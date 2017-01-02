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→ International Hotel Tashkent официальный прием по случаю 25-й летия установления дипотношений между Узбекистаном и КНР
6-01-2017, 13:40 0 685 Рейтинг0 Напечатать

International Hotel Tashkent официальный прием по случаю 25-й летия установления дипотношений между Узбекистаном и КНР

5 января 2017 года в International Hotel Tashkent состоялся официальный прием по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой, организованный МИД Республики Узбекистан и посольством КНР в Ташкенте.

К гостям приема, обратились Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Узбекистан Сунь Лицзе и Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Хафизович Камилов.

Посол КНР Сунь Лицзе отметил, что недавно председатель Си Цзиньпин и президент Шавкат Мирзиеев направили друг другу поздравительные послания по этому случаю и обозначили дальнейшие направления и блестящие перспективы развития китайско-узбекских отношений. "Мы готовы и в дальнейшем объединяться с друзьями разных кругов Узбекистана, быть надежным соседом, другом и партнером, общими усилиями реализовать важные договоренности между главами наших стран", -- заверил Сунь Лицзе.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее развития взаимовыгодного узбекско-китайского партнерства и твердо настроены на расширение и укрепление долгосрочных отношений между Узбекистаном и Китаем. Заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

По его словам, связи между узбекским и китайским народами уходят своими корнями в далекое прошлое. Еще со времени Великого Шелкового пути между двумя народами развивались торговые, научные и гуманитарные обмены, постепенно происходило взаимопроникновение культур, традиций и обычаев. "После обретения Узбекистаном независимости в 1991 году в отношениях с Китаем начался совершенно новый этап сотрудничества, которое из года в год обогащалось практическим содержанием благодаря политической воле и усилиям обоих сторон", -- подчеркнул А. Камилов.

"Без сомнений можно сказать, что сегодня Китайская Народная Республика стала для нас надежным партнером и близким другом, Китай оказывал и продолжает оказывать ощутимое содействие Узбекистану в решении задач становления и развития страны, укрепления его независимости и суверенитета, модернизации экономики и расширения промышленного потенциала", -- отметил А. Камилов.

International Hotel Tashkent официальный прием по случаю 25-й летия установления дипотношений между Узбекистаном и КНР


International Hotel Tashkent официальный прием по случаю 25-й летия установления дипотношений между Узбекистаном и КНР


International Hotel Tashkent официальный прием по случаю 25-й летия установления дипотношений между Узбекистаном и КНР


International Hotel Tashkent официальный прием по случаю 25-й летия установления дипотношений между Узбекистаном и КНР

International Hotel Tashkent официальный прием по случаю 25-й летия установления дипотношений между Узбекистаном и КНР

International Hotel Tashkent официальный прием по случаю 25-й летия установления дипотношений между Узбекистаном и КНР

International Hotel Tashkent официальный прием по случаю 25-й летия установления дипотношений между Узбекистаном и КНР


International Hotel Tashkent официальный прием по случаю 25-й летия установления дипотношений между Узбекистаном и КНР

International Hotel Tashkent официальный прием по случаю 25-й летия установления дипотношений между Узбекистаном и КНР

International Hotel Tashkent официальный прием по случаю 25-й летия установления дипотношений между Узбекистаном и КНР

International Hotel Tashkent официальный прием по случаю 25-й летия установления дипотношений между Узбекистаном и КНР

International Hotel Tashkent официальный прием по случаю 25-й летия установления дипотношений между Узбекистаном и КНР


С. Савчук-Курбанов, специально для NUZ.UZ
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