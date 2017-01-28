→ Фестиваль «Мир глазами студента» стал школой продюсирования молодёжи

Фестиваль «Мир глазами студента» стал школой продюсирования молодёжиПервый в Узбекистане фестиваль от идеи до воплощения, организованный силами студентов, прошел в последние дни января в Ташкенте.
Идея проведения фестиваля родилась у студентов второго и четвертого курсов Государственного института искусств и культуры Узбекистана, обучающихся по специальности "Продюсирование". Она нашла понимание и поддержку у руководства института. Поддержал городской хокимият, ОДМ «Камолот» и эстрадное объединение «Узбекнаво».
Вначале его проведение планировалось в декабре 2016 года, но по разным причинам было перенесено на январь сего года. Так получилось, что дата проведения совпала с экзаменационной сессией у студентов.
И казалось, проведение фестиваля было под угрозой срыва. Но, тут произошло неожиданное, ректор института Бахтиёр Сайфуллаев пошёл на беспрецедентный шаг. Своим волевым решением, он перенес экзамены с 28 на 30 января, тем самым инициатива студентов была полностью реализована.
Открытие фестиваля прошло по-студенчески просто и легко. С элементами торжественности, но без помпезных и пафосных речей.
Деловые поздравления и пожелания в успешной работе фестиваля, и залы стали наполняться молодежью. Несмотря на то, что в других ВУЗах шли экзамены, многие студенты нашли время посетить Дворец творчества молодежи, который на один день стал местом проведения фестиваля.
Тематически фестиваль включал пять основных направлений: фотографию, ремесленничество, музыку, изобразительное искусство и одежду народов мира. Все направления были распределены между студентами - членами оргкомитета. То есть, студент выступал в роли продюсера своего направления. И, естественно, молодые продюсеры оказались в центре внимания столичной прессы.
Один из больших залов Дворца творчества молодежи был отдан под фотовыставку фестиваля "Цвет жизни", которую курировала Зарифа Назарова. Здесь было представлено более 180 фотографий из будних дней студентов: как спят на лекциях, как в парке фотографируются с той самой английской королевой Елизаветой II, как всей группой поедают хот-доги и многое другое. На звание лучшего фотографа претендовали студенты института культуры, УМЭДа, эстрадно-циркового колледжа, художественного колледжа имени Бенькова и других учебных заведений.
Оценивало фотоработы жюри из состава студентов оргкомитета. К оценке фотографий оргкомитет привлек журналистов и репортеров, а также известного в Узбекистане фотографа Эрнеста Куртвелиева. По решению жюри победителем конкурса стала София Газиянц – учащаяся Республиканского Художественного Колледжа имени Бенькова. 2 место присуждено Регине Салиевой из Государственного института искусств и культуры Узбекистана, а 3 место – Юлдуз Рашидовой из Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода. Всех участников конкурса отметили грамотами за участие, а трое победителей были отмечены грамотами и подарками в виде сотовых телефонов, которые предоставили ARTEL, поддержавшие студенческий фестиваль.
Здесь же на первом этаже Дворца прошла выставка ремесленников «Чудотворчество», а также был проведен конкурс на «Лучший мастер-класс». В выставке приняли участие как профессиональные, так и молодые, только начинающие мастера. Всего было 25 участников. В выставке приняли участие учащиеся художественного колледжа имени Бенькова, Эстрадно-Циркового колледжа, колледжа дизайна и специализированного академического лицея музыки и искусства.
Фестиваль выявляет таланты. Безоговорочным победителем в этом направлении стала ученица Республиканского колледжа дизайна Холмухамедова Паризод. По словам продюсера выставки Махфузы Суфиевой, ее участие было настоящим открытием в направлении ремесленного творчества. Уникальность ее работ состояла в особенности техники вышивания нитками, которая называлась «Живопись нитью». Ее работы удивили всех – и посетителей выставки и профессиональных мастеров, принимавших участие. На мастер-классе она с удовольствием поделилась секретами своей оригинальной техники со всеми желающими.
В определении лучшего мастер-класса мнение оргкомитета и мастеров-участников совпало. Единогласно была выбрана учащаяся 3 курса Республиканского колледжа дизайна. Особо были отмечены самые юные участницы выставки. Ими оказались учащиеся 1 курса колледжа им. Бенькова – Холмухамедова Шахризода и Салджанова Орзигуль.
В течение всего дня в залах звучали музыка и песни в исполнении студенческих групп института искусств и культуры Узбекистана, УМЭДа и других ВУЗов столицы.
События фестиваля плавно переходят из одного направления в другое, и вот уже на втором этаже начинается показ мод: "Культура: Жемчужина этноса". Продюсер показа Камилла Ходжаева смогла собрать 30 традиционных костюмов разных стран мира. Открывало показ трио в составе Жанбекова Ойбека, Олимова Азизбека и Пулатова Бобурмирзо с песней "Ассалому Алейкум", представляющие эстрадно -цирковой колледж.
