Нишонжон Атамурадов: «В искусстве не должно быть диктата»
В сентябре этого года свой шестидесятилетний юбилей отметил заслуженный артист Республики Узбекистан, лауреат многих международных премий Нишонжон Атамурадов. Важным событием в жизни музыканта стало и то, что в свои шестьдесят он стал членом Союза композиторов Узбекистана. Сегодня он, как и всегда, полон сил, новых идей и считает, что, наконец-то, достиг совершеннолетия…
Нишонжон Атамурадов – о музе, современной эстраде и советах Аллы Пугачевой.
Наставление Аллы Пугачевой.
- Нишонжон-ака, примите поздравления с Вашим юбилеем от лица общественности и ваших поклонников! На протяжении многих лет Вы всей душой болея за отечественное музыкальное творчество старались подарить людям радость, хорошее настроение, а в особенности, донести до слушателя всю красоту и совершенную гармонию национальной классической музыки, представляя ее различные вариации, аранжировки.
Скажите, пожалуйста, что такое шестьдесят лет для музыканта?
- Спасибо большое за поздравление! Вы правы, я всегда стараюсь подарить людям, в первую очередь, радость своим творчеством. Стараюсь всегда идти в ногу со временем. Музыка – это моя жизнь и я никогда не отступал от своего любимого дела, от своей Музы, которая является ангелом хранителем для музыканта. В свое время Алла Борисовна Пугачева дала мне очень интересное и мудрое наставление: «Если хочешь быть настоящим артистом, у тебя должен быть только один ангел-хранитель – это твоя Муза. В первую очередь - Муза, и только потом семья, жена, дети. На все неприятности в жизни отвечай только одним – служением высокому искусству».
Это случилось в 1985 году. Тогда, после тяжелой болезни, вынудившей меня начать все с нуля, мы пришли в гости к Алле Борисовне с Талгатом Тухтамышевым – нашим земляком и одним из моих учителей. Более двадцати лет он проработал с Примадонной. Сейчас работает с Филиппом Киркоровым и до сих пор, в свои 64, востребован и является одним из лучших гитаристов мира.
Я прислушался к совету, и, действительно, Муза никогда не оставляла меня. Думаю потому, что искусство для меня превыше всего – именно искусство, а не заработок. Этому меня научили мои учителя, которых мне посчастливилось встретить в жизни. И свой талант, подаренный Богом, я стараюсь развивать и до сих пор многому учусь.
История и современность– в нотах.
- Вот уже десять лет как Вы являетесь участником проекта «Мавриги». Несколько лет как стали его художественным руководителем. Это фольклорный коллектив, где единственным музыкальным инструментом являются дойры, под аккомпанемент которых исполняются классические бухарские песни и песни наших узбекских исполнителей стиля мавриги. Но, кроме того, до сих пор существует созданный вами более тридцати лет назад знаменитый ансамбль «Гиёх» («Бальзам»), исполняющий современную фольклорно-эстрадную музыку, как сегодня принято называть - поп-фольк. Чем сегодня живут ваши коллективы?
- Хочу отметить, ансамбль «Мавриги» является творческим коллективом при Бухарской государственной филармонии. Наш коллектив очень сплоченный, мы объездили очень много стран. Были в Европе, где давали концерты и проводили мастер-классы, Малайзии, Таджикистане, Киргизии, Омане. Наши соотечественники приглашают нас в Израиль и Америку.
В коллективе есть ребята, которые очень хорошо поют шашмаком, классические песни. Почти каждый из них работает в эстрадных коллективах нашего города.
Ансамбль «Гиёх» в 2014 году отметил свой 35-летний юбилей. Мы очень много работали над тем, чтобы перевести народную музыку в эстраду, чтобы приблизить молодежь к устному народному творчеству. Я всегда стремился приукрасить лишь немного, аранжировать и подать это произведение в первозданном виде. И постоянно работаю над этим. Сегодня у меня около 25 учеников, которые, как и я, работают именно в этом направлении. Репертуар у «Гиёх» разноплановый – мы поем на всех языках, которые есть в Узбекистане, стараемся петь и зарубежные песни. Разноплановый и наш коллектив, потому что зритель разный. Я считаю, что эта разноплановость – все равно, что стереозвучание в музыке.
- Недавно мы узнали о том, что вы стали членом Союза композиторов Узбекистана…
- Да. В Союз композиторов меня приняли как автора песен, исполнителя. Более 45 своих произведений я переложил на ноты. Сейчас я работаю над книгой о моем творчестве и о творчестве музыкантов нашего города. И все те песни, которые я исполнял и записывал в студии, я переложил на ноты. Они будут частью этой книги. Это будет готовая партитура для эстрадно-симфонических оркестров совместно с национальными узбекскими инструментами.
В современной эстраде много фальши.
- Что Вы можете сказать об уровне современной эстрады?
- Честно говоря, я не в восторге от того, что сейчас в большинстве своем творится в современной эстраде. Я считаю, что исполнители должны петь вживую, а не под фонограмму. Потому что во время живого исполнения ты показываешь и свой талант, и голос. В свое время, когда мы были молодыми, исполнителей было не так много и они для нас были и остаются кумирами. Те же Батыр Закиров, Юнус Тураев, Стахан Рахимов, Фаррух Закиров… Со временем их становилось все больше. А современная техника позволяет вообще не прилагать много усилий. Поэтому и сидеть на концертах иногда просто невозможно – много фальши и очень громкое звучание, которое, думаю, делается как раз для того, чтобы скрыть первое.
- Что же нужно делать, чтобы улучшить качество современной эстрады?
- Нужно серьезно подойти к теме исполнения эстрадных песен. Думаю, полезно будет позаниматься с теми ребятами, у кого есть настоящий талант. Будем работать с ними. Сегодня во всем мире идет народный отбор. Посмотрите, сколько передач на телевидении. Хотелось бы, чтобы и у нас было что-то подобное – исполнители бы пели вживую, а народ бы сам оценивал. Именно народ, а не какой-то отдельно взятый человек. В музыке, как и любом искусстве, не должно быть диктата. Я поставил перед собой задачу, как перед членом Союза композиторов, приложить свои усилия и опыт для улучшения качества нашей эстрады, по крайней мере, относительно исполнителей из Бухары.
- Многие называют 60-летие истинным совершеннолетием человека. Чего нам стоит ждать от совершеннолетнего Нишонжона Атамурадова?
- Я рад, что в жизни достиг того, чего хотел. И это благодаря Всевышнему и Музе, под покровом которых я всегда находился. Недавно был на юбилее Мустафо Бафоева, уроженца Бухары, великого композитора, которого знает весь мир. Ему исполнилось 70 лет. И, сидя на его юбилейном концерте, я сказал сам себе: «Вот тебе, Нишон, 60. Посмотри, что в 70 делает Мустафо-ака». И поставил себе задачу: надо продолжать работать, расширять свой репертуар и не останавливаться на достигнутом. И, в первую очередь, – работать над собой, чтобы ты мог быть примером для других. Надо жить дальше. 60 лет – это не предел, я тоже считаю, что это - совершеннолетие, своего рода созревший плод.
Виктор Сидоренко,
Бухара