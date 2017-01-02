→ Концерты "Культура Китая, красота Синьцзяна" с успехом прошли в Ташкенте

Концерты "Культура Китая, красота Синьцзяна" с успехом прошли в ТашкентеВ Государственной консерватории Узбекистана с успехом прошли праздничные концерты "Культура Китая, красота Синьцзяна", посвященные 25-й годовщине установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Республикой Узбекистан, организованные посольством КНР в РУз и Канцелярией иностранных дел народного правительства СУАР КНР.
Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Узбекистан Сунь Лицзе, открывая первый концерт (6 января 2017 года), приветствовал почетных гостей - представителей правительства, министерств и ведомств, зарубежного дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Узбекистане, творческой общественности и масс-медиа, китайских преподавателей и специалистов.
Все, кому посчастливилось побывать на этих концертах, были искренне восхищены высоким мастерством артистов труппы Синьцзянского художественного театра, его знаменитого коллектива Cultural China Charming Xinjiang - всемирно известных исполнителей традиционных народных мелодий, песен, танцев и акробатических представлений, лауреатов престижных международных конкурсов.
Следует отметить особо, что на этом музыкальном представлении можно было убедиться воочию в том, что многовековые традиции музыкальной культуры и творчества народов наших стран во многом похожи, а в отдельных элементах (национальной одежде, мелодиях и музыкальных инструментах) даже идентичны. Кроме того, они являются прекрасным примером бережного отношения к культурному наследию и ярким, наглядным свидетельством более чем двухтысячелетних дружеских взаимоотношений и плодотворного сотрудничества между Китаем и Узбекистаном. В наши дни взаимоотношения двух стран переживают ренессанс, возрождая тем самым дух Великого шелкового пути, способствуя формированию и дальнейшему развитию атмосферы лучшего взаимопонимания.
С. Савчук-Курбанов, специально для NUZ.UZ, фоторепортаж автора