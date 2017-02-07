Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ «Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

14 февраля во Дворце искусств «Истиклол» состоялось вручение национальной премии «Эътироф» («Признание»). «Крылатые статуэтки» по 49 номинациям в 5 сферах нашли своих обладателей.

В этом году организаторы сделали процедуру выбора победителя максимально прозрачной и открытой. Компетентное жюри принимало решение прямо за кулисами за несколько минут до объявления результатов. Это, безусловно создавало некую интригу.
«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

Так, лучшим художником этого года стал Хаким Мирзаахмедов, ремесленником – Рахматилла Закиров, искусствоведом – Камола Акилова, поэтом – Зебо Мирзаева, писателем – Хуршид Дустмухаммад. Лучшим отечественным телепроектом признано ток-шоу «Менинг овозим» («Мой голос») Севары Уринбаевой. Телерадиожурналистом года стала Азиза Курбанова.
«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

В сфере театрального, циркового и киноискусства было учреждено более десятка номинаций. Актером года стал Фарход Абдуллаев, актрисой – Эльмира Рахимжанова. Лучшим сценарист по версии жюри «Эътироф» стал Зульфикар Мусаков. Настоящим триумфатором вечера стал остросюжетный фильм «Барон» Рустама Садиева, получивший сразу три статуэтки. Картина о борьбе с наркоторговлей стала лучшим фильмом 2016 года, а также принесла награду своему создателю – Рустам Садиев признан лучшим режиссером. Третья статуэтка в спецноминации досталась актеру Фархаду Махмудову, сыгравшему ключевую роль в картине.
«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

Лучший спектаклем признана постановка Самаркандского областного театра драмы «Мирзо-Улугбек». Лучшим актером театра стал Тохир Саидов, актрисой – Дилором Абдувалиева, театральным режиссером – Алимжон Салимов, драматургом – Эркин Азам. Лучшей артисткой цирка назвали Анжелику Юнусову.
«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

Звание «Спортсмен года» по праву получил боксер, Олимпийский чемпион, Хасанбой Дусматов. Лучшей спортсменкой признана пловчиха Фатимахон Амилова, тренером года стал Бахром Абдумаликов, паралимпийцем года – Хуснитдин Норбеков.
«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

Под занавес вечера со сцены «Истиклола» были объявлены имена лучших певцов. По мнению жюри, звание «Эстрадный певец года» получил Шохруххон. Певицей года стала Шахзода. Ее конкурентки в данной номинации Райхон была явно огорчена. А лучшей группой по версии «Эътироф» стал коллектив «Сурхон».
«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

Что касается самой премии, этакого отечественного аналога «Оскара» и «Грэмми», то помимо холодного и продувающего «Истиклола», которому давно пора на капитальный ремонт, хромала конечно и программа. Для мероприятия такого уровня слабовато. Безусловно, были и яркие моменты – игра на ведрах, палках, посуде или наши из всего могут извлечь музыку – уникальный номер, в котором было задействовано несколько десятков человек. Смотрелось это незаурядно, свежо и стильно. Вторым удачным моментом был выход Фарруха Закирова и несколько песен в его исполнении вместе с актерами театра и кино. Зал взорвался аплодисментами при виде знаменитого солиста «Яллы». И последним бальзамом на душу стали ретро-песни. Молодые «голоса» исполнили хиты Батыра Закирова из фильма «Очарован тобой». Для целостности картины на огромных экранах мелькали кадры из популярной киноленты.
«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

«Эътироф-2017»: триумф «Барона», ретро-песни и печальная Райхон

Отметим, что премия «Эътироф» («Признание») учреждена в 2013 году Министерством по делам культуры и спорта Узбекистана. За четыре года число номинаций выросло более чем в два раза – с 23 до 49.

фото Максада Джангирова
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

В Узбекистане возмущены несправедливой "травлей" честных врачей

С 11 по 23 февраля перекресток улиц Мукими и Бунёдкор будет закрыт для движения транспорта

За получением законного отпуска жительница Ташкента обратилась в приемную Президента

В некоторых регионах Узбекистана ожидается похолодание до -20

Похожие статьи
LCN