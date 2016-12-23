→ Мюзикл «Снежная Королева» получил второе дыхание

Мюзикл «Снежная Королева» получил второе дыханиеДобрая и оптимистичная сказка Андерсена актуальная во все времена превратилась в потрясающий мюзикл, который в этом году благодаря изменению актерского состава получил свое второе дыхание.
Минуя пересказ известной всем с детства сказки «Снежная Королева», поговорим собственно об одноименном отечественном мюзикле, поставленном по мотивам произведения Андерсена.
Как известно, впервые ташкентский зритель увидел постановку ровно год назад. Тогда всего за три дня мюзикл впечатлил столичную публику. О нем говорили, писали, обсуждали. Многие считают это заслугой звездного состава спектакля: Сардор Милано, Саида Сайдиева, Камилла, Хасан Салихов и другие.
В этом году постановщики решили еще более упрочить звездный эскадрон, добавив в него еще нескольких участников нашумевшего российского проекта «Голос».
Помимо Сардора и Саиды ряды «Голос»истых пополнил обаятельный маврикиец Хэнсли Пойнен, сыгравший роль Короля и уже повзрослевший участник детского «Голоса» Шухрат Турдыходжаев ( Ворона).
Объективно говоря, новые герои отлично разбавили мюзикл. Король в исполнении Хэнсли Пойнена получился довольно экзотический с таким интересным акцентом, оставляющим после себя получасовые раздумья – откуда же он – может быть из Бразилии, ах нет, наверное, из Испании.
А самому юному участнику новогоднего перфоманса четырнадцатилетнему Шухрату Турдыходжаеву, в котором немногие узнали милого мальчика с «Голоса», роль подошла как туфелька Золушке. Да, иногда актерам удивительно идут их роли, видимо, когда в них есть что-то от самого персонажа.
Так вот, Шухрат в этой глянцевой косухе, пританцовывая под дерзкие ритмы своей песни, смотрелся потрясающе органично, был раскован и невероятно артистичен. Называется, вырос, а мы и не заметили. От того скромного мальчугана, попавшего на российское телевидение практически ничего не осталось. Сегодня он другой – взрослый и уверенный в себе артист.
Этот парень сегодня вполне компенсировал отсутствие главного сказочника – Сардора Милано, на встречу с которым, собственно и пришло полгорода. Однако, как сообщалось ранее, теперь уже финалист «Голоса» присоединится к нашему проекту только 25 декабря. На премьеру в Ташкент он просто не успевал физически – Сардор был задействован в съемках нескольких телепроектов в Москве. На премьерной постановке его заменил Хусан Салихов. Безусловно, многие зрители расстроились. Но не потому что хуже или лучше… попросту народ шел «на звезду».
Как всегда блестяще справилась с ролью Саида Сайдиева. Было заметно, что артистка серьезно вжилась в образ Снежной Королевы, превращающей все в лед на своем пути. Казалось, что даже ее взгляд стал ледяным. А кипельно белый костюм, сверкающий головной убор и саван буквально завораживали. Малыши просто открывали рты при виде всего этого великолепия.
В аналогичном белом образе выступил и королевский советник (Хасан Салихов) – циничный и непреклонный, все измеряющий в деньгах и один из противников маленькой Герды.
В целом сказка Андерсена изложена создателями мюзикла правдиво: мальчик Кай попадает в замок Снежной Королевы, его названная сестра Герда любой ценой решает вызволить брата из ледяного плена.
На пути девочки встречается множество героев – добрых и не очень, обыкновенных и странноватых, помогающих и мешающих. Пройдя все испытания, Герда находит брата, но вот незадача – сердце Кая превратилось в льдинку, отогреть его смогут только искренние чувства.
В итоге по закону жанра добро побеждает зло – Снежная Королева повержена и на подоконнике Кая и Герды снова цветут розы.
В принципе изложить известную сказку как-то по-эдакому довольно сложно, да и зритель бы придирался, мол где маленькая разбойница или почему у Герды другое имя. Поэтому создатели решили не изобретать велосипед, а пойти по следам господина Андерсена.
В целом постановку можно назвать удачной, по крайней мере зрители в соцсетях уже делятся положительными впечатлениями, за исключением того, что многие расстроились, не увидев Сардора.
Хорошие декорации, хореография и музыка, правда, на первых рядах она звучит оглушающе. Что касается текстов песен и реплик актеров, то местами они скудноваты и примитивны.
Да, конечно, сценаристы пытались максимально упростить язык героев, приблизить их так сказать «к народу», но порой не хватало словесной эстетики, реплик красивых и емких, песен запоминающихся и осмысленных.
Надеемся, что эта постановка, полюбившая зрителю, станет своеобразной новогодней классикой, которая из года в год будет только совершенствоваться и всякий раз собирать полные залы.
Евгения ГРАНДЭ
Фото - М. ДЖАНГИРОВ