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Все автозаправки "UzGazOil" переименуют

Все автозаправки "UzGazOil" переименуют

Компания "UzGazOil" реорганизуется путем передачи акционерной компании "Узнефтепродукт", входящей в состав НХК "Узбекнефтегаз". На это направлено соответствующее постановление Кабинета Министров.

Согласно правительственному решению ООО "UzGazOil" передано АК "Узнефтепродукт". В этой связи будет увеличена доля НКХ "Узбекнефтегаз" в уставном фонде АК "Узнефтепродукт".
Все автозаправки "UzGazOil" переименуют

Стоит отметить, что с воскресенья на всех автозаправках начали менять таблички с логотипом "UzGazOil" на вывески "Uzbekneftegaz".
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