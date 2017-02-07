Автопром Узбекистана в 2016 году вдвое снизил выпуск товарной продукции
Автопром Узбекистана, по данным АК «Узавтосаноат», в 2016 году выпустил товарной продукции на 4, 2 трлн сумов с темпом роста к 2015 50,8%. В рамках программы мер по обеспечению структурных преобразований, модернизации и диверсификации производства на 2015-2019 годы автопром Узбекистана планировал произвести 228,6 тыс. штук легковых автомобилей и 5,5 тыс автобусов и грузовых автомобилей.
Как сообщал nz.uz со ссылкой на выступление Президента страны Шавката Мирзиеева на итоговом заседании Кабинета Министров, глава государства настоял на отказе от так называемой «отверточной сборки» в автомобилестроении. В автомобильной отрасли, подчеркнул он, объемы производства за последние три года сократились в 2,8 раза. Это серьезно повлияло на темпы роста не только промышленности, но и валового внутреннего продукта республики. При этом импорт многократно превышает экспорт, а уровень локализации составляет менее 20 процентов от импорта.
В ходе заседания он отметил, что при сокращении себестоимости по отраслям в среднем на 10 процентов отдельная продукция автомобилестроения из-за своей дороговизны не конкурентоспособна на внешних рынках. Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что нужно принять принципиально новую систему развития автомобильной промышленности, повышения конкурентоспособности ее продукции, прежде всего на рынках ближнего и дальнего зарубежья.
В настоящее время , как уже сообщалось, в структуре автомобилестроительной компании Узбекистана насчитывается 4 сборочных производства.
Самым крупным считается СП ЗАО «GM Uzbekistan», производящее легковые автомобили. Оно было создано компаниями «GeneralMotors» и АК «Узавтосаноат» в марте 2008 года. АК «Узавтосаноат» владеет 75% акций данного совместного предприятия, оставшиеся 25% - принадлежат «GeneralMotors».
ООО «SamAuto» — завод по производству коммерческого автотранспорта (грузовых автомобилей и автобусов). Его учредителем наряду с АК «Узавтосаноат» и акционерным банком «Асака» стали японские корпорации «ItochuCorporation» и Isuzu. С 4 сентября 2009 года на производственных линиях ООО «СамАвто» началась сборка грузовых автомобилей MAN. Эта дата знаменует выпуск первой продукции совместного предприятия «JV MAN Auto – Uzbekistan», учрежденного в августе 2009 года АК «Узавтосаноат» и немецким концерном «MAN Nutzfahrzeuge AG», доля участия узбекской стороны в котором составляет 51%, немецкой – 49%.
28 октября 2008 года АК «Узавтосаноат» и Корпорация «GeneralMotors» подписали Соглашение по созданию совместного предприятия по производству силовых агретатов - ЗАО СП «GM PowertrainUzbekistan». Предприятие выпускает двигатели DOHC объемом 1,2 и 1,5 литра, которыми оснащаются автомобили, производимые на Асакинском автомобильном заводе, при этом существенная часть произведенных автомобильных двигателей поставляется на экспорт на автосборочные заводы «GeneralMotors». По данным АК «Узавтосаноат», на 1 января 2017 г. на предприятиях отрасли работают более 24,1 тысяч человек.
Как отмечалось в ходе презентации АК «Узавтосаноат» на X Международной промышленной ярмарке и Кооперационной бирже, в 2015 году на предприятиях компании было занято 27 000 сотрудников, а оборот составил $4 млрд.
В. НОВИКОВ