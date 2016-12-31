2017 год – год Красного Огненного Петуха
Он славный предвестник нового дня!
Своим оглушительным «Ку-ка-ре-ку!» первым извещает, что пришло утро.
В восточном календаре Петух считается самым ярким, самым утонченным и самым общительным знаком. Он является покровителем домашнего очага и семейных ценностей. Поэтому этот Новый год лучше всего встретить в кругу семьи.
Главный цвет 2017 года – красный. Также отлично подойдут наряды бордового, алого, оранжевого и даже все оттенки розового цветов. Сгодятся и все огненные оттенки, то есть и желтый, и фиолетовый, и синий. И, как уточняют астрологи, подойдут те цвета, которые есть в оперении этой птицы: коричневый, золотой, лиловый, белый, чёрный и даже зелёный.
Мой сосед и родственник Бахритдин содержит бойцовских петухов. Дважды в день кормит кукурузой, а три раза в неделю – вареной говядиной. У этих птиц острые шпоры и отважный бойцовский характер.
Во время боя он высоко подпрыгивает на своих сильных ногах, выделывает такие номера, что диву даешься.
Славный предвестник нового дня обещает, что наступающий год будет для нас обязательно удачным!
Р.Шагаев, фото автора.