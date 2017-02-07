Узбекистан на 40% снизил стоимость завозимых из Беларуси тягачей
Постановлением Президента Узбекистана от 8 февраля 2017 года в республике отменен акцизный налог на новые седельные тягачи и другие моторные транспортные средства для перевозки грузов, производимые и завозимые из Беларуси. Величина акциза на новые седельные тягачи составляет 40% от таможенной стоимости товара.
Данная льгота распространяется также на новые транспортные средства, производимые и завозимые из Казахстана, Российской Федерации и Украины. По мнению аналитиков, удешевление стоимости грузовых автотранспортных средств придаст ускорение грузоперевозкам в Узбекистане.
Как отмечают эксперты, рост экономики увеличивает нагрузку на транспортный сектор. Согласно официальным статданным, по сравнению с 1991 годом компании Узбекистана увеличили перевозки грузов автомобильным транспортом в 4,2 раза. С 283,8 млн. тонн в 1991году этот показатель вырос до 1 534 млн тонн в 2015 году.
Анализ показывает, что перевозки грузов автомобильным транспортом с 2010 года в республике растут со скоростью 7-5% в год. По данным Министерства экономики, в 2016 году объем грузоперевозок увеличился по сравнению с 2015 годом на 5%. Грузовыми автомобилями в настоящее время перевозится свыше 90% грузов. При этом в автоперевозках Узбекистана более 75% принадлежит частному сектору, насчитывающему более 34 тыс. единиц грузовой автотехники. Для удовлетворения растущих объемов грузоперевозок, по прогнозным оценкам, к 2020 году потребуется увеличить парк грузового автотранспорта частного сектора до 56 тыс. единиц.
Ожидания по развитию мощности грузового парка эксперты связывают с увеличением производительности самаркандского СП MANAuto –Uzbekistan до 4-5 тыс. автомашин в год. Как уже сообщал nuz.uz со ссылкой на постановление Президента от 27 декабря 2016 года «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год», на грузовые автомобили производства самаркандского ОООJVMANUzbekistan до 1 января 2020 года продлены налоговые льготы.
Производитель тягачей освобожден еще на три года от уплаты налога на прибыль юридических лиц, налога на добавленную стоимость, на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, а также обязательных платежей в Республиканский дорожный фонд. Совместное узбекско-германское предприятие «JV MAN Auto-Uzbekistan» было создано 9 августа 2009 года. C узбекской стороны учредителем предприятия является акционерная компания "Узавтосаноат", с немецкой стороны партнером выступает MAN Truck&Bus AG - один из ведущих международных поставщиков грузовых автомобилей и услуг в области автотранспорта.
В феврале 2011 года началось строительство комплекса по производству и обслуживанию грузовых автомобилей MAN в Узбекистане.В декабре того же года в Джамбайском районе Самаркандской области состоялось открытие дилерского и сервисного центра MAN. Мощности центра рассчитаны на ремонт и обслуживание свыше 1,5 тысячи грузовых автомобилей в год с перспективой расширения его годовой пропускной способности до 4 тысяч грузовых автомобилей и автобусов. В июле 2012 года состоялась открытие нового сборочного завода по производству большегрузных автомобилей MAN, который расположился по соседству с дилерским и сервисным центром.
В настоящее время над производством большой грузовой коммерческой техники трудится коллектив в составе 300 сотрудников. Предприятие производит автомобили полной массой от 15 до 41 т. Все комплектующие детали поставляются из Германии, в день собирают до 12-15 машин.
По данным АК «Узавтосаноат», в 2010 предприятие выпустило 480 единиц, в 2011 – 658 единиц, в 2012 объем производства составил 1017 грузовиков, в 2013 году – 1201 единиц, в 2014 году - 1205. Всего с начала производства на СП «JV MAN Auto-Uzbekistan» выпущено более 7000 современных грузовых автомобиля MAN в разных типовых исполнениях.
Тягачи MAN в настоящее время эксплуатируются в АО «Узавтойул», GM Uzbekistan, ГУП «Махсустранс», на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе, в железнодорожной компании Узбекистана, в Центре логистики «Ангрен», на объектах Министерства сельского и водного хозяйства и других крупных компаниях Узбекистана.
В. НОВИКОВ