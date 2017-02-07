Все автозаправки "UzGazOil" переименуют
Компания "UzGazOil" реорганизуется путем передачи акционерной компании "Узнефтепродукт", входящей в состав НХК "Узбекнефтегаз". На это направлено соответствующее постановление Кабинета Министров.
Согласно правительственному решению ООО "UzGazOil" передано АК "Узнефтепродукт". В этой связи будет увеличена доля НКХ "Узбекнефтегаз" в уставном фонде АК "Узнефтепродукт".
Стоит отметить, что с воскресенья на всех автозаправках начали менять таблички с логотипом "UzGazOil" на вывески "Uzbekneftegaz".