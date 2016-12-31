В Ташкенте открылась выставка «Художник и природа»
По сложившейся традиции в канун Нового года в Центральном выставочном зале Академии художеств Узбекистана открылась выставка «Художник и природа».
В своем выступлении председатель АХ, народный художник Узбекистана Акмаль Нур поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелал художникам творческих успехов. Затем он вручил дипломы и подарки самым активным журналистам, популяризующим изобразительное искусство в СМИ страны.
Эта ХХХI творческая экспозиция узбекских пленэристов – художников, чье творчество немыслимо без работы на природе, в живописных уголках Узбекистана, в поездках по разным странам. На выставке представлено около 200 произведений живописи и графики: пейзажи, натюрморты и жанровые сценки.
Примечательно, что помимо признанных мастеров-пленэристов – Я.Салпинкиди, В.Енина, И.Шин, А.Мирсагатова, Х.Мирзаахмедова, В.Трошиной и других, к пейзажному жанру обращаются художники разных поколений, в том числе и молодежь.
В рамках выставки студенты Ташкентского архитектурно-строительного института представили на суд зрителей проект «Конструирование творчества», где экспонируются инсталляции, графика и другие оригинальные идеи.
Зрители также увидели вернисажи узбекских фотографов, путешествующим по городам и весям нашей страны.
В одних представленных работах мотивы природы, увиденные автором, воплощены в первозданном состоянии, в других – преобразованы в фантазийные композиции декоративного характера.
Но во всех природа является первоисточником, основой, на которую нанизываются творческие замыслы. Глядя на эти работы, еще раз убеждаешься, что, наверное, в мире нет художника, который бы не изображал природу.
Выставка продолжит работу до 15 декабря 2017 года.
Р.Шагаев, фото автора.