→ Товарооборот между Узбекистаном и Британией в 2016 году составил $151 млн

Товарооборот между Узбекистаном и Британией в 2016 году составил $151 млнСогласно статистике, изданной Министерством внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли на 2016 год, товарооборот между Британией и Узбекистаном достиг 151 млн долларов США, что составляет на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Эти цифры озвучил в своей Посол Великобритании в Узбекистане Кристофер Аллан.
Экспорт в Великобританию из Узбекистана включает хлопок и черные металлы. Основные статьи импорта из Великобритании – услуги, техника и оборудование, химикаты, фармацевтические препараты и потребительские товары.
Сегодня британские компании успешно работают на узбекистанском рынке в таких сферах, как аудит, финансы и право, управление проектами, инжиниринг, инспекции, образование и организация конференций.
«Узбекинвест» и «Узбекистон хаво йуллари» можно выделить серди компаний, успешно осуществляющих свою деятельность в Великобритании.