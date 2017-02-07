«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон
14 февраля во Дворце искусств «Истиклол» состоялось вручение национальной премии «Эътироф» («Признание»). «Крылатые статуэтки» по 49 номинациям в 5 сферах нашли своих обладателей.
В этом году организаторы сделали процедуру выбора победителя максимально прозрачной и открытой. Компетентное жюри принимало решение прямо за кулисами за несколько минут до объявления результатов. Это, безусловно создавало некую интригу.
Так, лучшим художником этого года стал Хаким Мирзаахмедов, ремесленником – Рахматилла Закиров, искусствоведом – Камола Акилова, поэтом – Зебо Мирзаева, писателем – Хуршид Дустмухаммад. Лучшим отечественным телепроектом признано ток-шоу «Менинг овозим» («Мой голос») Севары Уринбаевой. Телерадиожурналистом года стала Азиза Курбанова.
В сфере театрального, циркового и киноискусства было учреждено более десятка номинаций. Актером года стал Фарход Абдуллаев, актрисой – Эльмира Рахимжанова. Лучшим сценарист по версии жюри «Эътироф» стал Зульфикар Мусаков. Настоящим триумфатором вечера стал остросюжетный фильм «Барон» Рустама Садиева, получивший сразу три статуэтки. Картина о борьбе с наркоторговлей стала лучшим фильмом 2016 года, а также принесла награду своему создателю – Рустам Садиев признан лучшим режиссером. Третья статуэтка в спецноминации досталась актеру Фархаду Махмудову, сыгравшему ключевую роль в картине.
Лучший спектаклем признана постановка Самаркандского областного театра драмы «Мирзо-Улугбек». Лучшим актером театра стал Тохир Саидов, актрисой – Дилором Абдувалиева, театральным режиссером – Алимжон Салимов, драматургом – Эркин Азам. Лучшей артисткой цирка назвали Анжелику Юнусову.
Звание «Спортсмен года» по праву получил боксер, Олимпийский чемпион, Хасанбой Дусматов. Лучшей спортсменкой признана пловчиха Фатимахон Амилова, тренером года стал Бахром Абдумаликов, паралимпийцем года – Хуснитдин Норбеков.
Под занавес вечера со сцены «Истиклола» были объявлены имена лучших певцов. По мнению жюри, звание «Эстрадный певец года» получил Шохруххон. Певицей года стала Шахзода. Ее конкурентки в данной номинации Райхон была явно огорчена. А лучшей группой по версии «Эътироф» стал коллектив «Сурхон».
Что касается самой премии, этакого отечественного аналога «Оскара» и «Грэмми», то помимо холодного и продувающего «Истиклола», которому давно пора на капитальный ремонт, хромала конечно и программа. Для мероприятия такого уровня слабовато. Безусловно, были и яркие моменты – игра на ведрах, палках, посуде или наши из всего могут извлечь музыку – уникальный номер, в котором было задействовано несколько десятков человек. Смотрелось это незаурядно, свежо и стильно. Вторым удачным моментом был выход Фарруха Закирова и несколько песен в его исполнении вместе с актерами театра и кино. Зал взорвался аплодисментами при виде знаменитого солиста «Яллы». И последним бальзамом на душу стали ретро-песни. Молодые «голоса» исполнили хиты Батыра Закирова из фильма «Очарован тобой». Для целостности картины на огромных экранах мелькали кадры из популярной киноленты.
Отметим, что премия «Эътироф» («Признание») учреждена в 2013 году Министерством по делам культуры и спорта Узбекистана. За четыре года число номинаций выросло более чем в два раза – с 23 до 49.
фото Максада Джангирова