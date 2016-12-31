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→ 2017 год – год Красного Огненного Петуха
Вчера, 18:48 0 147 Рейтинг0 Напечатать

2017 год – год Красного Огненного Петуха

2017 год – год Красного Огненного Петуха

Он славный предвестник нового дня!
Своим оглушительным «Ку-ка-ре-ку!» первым извещает, что пришло утро.
2017 год – год Красного Огненного Петуха

В восточном календаре Петух считается самым ярким, самым утонченным и самым общительным знаком. Он является покровителем домашнего очага и семейных ценностей. Поэтому этот Новый год лучше всего встретить в кругу семьи.
2017 год – год Красного Огненного Петуха

Главный цвет 2017 года – красный. Также отлично подойдут наряды бордового, алого, оранжевого и даже все оттенки розового цветов. Сгодятся и все огненные оттенки, то есть и желтый, и фиолетовый, и синий. И, как уточняют астрологи, подойдут те цвета, которые есть в оперении этой птицы: коричневый, золотой, лиловый, белый, чёрный и даже зелёный.
2017 год – год Красного Огненного Петуха

Мой сосед и родственник Бахритдин содержит бойцовских петухов. Дважды в день кормит кукурузой, а три раза в неделю – вареной говядиной. У этих птиц острые шпоры и отважный бойцовский характер.
2017 год – год Красного Огненного Петуха

Во время боя он высоко подпрыгивает на своих сильных ногах, выделывает такие номера, что диву даешься.
2017 год – год Красного Огненного Петуха

2017 год – год Красного Огненного Петуха

Славный предвестник нового дня обещает, что наступающий год будет для нас обязательно удачным!


Р.Шагаев, фото автора.
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Р. Шагаев
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