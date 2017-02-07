В Сурхандарье появятся три современных текстильных предприятия
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами по организации производства текстильной продукции в ООО “Жануб текстиль”, на узбекско-английском совместном предприятии “Амудар Текс” в Термезе и в ООО “Sherobod textile invest” в Шерабадском районе.
Введение в строй организуемого при ООО “Жануб текстиль” предприятия по производству текстильной продукции позволит создать 350 рабочих мест. На предприятии намечено производить в год более 5 тысяч тонн пряжи.
Узбекско-английское совместное предприятие “Амудар Текс”, которое начнет деятельность в 2018 году, будет выпускать 7 тысяч тонн пряжи в год. Здесь будут трудоустроены 300 человек. Намечено экспортировать продукцию стоимостью более 10 миллионов долларов.
Благодаря современным технологиям проектная мощность производства ООО “Sherobod textile invest” - 17 тысяч тонн пряжи в год. На строительство объекта намечено направить 46 миллионов долларов. Введение в строй этого предприятия на территории схода граждан села “Сеплон” Шерабадского района позволит обеспечить занятость 700 человек.
По информации УзА, Президент отметил, что подобные промышленные предприятия, обладая огромным потенциалом в сфере переработки хлопка-сырца и производства готовой продукции, будут играть важную роль в устойчивом развитии экономики области.