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Рождественская ёлка в Ташкентской и Узбекистанской епархии

Рождественская ёлка в Ташкентской и Узбекистанской епархии

И вновь Ташкентская и Узбекистанская епархия подготовила для маленьких зрителей праздничный подарок. В рождественские дни здесь проходит представление «Златовласка».

Рождественская ёлка в Ташкентской и Узбекистанской епархии

Режиссёром, сценаристом и постановщиком сказки является руководитель отдела культуры и спорта Ташкентской и Узбекистанской Епархии Игорь Феденко. Он же исполнил в сказке роль короля. Это — четвертое представление Игоря Феденко. В прошлом году он поставил сказку «Холодное сердце».

Рождественская ёлка в Ташкентской и Узбекистанской епархии


Рождественская ёлка в Ташкентской и Узбекистанской епархии


Рождественская ёлка в Ташкентской и Узбекистанской епархии

На подготовку сказки «Златовласка», по словам Игоря Феденко, ушёл месяц. Роли героев постановки исполнили ребята, которые прошли кастинг, объявленный незадолго до начала новогодних праздников.

Рождественская ёлка в Ташкентской и Узбекистанской епархии

Сюжет сказки был взят из известного мультфильма «Рапунцель» студии Walt Disney.

Рождественская ёлка в Ташкентской и Узбекистанской епархии


Рождественская ёлка в Ташкентской и Узбекистанской епархии


Рождественская ёлка в Ташкентской и Узбекистанской епархии

Представление начинается с появления сказочницы, которая предлагает ребятам отправиться в волшебное королевство, где проживают король и королева, их дочь Затовласка, друг принцессы ящерица Паскаль, колдунья, юноша Александр, мудрец и атаман. Героям предстоит пройти много трудностей. Но в некогда окутанном печалью королевстве верой и чудом доброго праздника Рождества Христова становится по-настоящему тепло и весело.

Рождественская ёлка в Ташкентской и Узбекистанской епархии

Не обходится представление и без добрых песен героев сказки «Здравствуй, мама» и «Рождество», а также зимнего танца «Птица», исполненного ансамблем русского народного танца при Ташкентской и Узбекистанской епархии.

Рождественская ёлка в Ташкентской и Узбекистанской епархии



Вместе со сказочницей ребята просмотрели мультфильм «Святая ночь», созданный учениками Воскресной школы «Живоносный Источник» при храме иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыно.

Рождественская ёлка в Ташкентской и Узбекистанской епархии


Рождественская ёлка в Ташкентской и Узбекистанской епархии

С праздником Рождества Христова поздравил всех детей и родителей митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, который в этот день присутствовал в зале, и вместе со всеми зрителями увидел рождественское представление.

Рождественская ёлка в Ташкентской и Узбекистанской епархии


Рождественская ёлка в Ташкентской и Узбекистанской епархии

До начала представления и после его окончания вместе с детьми играл забавный клоун.

Рождественская ёлка в Ташкентской и Узбекистанской епархии


Рождественская ёлка в Ташкентской и Узбекистанской епархии


Рождественская ёлка в Ташкентской и Узбекистанской епархии


Рождественская ёлка в Ташкентской и Узбекистанской епархии

Сказка закончилась, но праздник для ребят продолжился. Вместе с героями сказки, а также главными персонажами Нового года — Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой, дети отправились в холл здания Епархии, где вместе водили хороводы вокруг ёлки, пели и танцевали.

Рождественская ёлка в Ташкентской и Узбекистанской епархии

По традиции после окончания представления дети получили подарки.

Рождественская ёлка в Ташкентской и Узбекистанской епархии

Рождественское представление «Златовласка» продлится до 15 января.

Текст и фото: Анна Демченко/Новости Узбекистана
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Анна Демченко
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