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ГАК "Узавтойул" будет упразднена

ГАК "Узавтойул" будет упразднена

Согласно Указу Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления дорожным хозяйством», Государственно-акционерная компания по строительству и эксплуатации автомобильных дорог (ГАК «Узавтойул») будет упразднена. Её место займёт Государственный комитет Республики Узбекистан по автомобильным дорогам.

Комитет станет правопреемником компании по всем её обязательствам и договорам, в том числе и международным.

На новую организацию возложены функции заказчика по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования, а также по проведению экспертизы всей соответствующей документации.

Анна Ним.
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Анна Ним
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