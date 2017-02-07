→ Зимняя Астана

Зимняя АстанаАстана находится в зоне не совсем благоприятного климата но, несмотря на это, город живет, трудится и имеет свою красоту и привлекательность.
Не раз бывая в столице Казахстана, не перестаю удивляться её широкими просторами, проспектами, разнообразной и оригинальной архитектурой, лишний раз говорящей – город устремлен в будущее!
Все предыдущие поездки в Астану совпадали с теплым и комфортным для южанина временем года. Последняя же поездка, связанная с презентацией международной выставки ЭКСПО-2017, пришлась на ноябрь-декабрь прошедшего года, когда на севере Казахстана стояли сильные морозы.
До этой зимней поездки, ни разу не доводилось попадать в 30-40 градусные морозы и, было любопытно, как в таких суровых условиях люди живут и активно трудятся.
Глядя из окна иллюминатора на землю ясно осознаешь, что под тобою настоящая зима. Сквозь редкие просветы в облаках хорошо видно как белое покрывало накрыло горы, степи и кажется, что внизу абсолютное безмолвие.
Несмотря на обильные снегопады, аэропорты работают в обычном режиме. Аэродромные службы очищают взлетно-посадочные полосы, а самолеты перед взлетом проходят антиобледенительную обработку.
В день прилета столбик ртутного термометра опустился за отметку 30 градусов, но как говорят астанинцы, пронизывающий степной ветер доводит морозы до 40 градусов. Однако это не мешает городу оставаться в будничном и деловом режиме, спешат по своим делам горожане, нескончаемой лентой идут транспортные потоки.
Бесперебойный ритм столицы во многом зависит от слаженной и эффективной работы дорожных служб, которые работают и днем и ночью.
Сильные морозы сковали льдом реку Ишим, протекающую через весь город, на радость любителям подледного лова, а смельчаки нашли себе в этом выгоду, протоптав короткий путь, соединяющий два берега.
Зима – любимая пора у детей. А для них во многих местах города сооружены ледяные городки и катки.
Свежие фрукты и овощи резко контрастируют с сильными морозами, стоящими за стенами магазинов.
Цель поездки – это посещение строящегося выставочного комплекса ЭКСПО 2017. Несмотря на заснеженность, масштабы строительства впечатляют. Как разъяснили в дирекции комплекса, для разработки проекта комплекса был проведен специальный конкурс, в котором приняли участие более 50 архитекторов из разных стран мира. Конкурс выиграла американская компания «Adrian Smith+Gordon Gill Architecture LLP». При этом учитывалось, что у этой компании есть огромный опыт не только в строительстве, но и в сфере «зеленой экономики».
Главное здание ЭКСПО – это Национальный павильон Казахстана, который строится в виде сферы с использованием самых передовых технологий. В его строительстве применяются прочные высокотехнологичные стекла с двойным слоем, которые позволят изолировать здание от внешней температуры и звука. Этот павильон станет образцовым проектом, основанным на использовании «зеленых технологий».
Внутри сферы, помимо музея высоких технологий, расположится музей, рассказывающий об истории страны, об истории народа Казахстана.
На презентацию ЭКСПО 2017 были приглашены журналисты из России, Беларуси, Украины, Азербайджана, Грузии, Узбекистана и других стран. Журналистов ознакомили с макетом выставочного комплекса, общая площадь которого составляет 174 гектара. Здесь планируется построить всего 35 объектов. В выставочной зоне разместятся Национальный Павильон Казахстана, международные, тематические и корпоративные павильоны, торгово-развлекательные объекты.
Основная тема Международной специализированной Выставки ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего». По замыслу организаторов она должна отражать озабоченность международного сообщества проблемой энергопотребления, которое оказывает все большее влияние на планету. Главная цель выставки: призыв к ответственности, стимулирование дискуссий и формирование знаний с тем, чтобы люди научились планировать и контролировать энергопотребление на планете, минимизируя ущерб для природы. Реализация данных задач отражена в подзаголовке темы Выставки: «Решения величайшей проблемы человечества».
Выставочные павильоны уже практически готовы и страны-участницы начинают оформление своих экспозиций.
Во вневыставочной зоне завершается строительство конференц-центра, пресс-центра, крытого города, жилых домов и гостиниц с комфортными квартирами и номерами. На протяжение трех месяцев здесь будут проживать участники и гости выставочного комплекса.
В рамках культурной программы журналистам устроили экскурсию в соборную мечеть "Хазрет Султан", вторую по величине в Центральной Азии после мечети в Туркмении «Духовность Туркменбаши». Величественное сооружение с огромными молельными залами, рассчитанных на общую вместимость 10 000 человек. Хотя сотрудники утверждают, что в пятничный намаз собирается до 15 000 верующих.
Вход абсолютно свободный, для женщин имеется специальная одежда, отдельные молельные залы и учебные комнаты, где они изучают коран.
Нередко можно увидеть студентов, изучающих богословию. Указатели и информационные табло написаны на трех языках, что удобно людям разных национальностей, но исповедующих ислам.
Большинство журналистов были впервые в Астане и, несмотря на морозные дни, активно работали, оперативно транслируя репортажи в свои страны.
Красива ночная Астана. Яркие огни города, каждое здание или сооружение имеет свою неповторимую подсветку и иллюминацию. Хороша Астана летом, но и зимой она ничуть не хуже. У каждого времени года свой шарм. Зима накладывает на город некий футуристический оттенок, от которого Астана становится красивей и привлекательней. Может быть поэтому и говорят, что Астана - это город будущего!
М. ДЖАНГИРОВ, фото автора