеющих республик СНГ в прежних объёма, можно выращивать на месте. В 2015 году его команда получила на опытных участках первые 5 тонн хлопка-сырца и переработала его в хлопковое волокно, а следующий год принёс еще более обнадёживающие результаты.

Ойбек Кимсанбаев: «Скороспелый хлопчатник – реальность!»

- В самом начале, когда я только изложил гипотезу о создании северного сорта хлопчатника, - продолжил свой рассказ профессор Кимсанбаев, - меня поддержали журналисты. Их публикации позволили найти опору и решать вопросы в соответствии с научными и производственными интересами области и края в целом. На первом этапе перед нами стояла задача научного определения северной точки мирового хлопкосеяния, и лишь в дальнейшем появилась перспектива создания сорта хлопчатника, адаптированного к условиям юга России. В этом году удалось завершить этот цикл, и наша продукция поступила в производство, то есть в текстильную промышленность. Мы пошли в своём развитии дальше, ставя такие задачи, как переработка, технологии и экспорт полученной продукции за рубеж. Не всегда и не так просто давались какие-то показатели по возделыванию, переработке.

Ойбек Кимсанбаев: «Скороспелый хлопчатник – реальность!»

Возможно, в наших исследованиях есть какие-то шероховатости – не спорю. Но мы не стоим на месте. В 2016 году Волгоградский государственный аграрный университет получил авторское свидетельство и патент на селекционное достижение, что дало нам право на размножение семян выведенного нами альтернативного сорта хлопчатника, адаптированного к климатическим условиям регионов России.

Ойбек Кимсанбаев: «Скороспелый хлопчатник – реальность!»

В этом году мы заняли хлопчатником около 109 га: 35 га на базе вуза и 74 га на опытных участках в коллективных фермерских хозяйствах Светлоярского, Суровикинского, Палласовского и Калачевского района. В итоге удалось создать семенной фонд нового сорта, позволяющий засеять в будущем сезоне 2, 5 тысячи га. Сорт перспективен для Заволжья. Он позволит использовать пустующие земли, поможет в трудоустройстве местного населения и обеспечит сырьем текстильную промышленность, решив, таким образом, вопросы импортозамещения. В ближайшей перспективе семенной фонд планируется увеличить в расчете на 20 тысяч га посевных площадей хлопчатника.

Наука сегодня развивается гигантскими шагами. На мой вопрос, что учёный считает главной исследовательской задачей, он ответил:

Ойбек Кимсанбаев: «Скороспелый хлопчатник – реальность!»

- Мы живем в очень интересную эпоху, когда научные достижения моментально уходят в производство. Если 50-60 лет назад фундаментальные или прикладные исследования длительное время могли оставаться в рамках сугубо научных проблем, то сегодня наука стремительно входит в производство. В эпоху глобализации властным структурам не столь интересны фундаментальные или прикладные исследования, в большей степени - фундаментальные. Другое дело - инновационные, которые можно теоретически обосновать и с научной точки зрения доказать, а затем практически использовать и внедрить в производство. В этом и состоит основная задача современной науки – в разработке инновационных проектов. С одной стороны государство особых средств на науку не выделяет, науке приходится зарабатывать самой - на инновациях, проектах по внедрению в производство или создавая малые инновационные предприятия (МИП) на базе ведущих университетов.

Ойбек Кимсанбаев: «Скороспелый хлопчатник – реальность!»

В западных лабораториях и научно-исследовательских центрах существует четкое понимание: есть коммерческие проекты, но важны и фундаментальные исследования. Фундаментальный проект осуществляется обычно за счет грантовой помощи меценатов, которые завтра не спросят с вас результатов. Производственники же, финансируя проект, надеются, что вскоре с его помощью получат прибыль. Инновационные проекты в приоритете, и на постсоветском пространстве сложилась ситуация, когда мы, наконец, начали понимать, что в сельском хозяйстве тоже много интересных научно-производственных направлений, и одним из них является альтернативное растениеводство.

По нашей просьбе профессор подробно рассказал об альтернативном растениеводстве.

Ойбек Кимсанбаев: «Скороспелый хлопчатник – реальность!»

