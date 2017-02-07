Швейцарская компания поставит технологии и оборудование Узметкомбинату
Швейцарская компания SytcoAG поставит современные технологии и оборудование на АО «Узметкомбинат» для организации производства крепежных деталей для машиностроительной промышленности Узбекистана.
По предоставленной комбинатом информации, представители SytcoAG также выполнят шеф-монтаж, пуско-наладочные работы и обучение персонала. Инвестиционный проект стоимостью $12 млн намечено реализовать на крупнейшем предприятии черной металлургии Узбекистана в 2017-2018 годах. Источниками финансирования определены собственные средства АО «Узметкомбинат» ($4 млн) и кредиты коммерческих банков ($8 млн).
С вводом в строй нового производства комбинат расширит сортимент выпускаемой продукции на базе действующего производства метизных изделий и будет производить около 1,5 тысяч тонн крепежных деталей для машиностроительной промышленности – болтов, гаек, шайб,шурупов и др. В ближайшие годы на комбинате намечено реализовать семь проектов.
В числе первоочередных - строительство добывающего комплекса на базе месторождения титаномагнетитовых руд Тебинбулак на северо-западе Узбекистана. Проект предварительной стоимостью 600 миллионов долларов предусматривает создание к 2021 году добывающих мощностей и металлургического комплекса по выпуску 500 тысяч тонн сталелитейной продукции ежегодно.
"Узметкомбинат" также приступит к созданию производства ферросплавов на базе месторождений в Центральных Кызылкумах. В 2017 году предприятие планирует освоить выпуск до 15 тысяч тонн ферросилиция, а в 2018 году — запустить производство до 10 тысяч тонн ферросиликомарганца ежегодно. Объем инвестиций — 64,8 миллиона долларов металлопродукции. В рамках программы импортозамещения - производство катанки мощностью 100 тысяч тонн в год, а также металлокорда для шинной промышленности.
Узметкомбинат - крупнейшее предприятие черной металлургии в Узбекистане, работает на металлическом ломе. Комбинат был введен в действие в 1956 году. Ранее он перерабатывал металлический лом, поступающий из всех республик Центральной Азии.
В. НОВИКОВ