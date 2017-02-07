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→ Товарооборот между Узбекистаном и Британией в 2016 году составил $151 млн

Товарооборот между Узбекистаном и Британией в 2016 году составил $151 млн

Согласно статистике, изданной Министерством внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли на 2016 год, товарооборот между Британией и Узбекистаном достиг 151 млн долларов США, что составляет на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Товарооборот между Узбекистаном и Британией в 2016 году составил $151 млн

Эти цифры озвучил в своей Посол Великобритании в Узбекистане Кристофер Аллан.

Экспорт в Великобританию из Узбекистана включает хлопок и черные металлы. Основные статьи импорта из Великобритании – услуги, техника и оборудование, химикаты, фармацевтические препараты и потребительские товары.

Сегодня британские компании успешно работают на узбекистанском рынке в таких сферах, как аудит, финансы и право, управление проектами, инжиниринг, инспекции, образование и организация конференций.

«Узбекинвест» и «Узбекистон хаво йуллари» можно выделить серди компаний, успешно осуществляющих свою деятельность в Великобритании.
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