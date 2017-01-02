Впервые на театральной сцене Ташкента – «Приключения Синдбада-Морехода»В дни школьных каникул Государственный Академический Русский Драматический театр Узбекистана подарил детям восточную сказку «Приключения Синдбада-Морехода».
Одноимённая сказка-представление написана главным режиссёром театра Бахтиером Хамидовым, в основе сюжет, который взят из книги восточных сказок «Тысяча и одна ночь». За всю свою историю Русского драматического театра, эта постановка осуществлена впервые.
Спектаклем «Приключения Синдбада-Морехода» театр дал возможность детям и взрослым побывать в чудесной сказке, вдохнуть запах восточных пряностей, ощутить ласковое тепло южного солнца и прикоснуться к настоящим чудесам и волшебству.
Ещё только оказываясь в фойе театра, зрители попадают в атмосферу морских путешествий и приключений. Художественное оформление настраивает их на сказочный лад.
Постановщики не забыли, что у детей школьные каникулы и без новогодних поздравлений Деда Мороза и Снегурочки обойтись никак нельзя.
Увлекательный и захватывающий сюжет, множество тайн и хитросплетений, опасные и головокружительные приключения, харизматичные герои, добрые и веселые шутки – все это ожидает зрителей в спектакле "Приключения Синдбада-Морехода".
Действие разворачивается как в великолепном султанском дворце, среди роскоши и богатстве, так и на море, среди волн и свежего ветра.
Актеры на сцене не только талантливо исполняют роли, но и чудесно танцуют и поют в костюмах, созданных Сергеем Черновым и, которые полностью соответствуют восточным традициям, из дорогих материалов и украшенных сверкающими камнями и жемчугами.
История полна приключений и интриг. В ней масса забавных, колоритных персонажей — незадачливые искатели богатств, злые волшебники, добрые маги — и комических положений. Комедийность придаёт этой красивой, бурной, со всевозможными похождениями на суше и море сказке обаяние и наполняет её добротой.
Действие происходит в красивых декорациях, которые понравятся и детям, и взрослым. Музыка композиторов Улугбека Салихова и Алексея Извольского и хореография Алишера Шаякубова и Елены Нодировой придают постановке достоинства настоящего детского мюзикла.
В постановке занято около 40 актеров, причем кроме штатных артистов театра, постановщики смело привлекли студентов Государственного института искусств и культуры Узбекистана.
«Приключения Синдбада – Морехода» стали заметным событием в культурной жизни столицы, и представления спектакля будут радовать детей до конца школьных каникул.
М. ДЖАНГИРОВ, фото автора