ГАК "Узавтойул" будет упразднена
Согласно Указу Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления дорожным хозяйством», Государственно-акционерная компания по строительству и эксплуатации автомобильных дорог (ГАК «Узавтойул») будет упразднена. Её место займёт Государственный комитет Республики Узбекистан по автомобильным дорогам.
Комитет станет правопреемником компании по всем её обязательствам и договорам, в том числе и международным.
На новую организацию возложены функции заказчика по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования, а также по проведению экспертизы всей соответствующей документации.
Анна Ним.