- Это, - объяснил он, - возделывание культур, к примеру, на нетрадиционных участках того или иного ареала. Например, хлопчатник - нетрадиционная, альтернативная культура для России, Украины, Армении. В то же время, есть культуры, которые являются нетрадиционными для Узбекистана – кустарниковые и ягодные, очень хорошо произрастающие в России. Или, как мы наблюдаем, в нашей республике активно развивается выращивание грибных культур в условиях искусственных почв – это альтернативные для региона культуры. Аналогичная ситуация с использованием аэропоники и гидропоники в Российской Федерации или Казахстане для возделывания растений, которые прежде там не возделывались. Альтернативное растениеводство дополняет традиционное и связано с инновациями, предлагаемыми учёными. Мы работаем в 11 новых направлениях альтернативного растениеводства и продовольственной безопасности, которым нет аналогов в мировой практике.

Ойбек Кимсанбаев: «Скороспелый хлопчатник – реальность!»

Судя по фотографиям с полей Волгоградской области, осенью 2016 года там получен отменный урожай хлопка-сырца. Но сырец – это сырец, он подвергается переработке, прежде чем поступит в производство, часть урожая попадает в отходы. Производственников, естественно, волнует выход хлопковолокна при переработке северного сорта.

Ойбек Кимсанбаев: «Скороспелый хлопчатник – реальность!»

- В сравнении со среднеазиатским, волгоградский хлопок не уступает ему ни по урожайности, ни по качеству. Важно, что его можно выращивать и в других районах юга России. Производственная урожайность нашего сорта не превышает 22 -23 центнеров с гектара. Это реальные и очень неплохие показатели. По лабораторным анализам урожайность сорта превышает 30-35 центнеров с гектара с выходом волокна в пределах 36-38 процентов. Это солидные показатели, тем более, что сорта, которые возделываются сегодня в Узбекистане, в том числе выведенные мною, имеют близкие показатели.

Ойбек Кимсанбаев: «Скороспелый хлопчатник – реальность!»

Надеемся расширить площадь посевов и сохранить производственную урожайность. Естественно у нас есть технологии, которые мы планируем дальше развивать и совершенствовать. Но в первую очередь нужно отработать технологию возделывания хлопчатника в нашей зоне, на это уйдёт два-три года. В ряду неотложных для нас и вопрос создания научно-производственного кластера по производству семян, то есть взаимосвязанных договорным сотрудничеством университетов, научно-исследовательских институтов, вузов, компаний, корпораций, банков и других организаций.

Ойбек Кимсанбаев: «Скороспелый хлопчатник – реальность!»

Расспросили мы учёного и о сути метода, ускоряющего созревание хлопка, о его разработке, так как в одном из телевизионных репортажей, который показали по каналам российского телевидения, говорилось о стрессовом воздействии на семена.

- В сюжете не совсем верно объяснили механизм воздействия. Около 200 лет назад доказано, что любой организм, находящийся в критической ситуации, автоматически стремится сохранить вид и оставить потомство. Это закон природы, описанный Линнеем и Ламарком и известный нам еще из школьного курса как борьба за выживание. Во второй половине прошлого века великими учеными Фрэнсисом Криком и Морисом Уилкинсом, лауреатами Нобелевской премии 1962 года в области физиологии и медицины, открыто влияние белков на процесс вегетационного развития любых растительных культур. Действительно, существуют белки, впадающие в определенных условиях в шоковое состояние и закладывающие информацию об этом в ДНК. В критических условиях растения с таким ДНК начинают ускоренно регенерировать, стараясь восстановиться и оставить после себя потомство.

Ойбек Кимсанбаев: «Скороспелый хлопчатник – реальность!»

Нам удалось развить эту теорию, подтвердить её верность, и мы смогли продемонстрировать яркое подтверждение данной теории на практике более ранним вызреванием нашего альтернативного хлопчатника. Полагаю, мы не сделали ничего особо грандиозного, объединив и испытав на практике ранее выдвинутые гипотезы и доказанные теории. Может быть, у нас при этом сложилось своё видение вопроса, и в этом новизна нашего метода.

Ойбек Кимсанбаев: «Скороспелый хлопчатник – реальность!»

