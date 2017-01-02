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Вчера, 16:31 0 421 Рейтинг1 Напечатать

Новогоднее представление в Доме «Мехрибонлик»

В дни зимних каникул Центр культуры и досуга населения (ЦКДН) им. Амира Темура продолжает проводить марафон новогодних чудес для самаркандской детворы.

В этот раз работники центра пришли поздравить воспитанников дома «Мехрибонлик» № 10. Благодаря профессионализму и чуткости воспитателей и педагогов здесь царит чистота, порядок, уют, создана атмосфера тепла, заботы, творчества.

Вступительным словом праздник открыл директор дома «Мехрибонлик» Салохиддин Латипов.

Незабываемый новогодний спектакль для ребят устроили юные артисты кукольного театра «Буратино», танцевально-хореографической студии (балетмейстер – Ёдгора Нарзуллаева), вокалист Шерзод Турсунов, диджей Салохиддин Орипов и другие коллективы ЦКДН.

Воспитанники дома «Мехрибонлик» приняли самое активное участие в сказочном театрализованном представлении. Дети с удовольствием смотрели спектакль, охотно подпевали, весело танцевали, хлопали в ладоши…

Праздник завершился мини-презентацией искусства оригами и вручением японских журавликов, причём чудесных бумажных птиц здесь делали не только активисты кружка интернациональной дружбы «Эсперанто» ЦКДН, но и сам Дед Мороз.
Встреча получилась тёплой, доброй и искренней. Расставаясь ребята спрашивали организаторов праздника: «Когда вы снова придёте к нам в гости?».
Новогоднее представление в Доме «Мехрибонлик»

Новогоднее представление в Доме «Мехрибонлик»

Новогоднее представление в Доме «Мехрибонлик»

Новогоднее представление в Доме «Мехрибонлик»

Новогоднее представление в Доме «Мехрибонлик»

Новогоднее представление в Доме «Мехрибонлик»

Новогоднее представление в Доме «Мехрибонлик»

Новогоднее представление в Доме «Мехрибонлик»

Новогоднее представление в Доме «Мехрибонлик»

Новогоднее представление в Доме «Мехрибонлик»

Новогоднее представление в Доме «Мехрибонлик»


О. ЖУМАНАЗАРОВ, директор Центра культуры
и досуга населения им. Амира Темура города Самарканда
Фото А. Иванова
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