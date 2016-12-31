Ташкент: к Новому году готов!
Главная ёлка страны в этом году переехала с площади "Мустакиллик" на площадку у входа в парк "Анхор — Локомотив" в Шайхантахурском районе. Искусственная ёлка высотой 25 метров и окружностью более 7 метров украшена тысячами шаров и игрушек, специально привезённых в Ташкент из России.
Помимо главной ёлки, на территории площадки собраны ещё 15 ёлок разной величины, установлены фигуры лесных животных, снеговики и огромные шары, украшенные иллюминацией. Заключительная подготовка проходила на площадке за три дня до начала праздничных гуляний.
"На сцене и рядом с ней, установлены большие экраны, на которых в режиме онлайн будут транслироваться новогодние торжества, проходящие на всех остальных площадках города, — говорит заместитель министра по делам культуры и спорта Фарход Джураев. — Здесь будут поставлены любимые новогодние сказки, танцевальные и музыкальные шоу, пройдут выступления узбекских артистов. Уникальным станет шествие огромных кукол".
По периметру площадки установлены торговые лавки, где продаются игрушки и подарки. Для детей построен детский городок, где можно сфотографироваться на фоне известных героев мультфильмов и сразу же загрузить фотографии в социальные сети. Впервые на всех площадках города проведена беспроводная сеть WI–FI. Для малышей будут работать также 20 аттракционов, предоставленных столичным парком имени Мирзо Улугбека.
"Для жителей разных районов города в дни праздников до парка "Анхор — Локомотив" и обратно будут пущены дополнительные маршруты автобусов", — добавил Фарход Джураев.
Также для всех желающих будет открыт вход в парк "Анхор — Локомотив". В единственном парке, работающим этой зимой, установлена 15 метровая искусственная ёлка, работают все 9 аттракционов и новый синтетический каток Ice and Glide.
Отметим, что официально праздничные гулянья будут проходить с 28 декабря по 8 января. Однако уже вчера народ потянулся на украшенные площадки, где все готово к празднику. Помимо главной ёлки в столице по традиции установят ещё 8 "зимних красавиц". В их числе и площадь Мустакиллик. Также символы Нового года появятся на площадях "Сайлгоҳ" (Юнусабадский район), "Хадра" (Шайхантахурский район), перед предприятием Roison Elektronics (массив Алгоритм), перед Домом офицеров (бывший дворец Авиастроителей, Яшнабадский район), "Бахтдиёр гузари" (Сергелийский район), в парках "Локомотив" (Мирзо-Улугбекский район) и "Куёшча нури" (Бектемирский район). К празднику в этих местах будут организованы театрализованные представления и народные гулянья.
Текст и фото: Анна Демченко/Новости Узбекистана