Это не только мой труд, добиться результатов удалось благодаря большой и сплоченной команде. В Центре работает целая группа как узбекских, так и российских учёных: член-корреспондент РАН, профессор, ректор ВолГАУ Алексей Овчинников; Игорь Юрьевич Подковыров, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой селекции и семеноводства растений и другие. Консультировались мы и с узбекским специалистами.

Ойбек Кимсанбаев: «Скороспелый хлопчатник – реальность!»

В планах Центра - сотрудничество с рядом вузов, и мы сейчас ведём переговоры с биологическим факультетом Казанского государственного университета, Башкирским университетом, другими отраслевыми вузами, связанными с агрокультурами, - Кубанским и Астраханским университетами. Планируем расширять сотрудничество с Калмыкией, интерес в плане выращивания хлопчатника представляют также Крым, Дагестан, Чеченская республика. Россия может обрести хлопковую независимость. И в этой связи нами были созданы два сорта, которые приспособлены для северных широт. Задача заключается в расширении площадей под хлопчатник.

Ойбек Кимсанбаев: «Скороспелый хлопчатник – реальность!»

Безусловно, нашим читателям интересно подробнее узнать о земляке. В России Ойбека Кимсанбаева, довольно молодого, но заслужившего уважение и расположение всех, с кем ему доводится общаться, нередко называют Узбек. Он охотно откликается и с гордостью говорит о родине и традициях своего народа, издревле почитавшего ученость и давшего миру имена великих научных деятелей. Мы попросили профессора немного рассказать о себе и своей семье.
- Я ташкентец, родился 11 ноября 1973 года. Отец - Хужамурат Кимсанбаев, учёный, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик. Мама - преподаватель. У меня есть сестра – врач, и брат – кандидат сельскохозяйственных наук. Жена по образованию филолог, тоже преподаёт в вузе. У нас трое детей, живём большой семьёй, в которой почитают родителей, старших и чтут традиции предков. После школы учился в Ташкентском государственном аграрном университете по специальности «Агрономия, генетика, селекция» и в Сеульском государственном университете. С 1995 по 2005 год работал в Аппарате Президента Республики Узбекистан и в 1998 году защитил кандидатскую диссертацию, занимаясь научным исследованием по выведению сортов тонковолокнистого хлопчатника и будучи соавтором серии сортов первого А типа Сурхан – 9,100,101, высеваемых на площади свыше 50 тысяч га. Затем работал в НИИ селекции и семеноводства хлопчатника и в Центре политических исследований. Научное исследование по теме «Стратегии селекционного отбора у средневолокнистого хлопчатника на раннем этапе скрещивания (я соавтор серии сортов четвертого и пятого типов С – 6540,41,42,45,50,55,65 и С – 7300, высеваемых на площади свыше 250 тыс/га) позволило в 2008 году защитить докторскую диссертацию. Мне к тому времени исполнилось 35 лет, и до 2012 года я руководил международным проектом по созданию ультраскороспелых сортов хлопчатника. Опубликовал две монографии, свыше 100 статей, участвовал в составе делегаций Узбекистана в разного рода саммитах и заседании ШОС, проходившем в 2003 году в Ташкенте.

Ойбек Кимсанбаев: «Скороспелый хлопчатник – реальность!»

После защиты докторской диссертации мои научные исследования сосредоточились на расширении ареала произрастания хлопка и возможности его выращивания за пределами среднеазиатских республик. Первые опыты провел в Астраханской и Ростовской областях, результаты не сразу, но обнадёжили. После приглашения на работу в ВолГАУ выращиваю хлопчатник еще севернее. Верю, что хлопок в России будет произрастать. С огромным уважением отношусь к людям, работающим на земле. Именно они служат фундаментом государства и обеспечивают сырьевую и продовольственную безопасность страны. Желаю всем им урожайного года, народу Узбекистана и людям Земли - мира, сотрудничества и процветания..

Поздравив учёного с Новым годом, мы пожелали известному учёному новых успехов в выращивании северного «белого золота», а большой семье Кимсанбаевых - счастья и благополучия в наступающем году.

Тамара САНАЕВА
Фото предоставлены О. Кимсанбаевым
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Тамара Санаева, Ойбек Кимсанбаев, Хлопок, Сотрудничество, Россия, Сельское хозяйство
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