→ В Узбекистане создан Гарантийный фонд развития малого предпринимательства

В Узбекистане создан Гарантийный фонд развития малого предпринимательстваВ Узбекистане создан Гарантийный фонд развития малого предпринимательства в форме акционерного общества, соответствующее Постановление Президента Республики Узбекистан подписал 10 февраля т.г.
Одним из главных учредителей фонда является Госкомконкуренции, в числе других акционеров фонда имеются Ассоциация Банков Узбекистана, Торгово-промышленная палата, а также ряд крупных банков и страховых компаний.
Гарантийный фонд создан в целях дальнейшего улучшения бизнес климата и ускорения развития предпринимательства.
В настоящее время, одним из основных препятствий при получении банковского кредита субъектами малого предпринимательства является недостаток залогового обеспечения, что служит наиболее частой причиной отказа в предоставлении кредита.
Решению этой проблемы будет способствовать Гарантийный фонд, призванный предоставлять обеспечение банкам по кредитам, выделяемым субъектам малого предпринимательства, в части, не покрытой залогом.
Гарантийный фонд призван предоставлять обеспечение банкам по кредитам, выделяемым субъектам малого предпринимательства, в части, не покрытой залогом до 50% от суммы кредита, но не более на 100 000 долларов США.
Гарантийный фонд также оказывает консультационную помощь субъектам малого предпринимательства по условиям выделения банковских кредитов, а также содействует им в создании высокотехнологичных и инновационных производств.