Вниманию гостей фестиваля были представлены национальные костюмы Узбекистана, России, Америки, Индии, Чехии, Японии, Украины, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Грузии, О.А.Э, Испании, Азербайджана, Татарстана, Северной Кореи, К.Н.Р, Индонезии, Германии, Польши, Малайзии, Греции, Турции, Вьетнама и других стран.
В перерывах между выходами моделей, свое мастерство показал иллюзионист Толкунов Ботир - студент Республиканского эстрадно-циркового колледжа.
Состав выступающих моделей включал как студентов, так и профессиональных моделей. Дефиле прошло на достаточно высоком уровне. Не последнюю роль для качественного показа сыграла поддержка многих организаций: эстрадного объединения "Узбекнаво", эстрадно-циркового колледжа, Фонда по поддержке эстрадных коллективов, художественного колледжа имени Бенькова, посольств Индонезии и ОАЭ в Республике Узбекистан, предоставивших национальные костюмы.
Свою лепту внесли танцевальные ансамбли "Сабо" и "Бахор", стилист Олеся Шохина и визажист Сторай Наби, модельное агентство "Art Model's", агентство по организации торжеств и мероприятий "Great House Entertainment", ООО "Art Expo Service".
Изюминка показа, юная модель в национальном платье Индии.
В рамках фестиваля участники и гости получили возможность пообщаться с параолимпийскими спортсменами, чемпионами XV Параолимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, которые рассказали, как шли к своим победам.
Первую половину дня завершил сольным выступлением рок - исполнитель, гитарист Ходжаев Муталлиб.
После завершения дефиле участники и гости фестиваля переместились на концертную площадку, где на мониторе были показаны видеоролики "Окно в мир" при участии продюсера направления Муззафара Шодиева, а затем состоялся зрелищный и красочный концерт. Программа динамичного, на одном дыхании концерта, состояла из выступлений студентов института культуры, эстрадно-циркового колледжа, академии танца и других ВУЗов. Завершал концерт флешмоб организаторов с исполнением гимна фестиваля.
На завершающем этапе фестиваля состоялся конкурс ди-джеев и рэп исполнителей. Первоначально все участники проходили отборочный тур, благодаря которому были избраны самые креативные и талантливые исполнители. На последнем уровне десять рэп исполнителей и три ди-джея соревновались за право считаться сильнейшим. В составе жюри исключительно студенты. При оценке участников, жюри обращало внимание на смысл текста, на его красоту и сценическое мастерство исполнителя. Если текст песни был написан самим участником, то ему присуждались дополнительные баллы. Открытие конкурса началось с удивительной шоу программы в виде танца. После чего участники по очереди показали свое мастерство.
Еще больше настроения придали приглашенные гости Битбоксеры Bahtiyor Raimjonov "Чемпион Узбекистана по Битбоксу" и Tasli "Финалист Чемпионата Узбекистана по Битбоксу".
1-место как лучший рэп исполнитель конкурса занял Терновой Олег "TON", 2-место было завоевано Шадмановым Сардором "Allex-5WOODS" и 3 место присуждено Гапурову Фарруху "XT”.
Одновременно между ди-джеями были разыграны три места: 1-Dj Anis, 2-Dj Kabo, 3-Dj Fisher. Всем победителям были вручены памятные призы от спонсоров "Artel" и "Mediapark". Также как и концерт "Мир красок", конкурс ди - джеев и реперов курировал Аббос Тошматов. Стоит заметить, что конкурс рэперов на официальном уровне в Узбекистане состоялся впервые.
Первый студенческий фестиваль завершился и показал огромный творческий потенциал нашей молодежи. Уверенно можно говорить, что праздник студентов удался. Безусловно, без поддержки руководства института искусств и культуры и непосредственно преподавателя Гульнары Худайбергановой, которая постоянно консультировала ребят, а также госорганов трудно было бы провести фестиваль. Но, ребята, пройдя все сложности по организации, все-таки смогли добиться своей цели и показали, что они способны на многое.
По сути, фестиваль для них стал бесценным опытом, практической школой - школой продюсирования. Возможно, руководство института поверило и поддержало начинания студентов, прекрасно осознавая какой опыт могут приобрести студенты. Но самое главное, ребята поверили в себя и кто его знает, может у кого-то из студентов, этот фестиваль станет основой для написания дипломной работы. И можно не сомневаться, что мероприятие любого уровня сложности, ребята смогут организовать и провести не хуже, чем первый студенческий фестиваль.
М. ДЖАНГИРОВ, фото автора