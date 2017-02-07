→ В Самаркандской области трудоустроят свыше 76 тысяч человек

В Самаркандской области трудоустроят свыше 76 тысяч человекВ соответствии с Программой создания новых рабочих мест и обеспечения занятости населения в текущем году в Самаркандской области намечено трудоустроить 76 тысяч 600 человек.
В частности, в Пайарыкском районе в течение года намечено создать более 1,8 тысячи рабочих мест и в первую очередь обеспечить работой выпускников профессиональных колледжей и высших учебных заведений, сообщает УЗА.
«При разработке программы на текущий год принималось во внимание количество выпускников профессиональных колледжей и вузов в этом году, а также временно безработных граждан по каждой махалле, - сказал исполняющий обязанности директора Пайарыкского районного центра содействия занятости Абдусалом Самисов. - Кроме того, зарезервированы рабочие места по квоте для 200 парней, которые вернутся со срочной военной службы. Новые рабочие места в основном приходятся на долю субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, фермерских хозяйств и на учреждения социальной сферы. В данном направлении мы тесно взаимодействуем с хокимиятом и ответственными организациями района, предпринимаем меры по своевременному и полному выполнению программных параметров. В течение года также предусмотрены проведение ярмарок свободных рабочих мест в профессиональных колледжах и махаллях района, обучение профессиям и переподготовка временно безработных граждан, привлечение их к оплачиваемым общественным работам».