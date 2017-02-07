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→ В Калининграде сожгли 15 килограммов курута из Узбекистана

В Калининграде сожгли 15 килограммов курута из Узбекистана

В Калининградской области уничтожили партию курта весом 15 кг, ввозимую в регион авиапассажиром из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Калининградской области.


В Калининграде сожгли 15 килограммов курута из Узбекистана

Партия сухого кисломолочного продукта была обнаружена в ручной клади и багаже авиапассажира в аэропорту «Храброво».

На ввозимую продукцию неустановленного происхождения и качества, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.

Ввезенная продукция была уничтожена путем сжигания.
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