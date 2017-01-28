Тысяча и одна ночь ХХI века
Свой визит в Хорезмскую область Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев неспроста начал с посещения комплекса Ичан-кала в Хиве.
Ведь этот музей под открытым небом включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Туризм является одной из важных сфер в развитии экономики страны: он дает приток твердой валюты, создает новые рабочие места. Глава страны отметил необходимость полного задействования возможностей края в этой сфере, открытия новых маршрутов и популяризации их на мировом рынке, развития гостиничной и транспортной инфраструктуры.
Предлагаю читателям сайта очерк о мемориальном комплексе.
…Самолет натужно взревел, весь затрясся и, разогнавшись на взлётной полосе, плавно поднялся в воздух. Я смотрел в иллюминатор и думал о тех днях, которые провел в Хорезме - одном из удивительных уголков нашей страны, расположенном на одной параллели с Ташкентом, о людях этого края, на первый взгляд молчаливых и хмурых, но в душе бесконечно добрых и щедрых.
С улыбкой вспоминал Хиву. Перед глазами стояли чудные, так не похожие друг на друга, древние памятники этого музея под открытым небом. И сейчас вижу его главные ворота – Ата-дарваза.
Уже сам их триумфальный облик отражает достоинство и величие города – в средневековье одного из главных форпостов на Великом шелковом пути. Здесь пересекались все дороги самого большого континента мира.
«Их арка тонет в сумраке высот,
Дуга той арки – как небесный свод.
Создание чародейства – не руки,
Врата на диво мощны и крепки!»
Эти четверостишье о них сложил сам Алишер Навои.
И сегодня, словно много веков назад, как войдешь в эти ворота - начинаются торговые ряды. А с правой стороны возвышается величественный минарет Мухаммеда Аминхана. Этот изумрудно-голубой исполин еще называют Калта-минор – короткий минарет.
Хивинский хан задумал построить небывалую по тем временам башню высотой 70 метров. Он решил затмить даже всемирную славу минарета Калян в Бухаре. Честолюбивый Мухаммед Аминхан мечтал, что его восхитительное творение вечно будет стоять на радость потомкам.
Из-за смерти хана в войне с туркменами в 1885 году строительство башни было приостановлено. Но мастера нашли такой потрясающий мотив орнамента, что недостроенный 26-метровый исполин выглядит вполне законченным. На его фронтоне арабской вязью они начертали бессмертные строки Агахи.
А в пяти минутах ходьбы от Калта-минора еще один удивительный памятник – соборная Джума-мечеть. Его кровлю с тремя световыми колодцами поддерживают 213 устунов. Тончайшая орнаментальная резьба этих колонн - геометрическая, растительная, эпиграфическая - не повторяют одна другую.
Есть среди них устуны, возраст которых – 1000 лет! Красотой мечети можно любоваться часами, долго наслаждаться чарующей аурой этих колонн - бесценных шедевров древних резчиков. Даже в самый пик саратона здесь царят таинственный полумрак и прохлада. И будто слышатся голоса далеких предков: в дни мусульманских торжеств тут собиралось пять тысяч человек.
Джума-мечеть - настоящее чудо деревянной архитектуры! Но больше всего поразила своей красой и воздушностью самая высокая и стройная башня Хивы – 45-ти метровый минарет Ислама-Ходжи.
Мой гид - директор Государственного историко-архитектурного музея-заповедника Ичан-кала Батыр Давлетов показал то место, с которого в 1994 году Франсуа Миттеран любовался комплексом Пахлавана Махмуда. Тогда глава Франции сказал: «Я бывал во многих странах мира, но нигде не видал такой красоты!»
И я не удержался - сделал снимок с этой точки. Получился потрясающий вид, где главная доминанта – минарет Ислама-Ходжи. Впрочем, в Хиве всё поражает, буквально на каждом шагу здесь можно делать уникальные кадры. Хива – это, действительно, сказка ХХI века!
В древнем городище, окруженном высокой крепостной стеной, на площади в 26 гектаров стоят более пятидесяти редкой красоты древних строений. Это единственный в Средней Азии город-памятник, в котором живут люди: в 350 домах – около трех тысяч человек.
