Джизакский аккумуляторный завод включен в перечень стратегических компаний Узбекистана
Джизакский аккумуляторный завод акционерной компании «Узавтосаноат» постановлением Президента Узбекистана от 23 января 2017 года включен в перечень акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере производства и первичной переработки стратегического сырья, а также субъектов естественных монополий и поставщиков социально значимых товаров и услуг по регулируемым ценам.
На такие компании не распространяется требование о привлечении в уставный фонд не менее 15% иностранного капитала. Ранее АО «Джизакский аккумуляторный завод» был включен правительством в перечень предприятий, госдоля в которых предлагалась для реализации иностранным инвесторам. Иностранцам был предложен пакет акций в 33%.
Как стало известно nuz.uz из официальных источников, в ходе Международного инвестиционного форума в Ташкенте в ноябре 2015 года был подписан меморандум о приобретении госпакета корейской компанией Ирае Ки Эс Лимитед за $13 млн. Сделка купли-продажи по неизвестным причинам не состоялась.
Аккумуляторными батареями АО «Джизакский аккумуляторный завод» комплектуются автомобили, выпускаемые АО «GM Uzbekistan», ООО «СамАвто», СП ООО «JV MAN Auto – Uzbekistan». По данным предприятия, мощность завода рассчитана на выпуск 800 тысяч аккумуляторных батарей и переработку 8 тысяч тонн лома свинца. В настоящее время предприятие выпускает более 30 видов аккумуляторных батарей для автомобильной и сельскохозяйственной техники. На продукцию компании, по данным предприятия, на внутреннем и внешнем рынках имеется постоянный стабильный спрос. Объемы производства и реализации продукции предприятия ежегодно увеличиваются на 10-12%.
В 2017 году предприятие намерено производить пальчиковые батареи. По официальному прогнозу, объем производства новой продукции в будущем году достигнет 54 млн. штук пальчиковых батарей с уровнем локализации 36%. В последующих годах производство батарей сохранится на том же уровне. Кроме того, Джизакский аккумуляторный завод намерен выпустить в 2019 году 30 тыс. штук стационарных батарей с уровнем локализации 36%.
Новую продукцию завода удешевит то, что включенные в Программу локализации предприятия по решениям Специальной межведомственной комиссии освобождаются сроком на 3 года от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) за ввозимое технологическое оборудование и запчасти к нему, а также не производимые в республике компоненты. Также они освобождаются от уплаты налога на прибыль и налога на имущество в части основных производственных фондов, используемых для производства локализуемой продукции.
ОАО «Джизакский аккумуляторный завод» с уставным капиталом 74,2 млрд сумов было образовано в марте 2010 года на базе узбекско-американского СП «УзЭксайд», признанного хозяйственным судом Джизакской области в 2009 году банкротом. В структуре уставного капитала АК «Узавтосаноат» принадлежит 79,69% акций, банку «Асака» – 12,19%, ОАО «Комбинат «Марказий» – 5,75%, СП GM Uzbekistan – 1,9%.
В. НОВИКОВ