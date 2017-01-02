Новогодний сюрприз от студии «Аладдин»Неожиданный подарок своим поклонникам преподнесла детская эстрадная студия «Аладдин». В завершении новогодних праздников студия организовала ретро-концерт.
Детская эстрадная студия «Аладдин» хорошо известна не только в Узбекистане, но и далеко за его пределами. Воспитанники студии регулярно принимают участие в различных конкурсах и фестивалях в Казахстане, России, Болгарии и других странах. И, как правило, возвращаются домой с наградами и призами.
Студия под неизменным руководством Рустама Хамракулова воспитала не одного талантливого певца, достаточно назвать, завоевавшего огромную популярность Сардора Милано. Многие воспитанники, завершив обучение в консерватории или институте искусств и культуры, продолжили свою артистическую и певческую карьеру.
В течение всего года студия устраивает тематические концерты, приуроченные к календарным праздникам, которые становятся своеобразным смотром, отчетом, всему чему дети научились у своих педагогов.
Новогодние праздники и каникулы, не остались без внимания «Аладдина». На сцене киноконцертного зала «Зерафшан» студия преподнесла сюрприз своим поклонникам и родителям, устроив ретро-концерт. В программе концерта звучали песни и мелодии прошлых лет. Этим самым, воспитанники «Аладдина» решили сделать новогодний подарок своим мамам, папам, бабушкам и дедушкам.
Композицией "И в Новый год и в Рождество" по мотивам песни "Нью-Йорк" концертный вечер открыли воспитанники студии "Аладдин" вместе со своими педагогами. Здесь нужно отметить примечательную деталь. Все педагоги сами являются выпускниками студии, получившие высшее образование. Лилия Фаткулина окончила Ташкентскую консерваторию по классу эстрадный вокал, точно такая же специальность у Алёны Ракитиной, а вот Камилла Салманова пока еще студентка 4-го курса.
Алёна Акиева и Дания Хисамиева учились в институте искусств и культуры и стали дипломированными актерами музыкальных театров.
"Песня о хорошем настроении", "Мы к вам заехали на час", "Новогодние игрушки", композиции хорошо знакомые старшему поколению. Прозвучали они в исполнении Алёны Акиевой, которая, кстати, была и ведущей вечера, малышей и старшегруппников студии "Аладдин".
"Гостья" из Голливуда. Саша Пегай воспитанница одной из младших групп в образе Мерилин Монро.
Многим известная песня "Тома Тома" прозвучала в исполнении Голдина Амира и Софии, показавших неплохие актерские способности.
Даниэлла Ким напомнила о Наташе Королевой, исполнив "Жёлтые тюльпаны".
Нестареющая новогодняя песня "В лесу родилась ёлочка" и дети младших групп студии "Аладдин".
"Ламбада" и "Макаренна", латиноамериканские ритмы, некогда бывшие популярными во всех дискотеках мира.
Концерт проходит динамично, на одном дыхании. "Кетчуп" поёт Лилия Фаткулина вместе с группой Аладдин-4, их сменяет Аладдин-3 с попурри из известных кинофильмов, а затем Алина Садыкова зажигает зал песней "Наманганские яблочки".
Грустная "Кукла Маша" и задорный "Тополиный пух" прозвучали в исполнении воспитанников группы Аладдин - 7 Ильяса, Амира и Билола.
Эта же группа исполнила композицию "Оижон".
Гости концерта танцевальная группа "Жемчужина".
Ясмина Гарипова с довольно сложной песней Cher Strong Enough.
Совместное исполнение In Tango педагогом и учеником. К месту говоря, многие хореографические номера поставили воспитанники старших групп.
"Аладдиновки" легко исполняют "Я уплываю" и итальянские популярные песни, сопровождая танцевальными номерами.
Ярко и зрелищно завершили ретро-концерт аладдиновцы. Заслуженные овации, море цветов, смех, поздравления и фотографирование на память.
Аладдиновцы красивым и успешным концертом действительно сделали новогодний сюрприз своим родителям, бабушкам и дедушкам, заставив их вспомнить свою молодость. Одним словом, новогодний праздник для детей и взрослых удался.
Это первая встреча со студией "Аладдин" в новом году, праздников впереди много, а это значит, что нас ждут новые. запоминающиеся концерты юных, талантливых певцов и музыкантов.
М. ДЖАНГИРОВ, фото автора