Рождественская ёлка в Ташкентской и Узбекистанской епархии
И вновь Ташкентская и Узбекистанская епархия подготовила для маленьких зрителей праздничный подарок. В рождественские дни здесь проходит представление «Златовласка».
Режиссёром, сценаристом и постановщиком сказки является руководитель отдела культуры и спорта Ташкентской и Узбекистанской Епархии Игорь Феденко. Он же исполнил в сказке роль короля. Это — четвертое представление Игоря Феденко. В прошлом году он поставил сказку «Холодное сердце».
На подготовку сказки «Златовласка», по словам Игоря Феденко, ушёл месяц. Роли героев постановки исполнили ребята, которые прошли кастинг, объявленный незадолго до начала новогодних праздников.
Сюжет сказки был взят из известного мультфильма «Рапунцель» студии Walt Disney.
Представление начинается с появления сказочницы, которая предлагает ребятам отправиться в волшебное королевство, где проживают король и королева, их дочь Затовласка, друг принцессы ящерица Паскаль, колдунья, юноша Александр, мудрец и атаман. Героям предстоит пройти много трудностей. Но в некогда окутанном печалью королевстве верой и чудом доброго праздника Рождества Христова становится по-настоящему тепло и весело.
Не обходится представление и без добрых песен героев сказки «Здравствуй, мама» и «Рождество», а также зимнего танца «Птица», исполненного ансамблем русского народного танца при Ташкентской и Узбекистанской епархии.
Вместе со сказочницей ребята просмотрели мультфильм «Святая ночь», созданный учениками Воскресной школы «Живоносный Источник» при храме иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыно.
С праздником Рождества Христова поздравил всех детей и родителей митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, который в этот день присутствовал в зале, и вместе со всеми зрителями увидел рождественское представление.
До начала представления и после его окончания вместе с детьми играл забавный клоун.
Сказка закончилась, но праздник для ребят продолжился. Вместе с героями сказки, а также главными персонажами Нового года — Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой, дети отправились в холл здания Епархии, где вместе водили хороводы вокруг ёлки, пели и танцевали.
По традиции после окончания представления дети получили подарки.
Рождественское представление «Златовласка» продлится до 15 января.
Текст и фото: Анна Демченко/Новости Узбекистана