Парадоксально то, что этот истинно райский уголок посреди палящей пустыни раскинулся в сейсмически активной зоне. И памятники Хивы веками стоят без единой трещины на… песчаной подушке. Вот гениальное открытие хорезмийских зодчих: сам песок Кызылкумов противостоит разрушительным толчкам! Предание гласит, что древние архитекторы, выбирая пункт для города, насыпали небольшую горку песка, а вокруг выкладывали саманные стенки с кровлей от ветра. Через год открывали и, если горка не рассыпалась, то на этом месте смело строили город.
Государственный историко-архитектурный музей-заповедник Ичан-кала ежегодно посещают более 70 тысяч человек. И если узбекский турист платит за просмотр каждой из 14 экспозиций символические 500-1000 сумов, то зарубежный паломник – 6 тысяч. И эти средства идут на реставрационные работы. Также значительный доход в нашу казну приносят изделия народных мастеров. Сегодня их торговые ряды расположены не только у Ата-дарваза, а во всех уголках заповедника. И это удобно для туристов: есть время присмотреться, есть возможность выбора.
Именно недорогие женские ювелирные украшения, тюбетейки и шали, музыкальные инструменты и изделия из дерева и керамики, кожи и национальных тканей, пользуются неизменным спросом. В народе даже ходит курьезный анекдот: Афанди объездил всех дурадгоров - резчиков по дереву и по дешевке выкупил два худжуна залежалых сумаков – интимных мальчишеских атрибутов бешика. Привез в Хиву и в тридорого загнал их туристам под видом курительных трубок. Бытует в Хиве и другой анекдот. Один любопытный гость однажды спросил Афанди: «Как строят такие высокие минареты?»- Очень просто, - не раздумывая, сказал бессмертный шутник всех эпох и народов. - Копают колодец, а потом выворачивают его наружу!
А если серьезно, то полюбоваться красотой Хивы, ощутить восточную экзотику сюда едут туристы со всего света. Для них в заповеднике сегодня созданы все условия. Открыта сеть маленьких и уютных кафе с прохладительными напитками и мороженым, есть небольшие гостиницы, смотровые площадки и туристическое бюро с экскурсоводами.
Сегодня тут - настоящий туристический рай! В нашем государстве уделяется постоянное внимание этому шедевру мировой цивилизации. Указ главы государства "О мерах по обеспечению ускоренного развития туристической отрасли Республики Узбекистан" от 2 декабря 2016 года открыл еще более широкие возможности в этом направлении.
…Хива сыграла огромную роль не только в формировании архитектурного вкуса во всем мире, она также была центром мировой науки. Эти стены помнят голоса Авиценны, Бируни, аль-Хорезми и многих других выдающихся ученых, мыслителей и поэтов.
В годы независимости особое значение обрела объективная оценка исторического наследия и вклада нашей страны в развитие цивилизации. Свое второе рождение получила Хорезмская Академия Маъмуна. Уже в ХХI веке было торжественно отмечено ее тысячелетие. Сегодня Академия стала уникальным исследовательским центром, здесь созданы все условия для ученых. И в работе над проектами они основываются на решении важных для оазиса задач.
Хорезм издавна славился мудростью и расчетом своих умельцев. Так, тандыр, изготовленный из глины, в которую добавлена овечья шерсть выдерживает любое землетрясение. А возводя головокружительные минареты они первыми стали замешивать гипс на верблюжьем молоке, и эта древняя кирпичная кладка на поверку покрепче современного железобетона!
На этой благодатной земле всегда рождались таланты. На праздновании наших больших торжеств все долго рукоплескали искрометному выступлению фольклорного ансамбля «Сайхал» семьи Шерметовых из Хивы!
…А вечером мы с Батыром поднялись на дозорный бастион Акшик-Бобо. Отсюда
Потом дома, когда жена увидела мою съемку, сразу сказала: «Да Вы побывали в сказке. В тысяче и одной ночи!»
Р. ШАГАЕВ
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