→ В Калининграде сожгли 15 килограммов курута из Узбекистана

В Калининграде сожгли 15 килограммов курута из УзбекистанаВ Калининградской области уничтожили партию курта весом 15 кг, ввозимую в регион авиапассажиром из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Калининградской области.
Партия сухого кисломолочного продукта была обнаружена в ручной клади и багаже авиапассажира в аэропорту «Храброво».
На ввозимую продукцию неустановленного происхождения и качества, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.
Ввезенная продукция была уничтожена путем сжигания.