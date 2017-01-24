Выставка «Земля Солнца: Израиль – Узбекистану»
В Государственном музее искусств Узбекистана 23 января состоялась церемония передачи в дар художественной коллекции из Израиля.
Преподнесённое израильскими художниками и коллекционером, доктором искусствоведения Галиной Подольской собрание картин и графики - одна из акций Международного проекта «Земля Солнца: Израиль – Узбекистану».
Проект осуществлен Объединением профессиональных художников Израиля, Академией художеств Узбекистана, Государственным музеем искусств Узбекистана при поддержке Министерства по делам культуры и спорта Узбекистана, Посольства Узбекистана в Израиле и Посольства Израиля в Узбекистане и приурочен к 100-летию Государственного музея искусств Узбекистана, которое будет праздноваться в 2018 году. Автор проекта – доктор филологических наук Галина Подольская.
Коллекция, полученная в дар, состоит из 32 предметов изобразительного искусства, созданных с 1941 по 2016 годы. В ней и произведения, рисующие Ташкент далеких 40-х, и картины современных израильских художников.
На презентации выставки посетители впервые увидели переданные в дар Г. Подольской работы Александра Постеля. Уникальная серия «Ташкентских офортов» была создана художником в Ташкенте в 1941-1945 годы и подарена автором Галине Подольской. Долгие годы она находилась в Израиле, но теперь офорты талантливого графика советского периода вернулись в Ташкент.
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Кроме офортов переданы в дар полотна Бориса Геймана, Андриана Жудро, Анны Зарницкой, Александры Ильяевой, Вячеслава Ильяева, Нахума Ильяшимова, Шауля Космана, Аркадия Лившица, Маргариты Левин, Вадима Макарова, Анатолия Метлы, Сергея Москалева, Германа Непомнящего, Аркадия Острицкого, Ильи Хинича, Григория Фирера. Надо сказать, они достаточно ярко отражают палитру современного израильского изобразительного искусства. Часть картин отображает святыни еврейской и исламской религии и культуры, есть и портреты, абстрактные работы.
На церемонии выступили музыканты, а гости вручили музею и еврейским общинам Ташкента книги по искусству и памятные календари с репродукциями картин израильских художников.
Как отметили Посол Израиля в Узбекистане Кармела Шамир и организаторы акции, историко-культурные памятники, запечатленные кистью израильских мастеров, будут напоминать узбекистанцам о большой Земле Солнца - дружественном нам Государстве Израиль.
Тамара Санаева
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